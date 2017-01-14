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HS Sports - Saturday

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Seth Hause contributes to a 14-0 run as Stanley-Boyd wins big Seth Hause contributes to a 14-0 run as Stanley-Boyd wins big
Elizabeth Fasbender leads Elk Mound past Bloomer in Overtime Elizabeth Fasbender leads Elk Mound past Bloomer in Overtime
Superior knocks off Eau Claire North Superior knocks off Eau Claire North
Spring Valley/Elmwood's Cruze Hurlbert takes down Chippewa Falls' Bryce Okland in 160lb Championship Spring Valley/Elmwood's Cruze Hurlbert takes down Chippewa Falls' Bryce Okland in 160lb Championship

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference

SUPERIOR   3
EAU CLAIRE NORTH   0
Spartans: 8-6-1, Huskies: 11-4-0

REGIS/ALTOONA/MCDONELL   9
CHEQUAMEGON   1

=====================================
BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

AUGUSTA   33
STANLEY-BOYD   57
Beavers: 7-5, Orioles: 8-1

BROOKWOOD   55
BLAIR-TAYLOR   53

ALTOONA   60
RICE LAKE   51

=====================================
GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

BLOOMER   48
ELK MOUND   51         F-OT
Blackhawks: 10-2, Mounders: 8-4

LADYSMITH   31
FALL CREEK   49
Lumberjills: 5-6, Crickets: 6-6

ALMA/PEPIN   43
PLUM CITY/ELMWOOD   48

ALTOONA   45
RICE LAKE   61

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BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING
42nd Chippewa Falls Invite

Team scores:
1. CLEAR LAKE    209.5
2. SPRING VALLEY/ELMWOOD   184.5
3. EDGAR   148.5
4. STANLEY-BOYD/OWEN-WITHEE   141.5
5. CHIPPEWA FALLS   134.0

For full results, click on the link under "More Information"

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