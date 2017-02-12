HS Sports - Saturday

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
MCDONELL CENTRAL 71
GRANTSBURG 58
STEVENS POINT PACELLI 47
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 50
HILL-MURRAY 59
RIVER FALLS 68
THORP 47
OWEN-WITHEE 51
NECEDAH 56
GREENWOOD 25
FALL CREEK 76
NEW LISBON 48
NEILLSVILLE 58
MARATHON 66
WAUSAU WEST 46
CHIPPEWA FALLS 55
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Dunn-St. Croix
SPRING VALLEY 67
ELMWOOD/PLUM CITY 57
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GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
Non-Conference
NECEDAH 48
GREENWOOD 37
MCDONELL CENTRAL 60
GRANTSBURG 36
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BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference
SUPERIOR 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
Spartans: 10-12-2, Old Abes: 16-7-1
HAYWARD 6
REGIS/ALTOONA/MCDONELL 2
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GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY
Non-Conference
HUDSON 6
SPASH/RAPIDS/MARSHFIELD 1
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BOYS HIGH SCHOOL SWIMMING
Hudson Sectional
Team Scores:
1. EAU CLAIRE 412
2. HUDSON 366
3. CHIPPEWA FALLS 272
4. STEVENS POINT 252.5
5. HOLMEN 181.5
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Stevens Point Sectional
Team Scores:
1. LAKELAND 305
2. RIVER FALLS 303
3. SHAWANO COMMUNITY 236
9. RICE LAKE 164
5. MENOMONIE 123
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BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING
Chippewa Falls Regional
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Ellsworth Regional
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Durand Regional
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