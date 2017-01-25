HS Sports - Tuesday

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Big Rivers
CHIPPEWA FALLS 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
Cardinals: 7-1 (14-3-0), Old Abes: 6-1 (12-4-1)
EAU CLAIRE NORTH 4
MENOMONIE 0
Huskies: 4-4 (12-6-0), Mustangs: 0-8 (2-15-0)
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BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Western Cloverbelt
MCDONELL CENTRAL 53
STANLEY-BOYD 50
Macks: 6-1 (8-3), Orioles: 6-1 (10-2)
CADOTT 39
EAU CLAIRE REGIS 52
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Eastern Cloverbelt
LOYAL 77
GREENWOOD 37
COLBY 56
OWEN-WITHEE 66
NEILLSVILLE 48
GILMAN 41
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Dairyland
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 40
AUGUSTA 81
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Heart O'North
LADYSMITH 52
BLOOMER 90
Lumberjacks: 2-6 (5-8), Blackhawks: 7-1 (10-2)
CHETEK-WEYERHAEUSER 80
BARRON 46
NORTHWESTERN 72
SPOONER 38
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Middle Border
ELLSWORTH 61
AMERY 52
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Lakeland
FLAMBEAU 47
NEW AUBURN 53
TURTLE LAKE 58
CLAYTON 34
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Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL 57
LA CROSSE CENTRAL 67
Old Abes: 5-7, Rangers: 8-3
COULEE CHRISTIAN 48
LINCOLN 61
BALDWIN-WOODVILLE 38
RICE LAKE 81
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GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
SUPERIOR 28
EAU CLAIRE NORTH 56
Spartans: 5-10, Huskies: 11-4
EAU CLAIRE MEMORIAL 37
ONALASKA 50
Old Abes: 5-9, Hilltoppers: 11-4
NEILLSVILLE 48
WISCONSIN RAPIDS ASSUMPTION 39
BLOOMER 37
ALTOONA 40
BARRON 61
CAMERON 81
COLBY 50
MARATHON 66
MCDONELL CENTRAL 40
CLAYTON 59
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Dairyland
ALMA CENTER LINCOLN 43
INDEPENDENCE 52
AUGUSTA 60
ALMA/PEPIN 20
BLAIR-TAYLOR 26
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 70
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Dunn-St. Croix
PLUM-CITY/ELMWOOD 26
MONDOVI 41
ELK MOUND 63
DURAND 41
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Eastern Cloverbelt
LOYAL 68
GREENWOOD 28
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Lakeland
NORTHWOOD 37
PRAIRIE FARM 42
FLAMBEAU 73
NEW AUBURN 23
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