HS Sports - Saturday

Spring Valley/Elmwood's Cruze Hurlbert takes down Chippewa Falls' Bryce Okland in 160lb Championship

Seth Hause contributes to a 14-0 run as Stanley-Boyd wins big

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY

Non-Conference

SUPERIOR 3

EAU CLAIRE NORTH 0

Spartans: 8-6-1, Huskies: 11-4-0

REGIS/ALTOONA/MCDONELL 9

CHEQUAMEGON 1

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Non-Conference

AUGUSTA 33

STANLEY-BOYD 57

Beavers: 7-5, Orioles: 8-1

BROOKWOOD 55

BLAIR-TAYLOR 53

ALTOONA 60

RICE LAKE 51

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Non-Conference

BLOOMER 48

ELK MOUND 51 F-OT

Blackhawks: 10-2, Mounders: 8-4



LADYSMITH 31

FALL CREEK 49

Lumberjills: 5-6, Crickets: 6-6

ALMA/PEPIN 43

PLUM CITY/ELMWOOD 48

ALTOONA 45

RICE LAKE 61

BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING

42nd Chippewa Falls Invite

Team scores:

1. CLEAR LAKE 209.5

2. SPRING VALLEY/ELMWOOD 184.5

3. EDGAR 148.5

4. STANLEY-BOYD/OWEN-WITHEE 141.5

5. CHIPPEWA FALLS 134.0

For full results, click on the link under "More Information"