HS Sports - Monday - WQOW TV: Eau Claire, WI NEWS18 News, Weather, and Sports

HS Sports - Monday

Posted:
Keelin Norman Klatt (#11) has 16 points as EC Regis beats Stanley-Boyd Keelin Norman Klatt (#11) has 16 points as EC Regis beats Stanley-Boyd
McDonell Central edges Chetek-Weyerhaeuser in a high-scoring game McDonell Central edges Chetek-Weyerhaeuser in a high-scoring game
Altoona drops a non-conference game at G-E-T Altoona drops a non-conference game at G-E-T
EC Memorial can't hold onto an early lead & loses in OT EC Memorial can't hold onto an early lead & loses in OT
Eau Claire/Altoona shuts out Onalaska Eau Claire/Altoona shuts out Onalaska

BOYS HS BASKETBALL
Western Cloverbelt

STANLEY-BOYD   46
EAU CLAIRE REGIS   54
S-B: Brady Booth 17 points, Brandon Herrick 15, Seth Hause 10
ECR: Keelin Norman Klatt 16 points, Ben Sokup 15, Brock Martin 11
Orioles: 7-2 (11-3), Ramblers: 7-2 (13-3)
----------------------
Non-Conference

CHETEK-WEYERHAEUSER   78
McDONELL CENTRAL   85
C-W: Darryl Williams 36 points
McD: Hayden Baughman 29 points
Bulldogs: 7-7, Macks: 10-3

ALTOONA   58
G-E-T   77
Railroaders: 11-2, Red Hawks: 12-2

ELEVA-STRUM   62
MONDOVI   65

ARCADIA   59
OSSEO-FAIRCHILD   40

WASHBURN   54
NORTHWESTERN   74

COULEE CHRISTIAN   68
INDEPENDENCE   51
-----------------------
Heart O'North

BLOOMER   75
BARRON   56
Bloomer's Peyton Dachel scores 1,000th career point
-----------------------
Dunn-St. Croix

ELK MOUND   56
SPRING VALLEY   45
-----------------------
Lakeland

LAKE HOLCOMBE   92
PRAIRIE FARM   84

SHELL LAKE   25
CAMERON   81

============
GIRLS HS BASKETBALL
Dairyland

AUGUSTA   64
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   45

COCHRANE-FOUNTAIN CITY   77
PEPIN/ALMA   24
-----------------------
Lakeland

SHELL LAKE   50
CAMERON   84

LAKE HOLCOMBE   38
PRAIRIE FARM   71
-------------------------
Non-Conference

DURAND   64
ELEVA-STRUM   36

CORNELL   34
CADOTT   44

NECEDAH   25
LINCOLN   49

WEBSTER   64
SPOONER   68

============
BOYS HS HOCKEY
Non-Conference

ROCHESTER LOURDES (MN)   2
EAU CLAIRE MEMORIAL   1, F-OT
Eagles: 9-10-0, Old Abes: 12-5-1

============
GIRLS HS HOCKEY
Non-Conference

ONALASKA   0
EAU CLAIRE/ALTOONA   5
Hilltoppers: 8-9-0, Stars: 12-6-1
 

Powered by Frankly
Can't Find Something?

WQOW
5545 Highway 93, Eau Claire, WI 54701
(715) 835-1881
News Tips: (715)-831-1824 or news@wqow.com

All content © Copyright 2000 - 2017 WQOW Television. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy,, Terms of Service, and Ad Choices.