Sports Overtime - Friday

Hannah Anderson has 17 points as EC Regis wins at McDonell

Alma/Pepin's Ben Mueller drives to the hoop as the Eagles win at Immanuel Lutheran

BOYS HS BASKETBALL

Big Rivers



CHIPPEWA FALLS 49

EAU CLAIRE MEMORIAL 39

CF: Bryce Daniels 13 points, Dawson Mathwig 11

ECM: Cormac Sampson & Reece Meier 9 points each

Cardinals: 4-4 (5-10), Old Abes: 2-5 (5-9)



RIVER FALLS 50

RICE LAKE 59

Wildcats: 3-5 (7-9), Warriors: 7-1 (13-3)

-----------------------

Dairyland



ALMA/PEPIN 58

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 42

A/P: Caiden Haake 28 points

Eagles: 7-3 (12-4), Lancers: 3-5 (6-7)



MELROSE-MINDORO 68

ELEVA-STRUM 56

Mustangs: 5-2 (9-6), Cardinals: 7-3 (10-6)



AUGUSTA 67

LINCOLN 61

-----------------------

Dunn-St. Croix



ELK MOUND 52

DURAND 43



ELMWOOD/PLUM CITY 49

MONDOVI 53



GLENWOOD CITY 36

SPRING VALLEY 66

-----------------------

Lakeland



NEW AUBURN 29

BIRCHWOOD 51

-----------------------

Non-Conference



CADOTT 70

CHETEK-WEYERHAEUSER 57



============

GIRLS HS BASKETBALL

Big Rivers



MENOMONIE 49

EAU CLAIRE NORTH 45

Mustangs: 4-5 (12-6), Huskies: 7-2 (12-5)



EAU CLAIRE MEMORIAL 50

CHIPPEWA FALLS 65

Old Abes: 1-8 (5-10), Cardinals: 7-3 (13-5)



RIVER FALLS 44

RICE LAKE 53

Wildcats: 1-8 (3-10), Warriors: 4-4 (9-8)

--------------------------

Western Cloverbelt



EAU CLAIRE REGIS 49

McDONELL CENTRAL 44

ECR: Hannah Anderson 17 points, Kate Seyer 11

MCD: Abby Klimek 13 points, Josie Verbick 11 points

Ramblers: 11-1 (12-5), Macks: 10-2 (14-3)



CADOTT 19

ALTOONA 45

Hornets: 0-12 (3-14), Railroaders: 9-4 (12-6)



FALL CREEK 49

THORP 26

Crickets: 6-7 (8-9), Cardinals: 4-8 (7-11)

------------------------------

Eastern Cloverbelt



GILMAN 53

OWEN-WITHEE 59

------------------------------

Heart O'North



NORTHWESTERN 38

BLOOMER 63

Tigers: 9-3 (11-5), Blackhawks: 11-1 (14-3)



HAYWARD 60

BARRON 28

Hurricanes: 11-1 (16-4), Golden Bears: 6-6 (7-13)



SPOONER 60

CUMBERLAND 27



CHETEK-WEYERHAEUSER 30

LADYSMITH 61

--------------------------------

Dunn-St. Croix



ELK MOUND 66

ELMWOOD/PLUM CITY 35

---------------------------------

Lakeland



CLEAR LAKE 32

CLAYTON 44



SHELL LAKE 31

PRAIRIE FARM 52



NEW AUBURN 38

BIRCHWOOD 50



================

BOYS HS HOCKEY

Big Rivers



EAU CLAIRE MEMORIAL 9

MENOMONIE 0

Old Abes: 8-2-0 (13-6-1), Mustangs: 0-10-0 (2-20-0)

----------------------------------

Middle Border



REGIS/ALTOONA/McDONELL 0

NEW RICHMOND 3



=================

GIRLS HS HOCKEY

Non-Conference



BLACK RIVER FALLS CO-OP 1

EAU CLAIRE/ALTOONA 4

Tigers: 12-8-1, Stars: 15-6-1