Sports Overtime - Friday

EC North skates past Ashland and into the sectional

BOYS HS HOCKEY

WIAA Regional Final-EC Sectional



(6) ASHLAND 2

(3) EAU CLAIRE NORTH 7

EC North at (2) Chippewa Falls, Tuesday

-------------------------------

WIAA Regional Final-Hudson Sectional



(6) RIVER FALLS 0

(3) NEW RICHMOND 2

New Richmond at (2) Superior, Tuesday



================

BOYS HS BASKETBALL

Big Rivers



CHIPPEWA FALLS 58

EAU CLAIRE NORTH 51

CF: Bryce Daniels & Trevor Olson 14 points each

ECN: Noah Hanson 20 points, Austin Werdin 15

Cardinals: 6-5 (10-11), Huskies: 8-2 (15-4)



EAU CLAIRE MEMORIAL 64

HUDSON 65

Old Abes: 4-6 (5-12), Raiders: 4-4 (9-11)



RICE LAKE 83

MENOMONIE 79

RL: Spencer Page 26 points

MHS: Jace LaBuda 22 points

Warriors: 9-2 (16-4), Mustangs: 1-9 (3-17)

----------------------------

Western Cloverbelt



STANLEY-BOYD 73

FALL CREEK 57

Orioles: 12-2 (16-4), Crickets: 2-12 (3-17)



McDONELL CENTRAL 72

CADOTT 43

McD: wins conference title outright

Macks: 13-1 (17-3), Hornets: 4-10 (9-11)



THORP 38

EAU CLAIRE REGIS 60

Cardinals: 5-9 (10-11), Ramblers: 10-4 (16-5)



ALTOONA 71

OSSEO-FAIRCHILD 74, F-OT

Railroaders: 8-6 (12-8), Thunder: 2-12 (3-18)

--------------------------

Eastern Cloverbelt



OWEN-WITHEE 82

GREENWOOD 43



SPENCER 42

COLBY 56



MARSHFIELD COLUMBUS 60

LOYAL 66

--------------------------

Dairyland



AUGUSTA 72

COCHRANE-FOUNTAIN CITY 79, F-OT

Beavers: 10-4 (14-6), Pirates: 14-0 (19-0)



EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 49

BLAIR-TAYLOR 75



ELEVA-STRUM 73

LINCOLN 65



ALMA/PEPIN 64

GILMANTON 40



WHITEHALL 42

MELROSE-MINDORO 73

--------------------------

Dunn-St. Croix



DURAND 57

SPRING VALLEY 59



GLENWOOD CITY 42

COLFAX 62



ELMWOOD/PLUM CITY 42

ELK MOUND 49

--------------------------

Lakeland



BIRCHWOOD 48

CORNELL 54

--------------------------

Middle Border



OSCEOLA 48

ST. CROIX CENTRAL 54



AMERY 40

BALDWIN-WOODVILLE 42

--------------------------

Non-Conference



BRUCE 48

GILMAN 63



=============

GIRLS HS BASKETBALL

Big Rivers



EAU CLAIRE NORTH 55

CHIPPEWA FALLS 58

Huskies: 9-3 (15-6), Cardinals: 9-3 (16-6)



HUDSON 54

EAU CLAIRE MEMORIAL 57, F-OT

Hudson shares conference title with ECN & CF

Raiders: 9-3 (17-5), Old Abes: 3-9 (7-12)



RICE LAKE 57

MENOMONIE 60

Warriors: 5-7 (11-11), Mustangs: 6-6 (15-7)

--------------------------

Heart O'North



HAYWARD 41

BLOOMER 30

HAY: wins conference title

Hurricanes: 13-1 (18-4), Blackhawks: 12-2 (18-4)



NORTHWESTERN 52

LADYSMITH 26



CHETEK-WEYERHAEUSER 48

SPOONER 63

-------------------------

Dunn-St. Croix



ELMWOOD/PLUM CITY 35

BOYCEVILLE 60

-------------------------

Lakeland



BIRCHWOOD 45

CORNELL 32

-------------------------

Non-Conference



DURAND 62

RIVER FALLS 39



=============

BOYS HS SWIMMING & DIVING

WIAA State Championships - Division 2



1. MONONA GROVE 381

2. ASHWAUBENON 232

17. RIVER FALLS 33

25. MENOMONIE 14

30. RICE LAKE 7