HS Sports - Thursday

BOYS HS BASKETBALL
Big Rivers
HUDSON 40
EAU CLAIRE NORTH 66
ECN: Austin Werdin 23 points, Jack Kron 15
Raiders: 1-1 (2-1), Huskies: 1-0 (4-1)
-------------------------
Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL 49
SUPERIOR 42
Old Abes: 2-4, Spartans: 0-3
MARSHFIELD 58
CHIPPEWA FALLS 38
Tigers: 3-6, Cardinals: 2-5
DURAND 55
BALDWIN-WOODVILLE 43
AUGUSTA 77
CORNELL 57
AMERY 52
CLEAR LAKE 69
ELMWOOD/PLUM CITY 64
GILMANTON 43
SOLON SPRINGS 73
BIRCHWOOD 38
-------------------------
Western Cloverbelt
STANLEY-BOYD 65
ALTOONA 62
Orioles: 3-0 (5-1), Railroaders: 2-1 (4-1)
EAU CLAIRE REGIS 68
FALL CREEK 54
Ramblers: 3-0 (5-1), Crickets: 1-2 (1-6)
McDONELL CENTRAL 93
OSSEO-FAIRCHILD 64
McD: Alex Ohde scores 1,000th career point
Macks: 2-1 (4-2), Thunder: 0-3 (0-5)
THORP
CADOTT
Cardinals: 0-2 (3-2), Hornets: 0-2 (2-3)
-------------------------
Eastern Cloverbelt
GREENWOOD 84
GRANTON 57
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Heart O'North
SPOONER 35
BLOOMER 106
Blackhawks: Gabe Madsen 50 points (13-18 3-pointers)
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Lakeland
SHELL LAKE 51
LAKE HOLCOMBE 82
LH: Jeremiah Reedy scores 1,000th career point
UNITY 43
CAMERON 47
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GIRLS HS BASKETBALL
Non-Conference
EC MEMORIAL 59
SUPERIOR 43
EC REGIS 41
COLFAX 36
ELEVA-STRUM 22
McDONELL CENTRAL 58
CHETEK-WEYERHAEUSER 23
BOYCEVILLE 64
ST. CROIX CENTRAL 54
DURAND 45
LA CROSSE LOGAN 40
MENOMONIE 85
OSSEO-FAIRCHILD 66
AUGUSTA 61
CLEAR LAKE 74
CUMBERLAND 29
PRESCOTT 42
SPRING VALLEY 32
BLAIR-TAYLOR 31
G-E-T 46
STANLEY-BOYD 54
LINCOLN 70
HASTINGS (MN) 42
HUDSON 68
AMERY 78
SPOONER 50
SOLON SPRINGS 37
BIRCHWOOD 44
--------------------------
Eastern Cloverbelt
GREENWOOD 37
OWEN-WITHEE 74
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Lakeland
SHELL LAKE 59
LAKE HOLCOMBE 51
CLAYTON 62
GRANTSBURG 29
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BOYS HS HOCKEY
Non-Conference
MOSINEE 0
EAU CLAIRE NORTH 3
Indians: 2-5-0, Huskies: 9-1-0
HUDSON 5
NEW RICHMOND 0
HIGHLAND PARK (MN) 8
AMERY 1
BALDWIN-WOODVILLE 4
TOMAH 0
=============
GIRLS HS HOCKEY
Non-Conference
EAU CLAIRE/ALTOONA 8
WESTERN WISCONSIN 3
=============
BOYS HS SWIMMING & DIVING
Big Rivers
RICE LAKE 52
CHIPPEWA FALLS 121
=============
HS WRESTLING
Non-Conference
DURAND 72
INDEPENDENCE/GILMANTON 9
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