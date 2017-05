Sports Overtime - Thursday

A 3-way tie for 1st in the Heart O'North after Hayward beats Bloomer

HS WRESTLING

WIAA State Individual Tournament



For complete results, click on the link under "More Information."



============

GIRLS HS BASKETBALL

WIAA Division 1 Regional Semifinals



(7) EAU CLAIRE MEMORIAL 35

(2) EAU CLAIRE NORTH 38

ECM: Jessica Massey 11 points, Jada Biermeier 9

ECN: Brianna Banks 15 points, Mattea Peplinski 14



(6) WAUSAU WEST 64

(3) D.C. EVEREST 78

Regional Final, Saturday



(5) MARSHFIELD 65

(4) CHIPPEWA FALLS 67



(8) SUPERIOR

(1) HUDSON, 7:00 P.M., Friday

Regional Final, Saturday

-------------------------

WIAA Division 2 Regional Semifinals



(7) LA CROSSE LOGAN 45

(2) MENOMONIE 72



(6) RIVER FALLS 34

(3) HOLMEN 49

Regional Final, Saturday



(5) TOMAH 35

(4) RICE LAKE 55



(8) LA CROSSE CENTRAL

(1) ONALASKA

Regional Final, Saturday

---------------------------

WIAA Division 3 Regional Semifinals



(5) BLOOMER 63

(4) ALTOONA 42



(8) BLACK RIVER FALLS

(1) G-E-T, 7:00 P.M., Friday

Regional Final, Saturday



(6) BALDWIN-WOODVILLE 40

(3) ST. CROIX CENTRAL 47



(7) PRESCOTT

(2) SOMERSET, 7:00 P.M., Friday

Regional Final, Saturday

-------------------------

WIAA Division 5 Regional Semifinals



(7) RIB LAKE 36

(2) McDONELL CENTRAL 42



(6) CLEAR LAKE 40

(3) FLAMBEAU 49

Regional Final, Saturday

(8) ELEVA-STRUM 40

(1) BANGOR 68



(5) INDEPENDENCE

(4) AUGUSTA, 7:00 P.M., Saturday

Regional Final, Monday



=============

BOYS HS BASKETBALL

Big Rivers



MENOMONIE 50

EAU CLAIRE MEMORIAL 53

Mustangs: 1-11 (3-18), Old Abes; 5-7 (9-13)



EAU CLAIRE NORTH 59

RIVER FALLS 43

ECN: Jack Kron 17 points, Austin Werdin 11

ECN wins BRC title

Huskies: 10-2 (18-4), Wildcats: 4-8 (8-12)



HUDSON 56

CHIPPEWA FALLS 69

CF: Bryce Daniels 15 points, Dawson Mathwig 14

Raiders: 6-6 (10-12), Cardinals: 7-5 (11-11)

-------------------------------

Cloverbelt Playoffs



3rd Place

LOYAL 30

EAU CLAIRE REGIS 75

ECR: Keelin Norman-Klatt 24 points, Brock Martin 13

Greyhounds: 16-6, Ramblers: 17-5



4th Place

NEILLSVILLE 53

ALTOONA 59



5th Place

SPENCER 35

THORP 45



6th Place

COLBY 49

CADOTT 75



7th Place

GREENWOOD 48

FALL CREEK 76



8th Place

GILMAN 54

OSSEO-FAIRCHILD 64

------------------------------

Heart O'North



HAYWARD 68

BLOOMER 59

HAY: Xavier Cummings 26 points, Phil Zeigle 19

BLM: Gabe Madsen 20 points, Mason Madsen 15

Hurricanes: 12-2 (16-6), Blackhawks: 12-2 (18-4)



NORTHWESTERN 77

LADYSMITH 32

Tigers: 12-2 (18-4), Lumberjacks: 4-10 (8-14)



CUMBERLAND 58

BARRON 49

------------------------------

Dunn-St. Croix



GLENWOOD CITY 49

ELK MOUND 66

Elk Mound wins DSC title



SPRING VALLEY 78

ELMWOOD/PLUM CITY 52



MONDOVI 52

COLFAX 66



BOYCEVILLE 46

DURAND 52

-----------------------------

Dairyland



BLAIR-TAYLOR 55

EC IMMANUEL LUTHERAN 51, F-OT



WHITEHALL 65

GILMANTON 47

------------------------------

Lakeland



TURTLE LAKE 42

CAMERON 60



FLAMBEAU 60

BIRCHWOOD 71



GRANTSBURG 56

UNITY 58



FREDERIC 69

WEBSTER 64



CLAYTON 51

SHELL LAKE 42



SIREN 53

WASHBURN 55

------------------------------

Non-Conference



RICE LAKE 64

NEW RICHMOND 42

RL: Averie Habas 13 points, Benjamin Crotteau 12, Evan Tillung 10



LAC COURTE OREILLES 40

NEW AUBURN 48