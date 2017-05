HS Sports - Tuesday

Hayden Baughman dunks home 2 of his 24 points as McDonell Central clinches a share of the Western Cloverbelt title

BOYS HS BASKETBALL

Big Rivers



EAU CLAIRE NORTH 54

EAU CLAIRE MEMORIAL 55

ECN: Noah Hanson 18 points, Austin Werdin 17

ECM: Cormac Sampson 16 points, Tanner Kohlhepp 11, Caden Boser 10

Huskies: 8-1 (15-3), Old Abes: 4-5 (8-10)



RIVER FALLS 36

CHIPPEWA FALLS 55

RF: Travis Spafford 14 points, Jaxon Knotek 10

CF: Dawson Mathwig 20 points, Bryce Daniels 11

Wildcats: 4-7 (8-11), Cardinals: 5-5 (9-11)



HUDSON 90

RICE LAKE 93

HUD: Keyser Helterbrand & Jamie Wirth 18 points each

RL: Evan Tillung & Averie Habas 22 points each, Dravyn Klefstad 17

Raiders: 4-5 (8-11), Warriors: 8-2 (15-4)

------------------------

Western Cloverbelt



EAU CLAIRE REGIS 69

McDONELL CENTRAL 80

MCD: Hayden Baughman 24 points, Grayson Knowlton 22

MCD clinches share of conference title

Ramblers: 9-4 (15-5), Macks: 12-1 (16-3)



OSSEO-FAIRCHILD 54

STANLEY-BOYD 58

Thunder: 1-12 (2-18), Orioles: 11-2 (15-4)



CADOTT 49

ALTOONA 54

CAD: Bryce McChesney 22 points

ALT: Jacob Chilson 14

Hornets: 4-9 (9-10), Railroaders: 8-5 (12-7)



FALL CREEK 50

THORP 57

Crickets: 2-11 (3-16), Cardinals: 5-8 (10-10)

--------------------------

Eastern Cloverbelt



GILMAN 43

OWEN-WITHEE 75

----------------------------

Dunn-St. Croix



SPRING VALLEY 52

ELK MOUND 62

EM: Dane Lew 22 points

Cardinals: 10-2 (15-5), Mounders: 11-1 (15-4)



DURAND 47

MONDOVI 33



ELMWOOD/PLUM CITY 68

COLFAX 60

-------------------------

Dairyland



WHITEHALL 57

AUGUSTA 72

AUG: Kayne Korger 22 points (over 1,000 points for his career)



GILMANTON 41

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 49



COCHRANE-FOUNTAIN CITY 73

ELEVA-STRUM 55

-------------------------

Lakeland



CORNELL 55

NEW AUBURN 39

-------------------------

Non-Conference



CAMERON 62

CHETEK-WEYERHAEUSER 39



MENOMONIE 64

SUPERIOR 54



=============

GIRLS HS BASKETBALL

Big Rivers



EAU CLAIRE NORTH 50

EAU CLAIRE MEMORIAL 33

ECN: Nikki Kilboten 14 points, Brianna Banks & Mattea Peplinski 8 each

ECM: Jessica Massey 9 points, Hannah Wright 8

Huskies: 9-2 (15-5), Old Abes: 2-9 (6-12)



CHIPPEWA FALLS 57

RIVER FALLS 31

Cardinals: 8-3 (15-6), Wildcats: 1-11 (4-13)



HUDSON 35

RICE LAKE 60

Raiders: 9-2 (17-4), Warriors: 5-6 (11-10)

-------------------------

Dunn-St. Croix



ST. CROIX CENTRAL 59

GLENWOOD CITY 39

-------------------------

Eastern Cloverbelt



GREENWOOD 31

NEILLSVILLE 68

-------------------------

Lakeland



PRAIRIE FARM 36

CAMERON 59



CLEAR LAKE 70

LAKE HOLCOMBE 22

--------------------------

Non-Conference



FALL CREEK 18

BLOOMER 64



COLFAX 65

LADYSMITH 30



ARCADIA 43

INDEPENDENCE 39



ONALASKA LUTHER 22

COCHRANE-FOUNTAIN CITY 63



=============

BOYS HS HOCKEY

WIAA Regional Semifinals



(9) REGIS/ALTOONA/McDONELL 7

(8) MEDFORD 2

Final at EC Memorial, Thursday, 5:00 P.M.



(10) BLACK RIVER FALLS 2

(7) MARSHFIELD 3

Final at Chippewa Falls, Thursday, 7:00 P.M.



(11) CHEQUAMEGON/PHILLIPS 0

(6) ASHLAND 10

Final at EC North, Friday, 6:00 P.M.



(10) MENOMONIE 3

(7) NORTHWEST ICEMEN 4

Final at Superior, Thursday, 7:00 P.M.



(9) WEBSTER/SIREN/FREDERIC/LUCK/GRANTSBURG 1

(8) AMERY CO-OP 7

Final at Hudson, Thursday, 7:00 P.M.



=============

HS WRESTLING

WIAA Team Sectionals



Division 2 Semifinals



BARRON 0

ELLSWORTH 77



OSCEOLA 18

MELROSE-MINDORO/G-E-T 60



Division 2 Final



MELROSE-MINDORO/G-E-T 12

ELLSWORTH 50

-------------------------

Division 3 Semifinals



ST. CROIX FALLS 27

SPRING VALLEY/ELMWOOD 34



LADYSMITH 25

DURAND 46



Division 3 Final



SPRING VALLEY/ELMWOOD 48

DURAND 30



-----------------------

Division 1 Final



HUDSON 36

MARSHFIELD 33