Sports Overtime - Friday

Kristi Springer has 24 points to lead Altoona past Osseo-Fairchild

Brianna Banks and EC North roll over Rice Lake

Alex Ohde comes up big as McDonell Central wins at Fall Creek

Cormac Sampson elevates for a dunk in EC Memorial's win over River Falls

Austin Werdin has 20 points to lead EC North to a win at Rice Lake

BOYS HS BASKETBALL

Big Rivers



EAU CLAIRE NORTH 67

RICE LAKE 63

ECN: Austin Werdin 20 points, Noah Hanson 18, Dalton Banks 15

RL: Ryan Tillung 15 points, 3 players with 11 each

Huskies: 3-0 (7-1), Warriors: 2-1 (6-2)



RIVER FALLS 47

EAU CLAIRE MEMORIAL 52

RF: Ryan Spafford & Jaxon Knotek 15 points each

ECM: Cormac Sampson 20 points, Tanner Kohlhepp 12

Wildcats: 0-3 (3-6), Old Abes: 1-2 (3-5)



HUDSON 61

MENOMONIE 47

Raiders: 2-1 (3-2), Mustangs: 0-3 (1-8)

-------------------------

Non-Conference



SUPERIOR 81

CHIPPEWA FALLS 62

Spartans: 3-6, Cardinals: 3-6



ARCADIA 66

ELEVA-STRUM 54



GRANTON 42

NEW AUBURN 41

--------------------------

Western Cloverbelt



McDONELL CENTRAL 78

FALL CREEK 32

Macks: 3-1 (5-2), Crickets: 1-3 (1-7)

-------------------------

Dunn-St. Croix



COLFAX 43

ELK MOUND 50



SPRING VALLEY 56

MONDOVI 47



GLENWOOD CITY 48

DURAND 65

--------------------------

Heart O'North



CUMBERLAND 37

CHETEK-WEYERHAEUSER 57

-------------------------

Dairyland



AUGUSTA 60

INDEPENDENCE 52



WHITEHALL 54

GILMANTON 65



ALMA/PEPIN 37

COCHRANE-FOUNTAIN CITY 77

A/P: Caiden Haake scores 1,000th career point



MELROSE-MINDORO 61

BLAIR-TAYLOR 40

-------------------------

Lakeland



CLEAR LAKE 82

BIRCHWOOD 24



=============

GIRLS HS BASKETBALL

Big Rivers



RICE LAKE 42

EAU CLAIRE NORTH 65

Warriors: 2-2 (4-5), Huskies: 3-1 (7-4)



EAU CLAIRE MEMORIAL 49

RIVER FALLS 51

Old Abes: 0-4 (4-5), Wildcats: 1-3 (2-5)



HUDSON 72

MENOMONIE 58

Raiders: 4-0 (9-2), Mustangs: 1-3 (8-4)

--------------------------

Western Cloverbelt



OSSEO-FAIRCHILD 55

ALTOONA 64

ALT: Kristi Springer 24 points, Lexi Mickelson14

Thunder: 4-3 (7-4), Railroaders: 5-2 (7-3)



CADOTT 32

McDONELL CENTRAL 70

Hornets: 0-7 (2-8), Macks: 6-1 (10-1)



EAU CLAIRE REGIS 51

THORP 29

Ramblers: 6-1 (7-4), Cardinals: 2-5 (5-6)



FALL CREEK 57

STANLEY-BOYD 37

Crickets: 4-3 (5-5), Orioles: 1-6 (1-11)

--------------------------

Eastern Cloverbelt



OWEN-WITHEE 46

NEILLSVILLE 67

--------------------------

Heart O'North



BLOOMER 34

HAYWARD 43

BHS: Chandler Zwiefelhofer 11 points

HAY: Madelyn Neff 14 points, Emily Neff 11

Blackhawks: 6-1 (9-1), Hurricanes: 6-1 (8-4)



CHETEK-WEYERHAEUSER 38

SPOONER 49



LADYSMITH 17

NORTHWESTERN 51

--------------------------

Lakeland



CLAYTON 57

NORTHWOOD 18



CLEAR LAKE 67

BIRCHWOOD 19

---------------------------

Non-Conference



PHILLIPS 48

FLAMBEAU 78