Sports Overtime - Tuesday

Jessica Kuula goes to the hoop in Fall Creek's win

Jordan Steinmetz has 2 goals & an assist as Chippewa Falls moves onto the sectional final

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY

WIAA Eau Claire Sectional Semifinals



(4) RICE LAKE 0

(1) EAU CLAIRE MEMORIAL 3

ECM: Dawson Schwengler 3 goals, Trevor Hudecek 25 saves



(3) EAU CLAIRE NORTH 2

(2) CHIPPEWA FALLS 4

CF: Jordan Steinmetz, 2 goals & 1 assist

Sectional Final at Hobbs Ice Center, Saturday, 11:00 A.M.

---------------------------

WIAA Hudson Sectional Semifinals



(3) NEW RICHMOND 2

(2) SUPERIOR 5



(4) SOMERSET 0

(1) HUDSON 10

Sectional Final at Hudson, Saturday, 2:00 P.M.



==============

GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY

WIAA Chippewa Falls Sectional



(3) EAU CLAIRE/ALTOONA 2

(2) HAYWARD 3



(5) WESTERN WISCONSIN 2

(1) HUDSON 7

Sectional Final at Chippewa Falls, Friday, 7:00 P.M.



================

GIRLS HS BASKETBALL

WIAA Division 2 Regional Quarterfinals



(11) NEW RICHMOND 28

(6) RIVER FALLS 35

Winner at (3) Holmen, Friday



(10) ASHLAND 52

(7) LA CROSSE LOGAN 56 F-OT

Winner at (2) Menomonie, Friday

---------------------------

WIAA Division 3 Regional Quarterfinals



(9) BARRON 46

(8) OSCEOLA 49

Winner at (1) Hayward, Friday



(11) ELLSWORTH 31

(6) BALDWIN-WOODVILLE 63

Winner at (3) St. Croix Central, Friday



(10) SPOONER 41

(7) PRESCOTT 66

Winner at (2) Somerset, Friday



(10) MAUSTON 51

(7) ARCADIA 69

Winner at (2) Elk Mound, Friday

--------------------------

WIAA Division 4 Regional Quarterfinals



(10) GLENWOOD CITY 36

(7) FALL CREEK 54

Winner at (2) EC Regis, Friday



(11) STANLEY-BOYD 29

(6) MONDOVI 42

Winner at (3) Colfax, Friday



(12) CADOTT 48

(5) BOYCEVILLE 72

Winner at (4) Osseo-Fairchild, Friday



(9) ELMWOOD/PLUM CITY 31

(8) SPRING VALLEY 46

Winner at (1) Durand, Friday



(10) ATHENS 50

(7) LADYSMITH 61

Winner at (2) Cameron, Friday



(11) CHETEK-WEYERHAEUSER 34

(6) COLBY 59

Winner at (3) Washburn, Friday



(13) CUMBERLAND 32

(4) GRANTSBURG 61



(12) CHEQUAMEGON 18

(5) ABBOTSFORD 67

Winners play Friday



(9) PHILLIPS 69

(8) UNITY 71

Winner at (1) St. Croix Falls, Friday



(10) MENOMONEE INDIAN 40

(7) EDGAR 65

Winner at (2) Neillsville, Friday

--------------------------

WIAA Division 5 Regional Quarterfinals



(15) CORNELL 20

(2) McDONELL CENTRAL 67



(10) GILMAN 33

(7) RIB LAKE 46

Winners play Friday



(11) THORP 39

(6) CLEAR LAKE 46

(14) LAKE HOLCOMBE 27

(3) FLAMBEAU 65

Winners play Friday



(13) BIRCHWOOD 20

(4) PRENTICE 64



(12) TURTLE LAKE 39

(5) OWEN-WITHEE 69

Winners play Friday



(9) BRUCE 47

(8) PRAIRIE FARM 49



(16) NEW AUBURN 15

(1) CLAYTON 77

Winners play Friday



(9) EC IMMANUEL LUTHERAN 41

(8) ELEVA-STRUM 46



(16) WESTON 13

(1) BANGOR 91

Winners play Friday



(12) ALMA/PEPIN 27

(5) INDEPENDENCE 55



(13) GILMANTON 24

(4) AUGUSTA 59

Winners play Friday



(14) GRANTON 12

(3) BLAIR-TAYLOR 49



(11) ROYALL 29

(6) CASHTON 40

Winners play Friday



(10) NEW LISBON 53

(7) LINCOLN 64



(15) WONEWOC-CENTER 18

(2) HILLSBORO 57



=============

BOYS HS BASKETBALL

Non-Conference



LA CROSSE CENTRAL 79

EAU CLAIRE MEMORIAL 59

LCL: Kobe King 28 points

Red Raiders: 19-2, Old Abes: 8-13



D.C. EVEREST 70

EAU CLAIRE NORTH 77

Evergreens: 6-16, Huskies: 17-4