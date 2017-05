HS Sports - Saturday

Mondovi's Nolan Seipel wins via pin in the first round

Ellsworth's Caleb Linder pulls an upset with a 4-2 decision

Memorial's Othayun Smith wins with a pin to advance

The Old Abes take down Superior 3-1

The Alliance continue their streak of Sectional dominance

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Non-Conference

MCDONELL CENTRAL 71

GRANTSBURG 58

STEVENS POINT PACELLI 47

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 50

HILL-MURRAY 59

RIVER FALLS 68

THORP 47

OWEN-WITHEE 51

NECEDAH 56

GREENWOOD 25

FALL CREEK 76

NEW LISBON 48

NEILLSVILLE 58

MARATHON 66

WAUSAU WEST 46

CHIPPEWA FALLS 55

Dunn-St. Croix

SPRING VALLEY 67

ELMWOOD/PLUM CITY 57

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Non-Conference

NECEDAH 48

GREENWOOD 37

MCDONELL CENTRAL 60

GRANTSBURG 36

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY

Non-Conference

SUPERIOR 1

EAU CLAIRE MEMORIAL 3

Spartans: 10-12-2, Old Abes: 16-7-1

HAYWARD 6

REGIS/ALTOONA/MCDONELL 2

GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY

Non-Conference

HUDSON 6

SPASH/RAPIDS/MARSHFIELD 1

BOYS HIGH SCHOOL SWIMMING

Hudson Sectional

Team Scores:

1. EAU CLAIRE 412

2. HUDSON 366

3. CHIPPEWA FALLS 272

4. STEVENS POINT 252.5

5. HOLMEN 181.5

Stevens Point Sectional

Team Scores:

1. LAKELAND 305

2. RIVER FALLS 303

3. SHAWANO COMMUNITY 236

9. RICE LAKE 164

5. MENOMONIE 123

BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING

Chippewa Falls Regional

Ellsworth Regional

Durand Regional

