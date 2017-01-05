HS Sports - Thursday

BOYS HS HOCKEY
Big Rivers
HUDSON 3
EAU CLAIRE MEMORIAL 4
Raiders: 4-1-0 (10-2-0), Old Abes: 4-1-0 (9-3-1)
EAU CLAIRE NORTH 2
CHIPPEWA FALLS 3
Huskies: 2-3-0 (9-3-0), Cardinals: 5-0-0 (9-1-0)
MENOMONIE 1
RICE LAKE 8
Mustangs: 0-5-0 (2-11-0), Warriors: 2-4-0 (4-6-0)
---------------------------------------------------------------
Non-Conference
WEBSTER/SIREN/FREDERIC/LUCK 7
REGIS/ALTOONA/MCDONELL 6
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GIRLS HS HOCKEY
Big Rivers
HUDSON 8
EAU CLAIRE/ALTOONA 6
Raiders: 1-0-0 (4-3-0), Stars: 0-1-0 (8-4-1)
=============
BOYS HS BASKETBALL
Heart O'North
NORTHWESTERN 55
BLOOMER 70
Tigers: 3-1 (6-3), Blackhawks: 5-0 (8-1)
HAYWARD 72
BARRON 43
SPOONER 49
CUMBERLAND 66
CHETEK-WEYERHAEUSER 66
LADYSMITH 47
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Eastern Cloverbelt
GRANTON 44
LOYAL 82
OWEN-WITHEE 69
GILMAN 44
SPENCER 42
NEILLSVILLE 52
COLUMBUS CATHOLIC 74
GREENWOOD 39
------------------------------------------------------------
Non-Conference
THORP 66
COLBY 48
BANGOR 86
ALMA CENTER LINCOLN 65
=============
GIRLS HS BASKETBALL
Dunn-St. Croix
PLUM CITY/ELMWOOD 21
COLFAX 63
MONDOVI 24
DURAND 60
GLENWOOD CITY 21
BOYCEVILLE 60
ELK MOUND 68
SPRING VALLEY 42
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Dairyland
ELEVA-STRUM 57
GILMANTON 30
WHITEHALL 24
BLAIR-TAYLOR 72
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Middle Border
OSCEOLA 41
ST. CROIX CENTRAL 45
=============
BOYS HS SWIMMING & DIVING
Big Rivers
MENOMONIE 33
EAU CLAIRE 151
=============
BOYS HS WRESTLING
Dunn-St. Croix
DURAND 48
MONDOVI 30
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Heart O'North
CHETEK-WEYERHAEUSER 37
CUMBERLAND 35
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