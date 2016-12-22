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HS Sports - Thursday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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Austin Werdin (#22) has 23 points to lead EC North past Hudson Austin Werdin (#22) has 23 points to lead EC North past Hudson
EC Memorial wins at Superior EC Memorial wins at Superior
Stanley-Boyd beats Altoona in a 1st place Western Cloverbelt battle Stanley-Boyd beats Altoona in a 1st place Western Cloverbelt battle
Brock Martin throws down as EC Regis wins at Fall Creek Brock Martin throws down as EC Regis wins at Fall Creek
Carson Lemanski (#14) opens the scoring as EC North blanks Mosinee Carson Lemanski (#14) opens the scoring as EC North blanks Mosinee

BOYS HS BASKETBALL
Big Rivers

HUDSON   40
EAU CLAIRE NORTH   66
ECN: Austin Werdin 23 points, Jack Kron 15
Raiders: 1-1 (2-1), Huskies: 1-0 (4-1)
-------------------------
Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   49
SUPERIOR   42
Old Abes: 2-4, Spartans: 0-3

MARSHFIELD   58
CHIPPEWA FALLS   38
Tigers: 3-6, Cardinals: 2-5

DURAND   55
BALDWIN-WOODVILLE   43

AUGUSTA   77
CORNELL   57

AMERY   52
CLEAR LAKE   69

ELMWOOD/PLUM CITY   64
GILMANTON   43

SOLON SPRINGS   73
BIRCHWOOD   38
-------------------------
Western Cloverbelt

STANLEY-BOYD   65
ALTOONA   62
Orioles: 3-0 (5-1), Railroaders: 2-1 (4-1)

EAU CLAIRE REGIS   68
FALL CREEK   54
Ramblers: 3-0 (5-1), Crickets: 1-2 (1-6)

McDONELL CENTRAL   93
OSSEO-FAIRCHILD   64
McD: Alex Ohde scores 1,000th career point
Macks: 2-1 (4-2), Thunder: 0-3 (0-5)

THORP
CADOTT
Cardinals: 0-2 (3-2), Hornets: 0-2 (2-3)
-------------------------
Eastern Cloverbelt

GREENWOOD   84
GRANTON   57
--------------------------
Heart O'North

SPOONER   35
BLOOMER   106
Blackhawks: Gabe Madsen 50 points (13-18 3-pointers)
--------------------------
Lakeland

SHELL LAKE   51
LAKE HOLCOMBE   82
LH: Jeremiah Reedy scores 1,000th career point

UNITY   43
CAMERON   47

=============
GIRLS HS BASKETBALL
Non-Conference

EC MEMORIAL   59
SUPERIOR   43

EC REGIS   41
COLFAX   36

ELEVA-STRUM   22
McDONELL CENTRAL   58

CHETEK-WEYERHAEUSER   23
BOYCEVILLE   64

ST. CROIX CENTRAL   54
DURAND   45

LA CROSSE LOGAN   40
MENOMONIE   85

OSSEO-FAIRCHILD   66
AUGUSTA   61

CLEAR LAKE   74
CUMBERLAND   29

PRESCOTT   42
SPRING VALLEY   32

BLAIR-TAYLOR   31
G-E-T   46

STANLEY-BOYD   54
LINCOLN   70

HASTINGS (MN)   42
HUDSON   68

AMERY   78
SPOONER   50

SOLON SPRINGS   37
BIRCHWOOD   44
--------------------------
Eastern Cloverbelt

GREENWOOD   37
OWEN-WITHEE   74
---------------------------
Lakeland

SHELL LAKE   59
LAKE HOLCOMBE   51

CLAYTON   62
GRANTSBURG   29

==============

BOYS HS HOCKEY
Non-Conference

MOSINEE   0
EAU CLAIRE NORTH   3
Indians: 2-5-0, Huskies: 9-1-0

HUDSON   5
NEW RICHMOND   0

HIGHLAND PARK (MN)   8
AMERY   1

BALDWIN-WOODVILLE   4
TOMAH   0

=============
GIRLS HS HOCKEY
Non-Conference

EAU CLAIRE/ALTOONA   8
WESTERN WISCONSIN   3

=============
BOYS HS SWIMMING & DIVING
Big Rivers

RICE LAKE   52
CHIPPEWA FALLS   121

=============
HS WRESTLING
Non-Conference

DURAND   72
INDEPENDENCE/GILMANTON   9

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