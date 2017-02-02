HS Sports - Thursday

BOYS HS HOCKEY
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 4
EAU CLAIRE MEMORIAL 3, F-OT
Huskies: 6-4-0 (16-6-0), Old Abes: 7-2-0 (12-6-1)
Zac Stange: Game-winning goal
Curtis Goodale: 2 goals
RIVER FALLS 1
CHIPPEWA FALLS 5
Wildcats: 2-9-0 (5-13-0), Cardinals: 8-3-0 (15-5-0)
HUDSON 4
RICE LAKE 0
Raiders: 10-1-0 (17-2-1), Warriors: 3-8-0 (7-11-0)
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Middle Border
REGIS/ALTOONA/MCDONELL 7
WEBSTER/SIREN/FREDERIC/LUCK/GRANTSBURG 4
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GIRLS HS HOCKEY
Big Rivers
ST. CROIX VALLEY 2
EAU CLAIRE/ALTOONA 8
Fusion: 2-3-0 (12-7-2), Stars: 3-2-0 (14-6-1)
Charlotte Akervik: Hat Trick
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BOYS HS BASKETBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 51
MENOMONIE 36
Huskies: 7-0 (12-2), Mustangs: 0-9 (1-16)
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Western Cloverbelt
ALTOONA 53
EAU CLAIRE REGIS 60
Railroaders: 7-2 (11-3), Ramblers: 8-2 (14-3)
Keelin Norman-Klatt: 21 points
Matt McCann: 13 points
Ben Sokup: 9 points
FALL CREEK 36
McDONELL CENTRAL 74
Crickets: 1-9 (1-14), Macks: 8-1 (11-3)
THORP 41
STANLEY-BOYD 45
Cardinals: 3-7 (8-8), Orioles: 8-2 (12-4)
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Eastern Cloverbelt
SPENCER 64
GILMAN 46
GRANTON 37
OWEN-WITHEE 70
NEILLSVILLE 51
LOYAL 58
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Heart O'North
BLOOMER 83
SPOONER 46
NORTHWESTERN 65
BARRON 32
HAYWARD 92
LADYSMITH 61
CHETEK-WEYERHAEUSER 69
CUMBERLAND 65
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Dairyland
WHITEHALL 57
ALMA/PEPIN 70
-----------------------
Middle Border
ST. CROIX CENTRAL 40
AMERY 47
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Lakeville
WINTER 31
LAKE HOLCOMBE 96
NORTHWOOD 34
CAMERON 81
CLEAR LAKE 73
CLAYTON 20
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GIRLS HS BASKETBALL
Dunn-St. Croix
GLENWOOD CITY 35
DURAND 77
ELK MOUND 56
COLFAX 43
MONDOVI 40
SPRING VALLEY 41
ELMWOOD/PLUM CITY 30
BOYCEVILLE 49
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Dairyland
ALMA CENTER LINCOLN 37
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 74
INDEPENDENCE 31
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 26
GILMANTON 39
BLAIR-TAYLOR 67
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Lakeland
WINTER 69
LAKE HOLCOMBE 85
NORTHWOOD 32
CAMERON 66
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HS WRESTLING
Dairyland
BLAIR-TAYLOR 57
INDEPENDENCE/GILMANTON 15
============
GIRLS HS GYMNASTICS
Big Rivers
1. RIVER FALLS 136.8750
2. MENOMONIE 128.6250
3. EAU CLAIRE 127.3500
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