HS Sports - Tuesday

Alex Ohde glides to the bucket as McDonell defeats Osseo-Fairchild

Seth Hause heads to the hoop as Stanley-Boyd beats Altoona

BOYS HS HOCKEY

Big Rivers



CHIPPEWA FALLS 2

EAU CLAIRE NORTH 3

Cardinals: 8-4-0 (16-6-0), Huskies: 7-4-0 (17-6-0)



EAU CLAIRE MEMORIAL 1

HUDSON 4

Hudson clinches BRC title

Old Abes: 8-3-0 (13-7-1), Raiders: 11-1-0 (19-2-1)



RICE LAKE 5

MENOMONIE 0

Warriors: 4-8-0 (8-12-0), Mustangs: 0-11-0 (2-21-0)

----------------------

Non-Conference



NORTHWEST ICEMEN 5

REGIS/ALTOONA/McDONELL 4, F-OT



===========

BOYS HS BASKETBALL

Non-Conference



EAU CLAIRE NORTH 65

LA CROSSE LOGAN 64

ECN trailed by 26 points at halftime

Huskies: 14-2, Rangers: 9-7



EAU CLAIRE MEMORIAL 61

MARSHFIELD 77

Old Abes: 6-10, Tigers: 10-8



SPRING VALLEY 69

CLEAR LAKE 64



BLAIR-TAYLOR 65

NEILLSVILLE 73



CUMBERLAND 46

LUCK 56

------------------------

Western Cloverbelt



ALTOONA 35

STANLEY-BOYD 56

S-B: Brady Booth 27 points

Railroaders: 7-4 (11-5), Orioles: 9-2 (13-4)



OSSEO-FAIRCHILD 53

McDONELL CENTRAL 86

MCD: Nathan Hoglund 19 points, Hayden Baughman 15

Thunder: 1-10 (2-16), Macks: 10-1 (13-3)



FALL CREEK 42

EAU CLAIRE REGIS 57

Crickets: 1-10 (1-15), Ramblers: 9-2 (15-3)



CADOTT 49

THORP 45

Hornets: 4-7 (9-8), Cardinals: 3-8 (8-9)

---------------------

Eastern Cloverbelt



OWEN-WITHEE 87

MARSHFIELD COLUMBUS 93



LOYAL 65

COLBY 45

----------------------

Dunn-St. Croix



COLFAX 61

ELMWOOD/PLUM CITY 64

-----------------------

Heart O'North



LADYSMITH 67

SPOONER 65



BARRON 37

NORTHWESTERN 56

------------------------

Middle Border



NEW RICHMOND 40

ST. CROIX CENTRAL 44



BALDWIN-WOODVILLE 52

SOMERSET 51

-------------------------

Lakeland



CAMERON 77

SHELL LAKE 13



NORTHWOOD 52

CLAYTON 39



===========

GIRLS HS BASKETBALL

Non-Conference



MARSHFIELD 73

CHIPPEWA FALLS 64

CF: Lexi Hanley becomes program's all-time leading scorer

Tigers: 10-8, Cardinals: 13-6



NEILLSVILLE 39

ALTOONA 31

Warriors: 17-1, Railroaders: 12-7



PRESCOTT 46

MENOMONIE 55



CHETEK-WEYERHAEUSER 40

CADOTT 38



LUCK 34

CUMBERLAND 52



HUDSON 52

WOODBURY (MN) 44

-----------------------

Western Cloverbelt



EAU CLAIRE REGIS 61

OSSEO-FAIRCHILD 49

ECR clinches share of conference title

------------------------

Eastern Cloverbelt



COLBY 75

GREENWOOD 57

------------------------

Dunn-St. Croix



DURAND 56

MONDOVI 26



SPRING VALLEY 29

ELK MOUND 75



COLFAX 54

ELMWOOD/PLUM CITY 31



BOYCEVILLE 46

GLENWOOD CITY 42, F-OT

-----------------------

Dairyland



EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 51

GILMANTON 44



ELEVA-STRUM 22

COCHRANE-FOUNTAIN CITY 77



ALMA/PEPIN 38

INDEPENDENCE 46



AUGUSTA 65

WHITEHALL 20



MELROSE-MINDORO 66

LINCOLN 28

------------------------

Lakeland



NORTHWOOD 29

CLAYTON 59



PHILLIPS 48

LADYSMITH 59