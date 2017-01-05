HS Sports - Thursday - WQOW TV: Eau Claire, WI NEWS18 News, Weather, and Sports

HS Sports - Thursday

Posted:
Sam Hanson scores the game winner as the Old Abes beat Hudson Sam Hanson scores the game winner as the Old Abes beat Hudson
Jordan Steinmetz scores the game winner with 11.8 seconds Jordan Steinmetz scores the game winner with 11.8 seconds
Hudson scores 8 goals to beat the Stars Hudson scores 8 goals to beat the Stars
Gabe Madsen leads Bloomer past Northwestern with 21 points Gabe Madsen leads Bloomer past Northwestern with 21 points
Charlie Hower anchors the 200 Medley Relay for the Alliance Charlie Hower anchors the 200 Medley Relay for the Alliance

BOYS HS HOCKEY
Big Rivers

HUDSON   3
EAU CLAIRE MEMORIAL   4
Raiders: 4-1-0 (10-2-0), Old Abes: 4-1-0 (9-3-1)

EAU CLAIRE NORTH   2
CHIPPEWA FALLS   3
Huskies: 2-3-0 (9-3-0), Cardinals: 5-0-0 (9-1-0)

MENOMONIE   1
RICE LAKE   8
Mustangs: 0-5-0 (2-11-0), Warriors: 2-4-0 (4-6-0)

---------------------------------------------------------------
Non-Conference

WEBSTER/SIREN/FREDERIC/LUCK   7
REGIS/ALTOONA/MCDONELL   6

============
GIRLS HS HOCKEY
Big Rivers

HUDSON   8
EAU CLAIRE/ALTOONA   6
Raiders: 1-0-0 (4-3-0), Stars: 0-1-0 (8-4-1)

=============
BOYS HS BASKETBALL
Heart O'North

NORTHWESTERN   55
BLOOMER   70
Tigers: 3-1 (6-3), Blackhawks: 5-0 (8-1)

HAYWARD   72
BARRON   43

SPOONER   49
CUMBERLAND   66

CHETEK-WEYERHAEUSER   66
LADYSMITH   47

------------------------------------------------------------
Eastern Cloverbelt

GRANTON   44
LOYAL   82

OWEN-WITHEE   69
GILMAN   44

SPENCER   42
NEILLSVILLE   52

COLUMBUS CATHOLIC   74
GREENWOOD   39

------------------------------------------------------------
Non-Conference

THORP   66
COLBY   48

BANGOR   86
ALMA CENTER LINCOLN   65

=============
GIRLS HS BASKETBALL
Dunn-St. Croix

PLUM CITY/ELMWOOD   21
COLFAX   63

MONDOVI   24
DURAND   60

GLENWOOD CITY   21
BOYCEVILLE   60

ELK MOUND   68
SPRING VALLEY   42

-----------------------------------------------------------
Dairyland

ELEVA-STRUM   57
GILMANTON   30

WHITEHALL   24
BLAIR-TAYLOR   72

-----------------------------------------------------------
Middle Border

OSCEOLA   41
ST. CROIX CENTRAL   45

=============
BOYS HS SWIMMING & DIVING
Big Rivers

MENOMONIE   33
EAU CLAIRE   151

=============
BOYS HS WRESTLING
Dunn-St. Croix

DURAND   48
MONDOVI   30

-------------------------------------------------------------
Heart O'North

CHETEK-WEYERHAEUSER   37
CUMBERLAND   35
 

Powered by Frankly
Can't Find Something?

WQOW
5545 Highway 93, Eau Claire, WI 54701
(715) 835-1881
News Tips: (715)-831-1824 or news@wqow.com

All content © Copyright 2000 - 2017 WQOW Television. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy,, Terms of Service, and Ad Choices.