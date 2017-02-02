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HS Sports - Thursday

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Zac Stange scores the game winner, as the Huskies top the Old Abes for the first time since 2006 Zac Stange scores the game winner, as the Huskies top the Old Abes for the first time since 2006
The Cardinals roll past River Falls The Cardinals roll past River Falls
Charlotte Akervik notches the hat trick, as the Stars roll Charlotte Akervik notches the hat trick, as the Stars roll
Ben Sokup scores late as the Ramblers take down Altoona Ben Sokup scores late as the Ramblers take down Altoona
Austin Werdin leads the Huskies past Menomonie Austin Werdin leads the Huskies past Menomonie

BOYS HS HOCKEY
Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   4
EAU CLAIRE MEMORIAL   3, F-OT
Huskies: 6-4-0 (16-6-0), Old Abes: 7-2-0 (12-6-1)
Zac Stange: Game-winning goal
Curtis Goodale: 2 goals

RIVER FALLS   1
CHIPPEWA FALLS   5
Wildcats: 2-9-0 (5-13-0), Cardinals: 8-3-0 (15-5-0)

HUDSON   4
RICE LAKE   0
Raiders: 10-1-0 (17-2-1), Warriors: 3-8-0 (7-11-0)
-----------------------
Middle Border

REGIS/ALTOONA/MCDONELL   7
WEBSTER/SIREN/FREDERIC/LUCK/GRANTSBURG   4

============
GIRLS HS HOCKEY
Big Rivers

ST. CROIX VALLEY   2
EAU CLAIRE/ALTOONA   8
Fusion: 2-3-0 (12-7-2), Stars: 3-2-0 (14-6-1)
Charlotte Akervik: Hat Trick

=============
BOYS HS BASKETBALL
Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   51
MENOMONIE   36
Huskies: 7-0 (12-2), Mustangs: 0-9 (1-16)
-----------------------
Western Cloverbelt

ALTOONA   53
EAU CLAIRE REGIS   60
Railroaders: 7-2 (11-3), Ramblers: 8-2 (14-3)
Keelin Norman-Klatt: 21 points
Matt McCann: 13 points
Ben Sokup: 9 points

FALL CREEK   36
McDONELL CENTRAL   74
Crickets: 1-9 (1-14), Macks: 8-1 (11-3)

THORP   41
STANLEY-BOYD   45
Cardinals: 3-7 (8-8), Orioles: 8-2 (12-4)
-----------------------
Eastern Cloverbelt

SPENCER   64
GILMAN   46

GRANTON   37
OWEN-WITHEE   70

NEILLSVILLE   51
LOYAL   58
-----------------------
Heart O'North

BLOOMER   83
SPOONER   46

NORTHWESTERN   65
BARRON   32

HAYWARD   92
LADYSMITH   61

CHETEK-WEYERHAEUSER   69
CUMBERLAND   65

-----------------------
Dairyland

WHITEHALL   57
ALMA/PEPIN   70
-----------------------
Middle Border

ST. CROIX CENTRAL   40
AMERY   47
-----------------------
Lakeville

WINTER   31
LAKE HOLCOMBE   96

NORTHWOOD   34
CAMERON   81

CLEAR LAKE   73
CLAYTON   20

============
GIRLS HS BASKETBALL
Dunn-St. Croix

GLENWOOD CITY   35
DURAND   77

ELK MOUND   56
COLFAX   43

MONDOVI   40
SPRING VALLEY   41

ELMWOOD/PLUM CITY   30
BOYCEVILLE   49
-----------------------
Dairyland

ALMA CENTER LINCOLN   37
COCHRANE-FOUNTAIN CITY   74

INDEPENDENCE   31
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   26

GILMANTON   39
BLAIR-TAYLOR   67
-----------------------
Lakeland

WINTER   69
LAKE HOLCOMBE   85

NORTHWOOD   32
CAMERON   66

============
HS WRESTLING
Dairyland

BLAIR-TAYLOR   57
INDEPENDENCE/GILMANTON   15

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GIRLS HS GYMNASTICS
Big Rivers

1. RIVER FALLS    136.8750
2. MENOMONIE    128.6250
3. EAU CLAIRE     127.3500

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