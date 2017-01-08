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HS Sports - Saturday

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Evan Olson scores 20 points as Altoona takes down Regis Evan Olson scores 20 points as Altoona takes down Regis
Owen Hamilton throws down a jam, as Prescott rolls past Durand Owen Hamilton throws down a jam, as Prescott rolls past Durand
The Mounders keep it close in the first half, before falling to Aquinas The Mounders keep it close in the first half, before falling to Aquinas
Colfax falls to West Salem Colfax falls to West Salem
RAM scores 4 goals, but fall to Wausau East/Merrill RAM scores 4 goals, but fall to Wausau East/Merrill

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Western Cloverbelt

EAU CLAIRE REGIS   64
ALTOONA   72
Ramblers: 3-1 (7-2), Railroaders: 3-1 (6-1)
Evan Olson: 20 pts
Dallas Ystebo: 17 pts

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Non-Conference

PRESCOTT   72
DURAND   52
Cardinals: 8-1, Panthers: 7-2

SUPERIOR   81
HERMANTOWN   54

MENOMONIE   45
HOLMEN   63

SPOONER   62
BALDWIN-WOODVILLE   45

HURLEY   43
OWEN-WITHEE   69

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GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

AQUINAS   59
ELK MOUND   40
Blugolds: 10-0, Mounders: 6-4

WEST SALEM   50
COLFAX   39
Vikings: 5-6

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BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference

WAUSAU EAST/MERRILL   6
REGIS/ALTOONA/MCDONELL   4
Bluejacks: 3-6-1, RAM: 1-5-1

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