HS Sports - Monday

Augusta's season comes to an end at top-seeded Bangor

GIRLS HS BASKETBALL

WIAA Division 3 Regional Finals



(6) WESTBY 23

(2) ELK MOUND 43

EM: Allie Weber 14 points



(5) BLOOMER 57

(1) G-E-T 47

BHS: Justyne Burgess & Chandler Zwiefelhofer 16 points each

Sectional Semifinal, Thursday, at Osseo-Fairchild



WIAA Division 4 Regional Finals



(3) COLFAX 64

(2) EAU CLAIRE REGIS 49

CFX: Kameri Meredith & Savannah Henricks 16 points each, Alyssa Dachel 15

ECR: Kate Seyer & Amber Darge 15 points each



(4) OSSEO-FAIRCHILD 50

(1) DURAND 63

Sectional Semifinal, Thursday, at Altoona



(6) COLBY 58

(2) CAMERON 61, F-OT



(4) GRANTSBURG 39

(1) ST. CROIX FALLS 57

Sectional Semifinal, Thursday, at Rice Lake



(3) MARATHON 39

(2) NEILLSVILLE 51



(4) STRATFORD 33

(1) WITTENBERG-BIRNAMWOOD 40

Sectional Semifinal, Thursday, at Wausau West



(3) COCHRANE-FOUNTAIN CITY 42

(2) MELROSE-MINDORO 45



(4) PARDEEVILLE 30

(1) LA CROSSE AQUINAS 83

Sectional semifinal, Thursday, at La Crosse Central

WIAA Division 5 Regional Finals



(4) AUGUSTA 25

(1) BANGOR 74



(3) BLAIR-TAYLOR 35

(2) HILLSBORO 57

Sectional Semifinal, Thursday, at West Salem



(4) PRENTICE

(1) CLAYTON

Winner vs. (2) McDonell Central, Thursday, at

Chetek-Weyerhaeuser



WIAA Girls HS Basketball brackets & results:

http://halftime.wiaawi.org/CustomApps/Tournaments/Brackets/HTML/2017_Basketball_Girls_Div3_Sec1_4.html