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HS Sports - Tuesday

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Brenden Olson scores in the 3rd period as Memorial takes down Chippewa Falls Brenden Olson scores in the 3rd period as Memorial takes down Chippewa Falls
Hayden Baughman knocks down a pair of triple late to lead the Macks past the Orioles Hayden Baughman knocks down a pair of triple late to lead the Macks past the Orioles
Gabe Madsen scores on a breakaway as Bloomer takes down Ladysmith Gabe Madsen scores on a breakaway as Bloomer takes down Ladysmith
Nikki Kilboten scores as the Huskies take down Superior Nikki Kilboten scores as the Huskies take down Superior
The Old Abes fall to the Rangers on the road The Old Abes fall to the Rangers on the road

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Big Rivers

CHIPPEWA FALLS   1
EAU CLAIRE MEMORIAL   3
Cardinals: 7-1 (14-3-0), Old Abes: 6-1 (12-4-1)

EAU CLAIRE NORTH   4
MENOMONIE   0
Huskies: 4-4 (12-6-0), Mustangs: 0-8 (2-15-0)

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BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Western Cloverbelt

MCDONELL CENTRAL   53
STANLEY-BOYD   50
Macks: 6-1 (8-3), Orioles: 6-1 (10-2)

CADOTT   39
EAU CLAIRE REGIS   52

-------------------------------------------------------------------------
Eastern Cloverbelt

LOYAL   77
GREENWOOD   37

COLBY   56
OWEN-WITHEE   66

NEILLSVILLE   48
GILMAN   41

-------------------------------------------------------------------------
Dairyland

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   40
AUGUSTA   81

-------------------------------------------------------------------------
Heart O'North

LADYSMITH   52
BLOOMER   90
Lumberjacks: 2-6 (5-8), Blackhawks: 7-1 (10-2)

CHETEK-WEYERHAEUSER   80
BARRON   46

NORTHWESTERN   72
SPOONER   38

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Middle Border

ELLSWORTH   61
AMERY   52

-------------------------------------------------------------------------
Lakeland

FLAMBEAU   47
NEW AUBURN   53

TURTLE LAKE   58
CLAYTON   34

-------------------------------------------------------------------------
Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   57
LA CROSSE CENTRAL   67
Old Abes: 5-7, Rangers: 8-3

COULEE CHRISTIAN   48
LINCOLN   61

BALDWIN-WOODVILLE   38
RICE LAKE   81

=====================================
GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

SUPERIOR   28
EAU CLAIRE NORTH   56
Spartans: 5-10, Huskies: 11-4

EAU CLAIRE MEMORIAL   37
ONALASKA   50
Old Abes: 5-9, Hilltoppers: 11-4

NEILLSVILLE   48
WISCONSIN RAPIDS ASSUMPTION   39

BLOOMER   37
ALTOONA   40

BARRON   61
CAMERON   81

COLBY   50
MARATHON   66

MCDONELL CENTRAL   40
CLAYTON   59

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Dairyland

ALMA CENTER LINCOLN   43
INDEPENDENCE   52

AUGUSTA   60
ALMA/PEPIN   20

BLAIR-TAYLOR   26
COCHRANE-FOUNTAIN CITY   70

-------------------------------------------------------------------------
Dunn-St. Croix

PLUM-CITY/ELMWOOD   26
MONDOVI   41

ELK MOUND   63
DURAND   41

-------------------------------------------------------------------------
Eastern Cloverbelt

LOYAL   68
GREENWOOD   28

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Lakeland

NORTHWOOD   37
PRAIRIE FARM   42

FLAMBEAU   73
NEW AUBURN   23

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