HS Sports - Saturday - WQOW TV: Eau Claire, WI NEWS18 News, Weather, and Sports

HS Sports - Saturday

Posted:
By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
Connect
The Alliance continue their streak of Sectional dominance The Alliance continue their streak of Sectional dominance
The Old Abes take down Superior 3-1 The Old Abes take down Superior 3-1
Memorial's Othayun Smith wins with a pin to advance Memorial's Othayun Smith wins with a pin to advance
Ellsworth's Caleb Linder pulls an upset with a 4-2 decision Ellsworth's Caleb Linder pulls an upset with a 4-2 decision
Mondovi's Nolan Seipel wins via pin in the first round Mondovi's Nolan Seipel wins via pin in the first round

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

MCDONELL CENTRAL   71
GRANTSBURG   58

STEVENS POINT PACELLI   47
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   50

HILL-MURRAY   59
RIVER FALLS   68

THORP   47
OWEN-WITHEE   51

NECEDAH   56
GREENWOOD   25

FALL CREEK   76
NEW LISBON   48

NEILLSVILLE   58
MARATHON   66

WAUSAU WEST   46
CHIPPEWA FALLS   55

---------------------------------------------------------------------------
Dunn-St. Croix

SPRING VALLEY   67
ELMWOOD/PLUM CITY   57

======================================
GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference

NECEDAH   48
GREENWOOD   37

MCDONELL CENTRAL   60
GRANTSBURG   36

======================================
BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference

SUPERIOR   1
EAU CLAIRE MEMORIAL   3
Spartans: 10-12-2, Old Abes: 16-7-1

HAYWARD   6
REGIS/ALTOONA/MCDONELL   2

======================================
GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference

HUDSON   6
SPASH/RAPIDS/MARSHFIELD   1

======================================
BOYS HIGH SCHOOL SWIMMING
Hudson Sectional

Team Scores:
1. EAU CLAIRE   412
2. HUDSON   366
3. CHIPPEWA FALLS   272
4. STEVENS POINT   252.5
5. HOLMEN   181.5

-------------------------------------------------------------
Stevens Point Sectional

Team Scores:
1. LAKELAND   305
2. RIVER FALLS   303
3. SHAWANO COMMUNITY   236
9. RICE LAKE   164
5. MENOMONIE   123

===========================================
BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING
Chippewa Falls Regional

For full results, clink on the link under "More Information"

-------------------------------------------------------------
Ellsworth Regional

For full results, clink on the link under "More Information"

-------------------------------------------------------------
Durand Regional

For full results, clink on the link under "More Information"

Powered by Frankly
Can't Find Something?

WQOW
5545 Highway 93, Eau Claire, WI 54701
(715) 835-1881
News Tips: (715)-831-1824 or news@wqow.com

All content © Copyright 2000 - 2017 WQOW Television. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy,, Terms of Service, and Ad Choices.