UW-La Crosse surprises UW-Eau Claire in the WIAC MBB Tournament

MEN'S COLLEGE BASKETBALL

WIAC Tournament - First Round



(5) UW-LA CROSSE 76

(4) UW-EAU CLAIRE 66

UWEC: Josh Weix & Chris Duff 13 points each, Jack Martinek 12

UWL at (1) UWRF, Thursday, 7:00 P.M.



(6) UW-STOUT 69

(3) UW-WHITEWATER 78

UWST: John Lahti 16 points, John Keefe 15

UWW at (2) UWO, Thursday, 7:00 P.M.