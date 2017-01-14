HS Sports - Saturday

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference
SUPERIOR 3
EAU CLAIRE NORTH 0
Spartans: 8-6-1, Huskies: 11-4-0
REGIS/ALTOONA/MCDONELL 9
CHEQUAMEGON 1
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BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
AUGUSTA 33
STANLEY-BOYD 57
Beavers: 7-5, Orioles: 8-1
BROOKWOOD 55
BLAIR-TAYLOR 53
ALTOONA 60
RICE LAKE 51
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GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
BLOOMER 48
ELK MOUND 51 F-OT
Blackhawks: 10-2, Mounders: 8-4
LADYSMITH 31
FALL CREEK 49
Lumberjills: 5-6, Crickets: 6-6
ALMA/PEPIN 43
PLUM CITY/ELMWOOD 48
ALTOONA 45
RICE LAKE 61
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BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING
42nd Chippewa Falls Invite
Team scores:
1. CLEAR LAKE 209.5
2. SPRING VALLEY/ELMWOOD 184.5
3. EDGAR 148.5
4. STANLEY-BOYD/OWEN-WITHEE 141.5
5. CHIPPEWA FALLS 134.0
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