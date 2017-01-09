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HS Sports - Monday

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Kate Klauck scores 13 points as the Huskies take down Memorial Kate Klauck scores 13 points as the Huskies take down Memorial
Ava Kison scores a hat trick, as the Stars win big Ava Kison scores a hat trick, as the Stars win big

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   43
EAU CLAIRE NORTH   52
Old Abes: 0-5 (4-7), Huskies: 4-1 (8-4)

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Lakeland

CORNELL   21
PRAIRIE FARM   48

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Non-Conference

SPRING VALLEY   45
CLAYTON   85

GILMAN   61
LAKE HOLCOMBE   35

MONDOVI   46
LADYSMITH   32

COLBY   58
THORP   43

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BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

COULEE CHRISTIAN   62
GILMANTON   77

CUMBERLAND   61
AMERY   50

AUGUSTA   50
OSSEO-FAIRCHILD   47

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Lakeland

CLAYTON   30
CLEAR LAKE   71

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Dairyland

INDEPENDENCE   51
WHITEHALL   55

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GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference

WESTERN WISCONSIN   1
EAU CLAIRE/ALTOONA   6
Stars: 9-4-1

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BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference

EAU CLAIRE NORTH   4
HAYWARD   2
Huskies: 10-3-0, Hurricanes: 6-7-0

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