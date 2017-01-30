HS Sports - Monday

BOYS HS BASKETBALL
Western Cloverbelt
STANLEY-BOYD 46
EAU CLAIRE REGIS 54
S-B: Brady Booth 17 points, Brandon Herrick 15, Seth Hause 10
ECR: Keelin Norman Klatt 16 points, Ben Sokup 15, Brock Martin 11
Orioles: 7-2 (11-3), Ramblers: 7-2 (13-3)
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Non-Conference
CHETEK-WEYERHAEUSER 78
McDONELL CENTRAL 85
C-W: Darryl Williams 36 points
McD: Hayden Baughman 29 points
Bulldogs: 7-7, Macks: 10-3
ALTOONA 58
G-E-T 77
Railroaders: 11-2, Red Hawks: 12-2
ELEVA-STRUM 62
MONDOVI 65
ARCADIA 59
OSSEO-FAIRCHILD 40
WASHBURN 54
NORTHWESTERN 74
COULEE CHRISTIAN 68
INDEPENDENCE 51
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Heart O'North
BLOOMER 75
BARRON 56
Bloomer's Peyton Dachel scores 1,000th career point
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Dunn-St. Croix
ELK MOUND 56
SPRING VALLEY 45
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Lakeland
LAKE HOLCOMBE 92
PRAIRIE FARM 84
SHELL LAKE 25
CAMERON 81
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GIRLS HS BASKETBALL
Dairyland
AUGUSTA 64
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 45
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 77
PEPIN/ALMA 24
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Lakeland
SHELL LAKE 50
CAMERON 84
LAKE HOLCOMBE 38
PRAIRIE FARM 71
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Non-Conference
DURAND 64
ELEVA-STRUM 36
CORNELL 34
CADOTT 44
NECEDAH 25
LINCOLN 49
WEBSTER 64
SPOONER 68
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BOYS HS HOCKEY
Non-Conference
ROCHESTER LOURDES (MN) 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 1, F-OT
Eagles: 9-10-0, Old Abes: 12-5-1
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GIRLS HS HOCKEY
Non-Conference
ONALASKA 0
EAU CLAIRE/ALTOONA 5
Hilltoppers: 8-9-0, Stars: 12-6-1