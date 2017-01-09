HS Sports - Monday

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 43
EAU CLAIRE NORTH 52
Old Abes: 0-5 (4-7), Huskies: 4-1 (8-4)
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Lakeland
CORNELL 21
PRAIRIE FARM 48
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Non-Conference
SPRING VALLEY 45
CLAYTON 85
GILMAN 61
LAKE HOLCOMBE 35
MONDOVI 46
LADYSMITH 32
COLBY 58
THORP 43
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BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
COULEE CHRISTIAN 62
GILMANTON 77
CUMBERLAND 61
AMERY 50
AUGUSTA 50
OSSEO-FAIRCHILD 47
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Lakeland
CLAYTON 30
CLEAR LAKE 71
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Dairyland
INDEPENDENCE 51
WHITEHALL 55
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GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference
WESTERN WISCONSIN 1
EAU CLAIRE/ALTOONA 6
Stars: 9-4-1
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BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference
EAU CLAIRE NORTH 4
HAYWARD 2
Huskies: 10-3-0, Hurricanes: 6-7-0
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