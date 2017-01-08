HS Sports - Saturday

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Western Cloverbelt
EAU CLAIRE REGIS 64
ALTOONA 72
Ramblers: 3-1 (7-2), Railroaders: 3-1 (6-1)
Evan Olson: 20 pts
Dallas Ystebo: 17 pts
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Non-Conference
PRESCOTT 72
DURAND 52
Cardinals: 8-1, Panthers: 7-2
SUPERIOR 81
HERMANTOWN 54
MENOMONIE 45
HOLMEN 63
SPOONER 62
BALDWIN-WOODVILLE 45
HURLEY 43
OWEN-WITHEE 69
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GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
AQUINAS 59
ELK MOUND 40
Blugolds: 10-0, Mounders: 6-4
WEST SALEM 50
COLFAX 39
Vikings: 5-6
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BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference
WAUSAU EAST/MERRILL 6
REGIS/ALTOONA/MCDONELL 4
Bluejacks: 3-6-1, RAM: 1-5-1