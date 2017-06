Sports Overtime - Tuesday

Eleva-Strum's Matthew Higley has 23 points as the Cardinals defeat Gilmanton

Augusta's Tanner Alix delivers an assist as the Beavers beat Granton

McDonell's Sam Sorensen drives and scores as the Macks knock out New Auburn

Joey Kinderman has 23 points to lead Fall Creek past Cadott

BOYS HS BASKETBALL

WIAA Division 4 Regional Quarterfinals



(11) FALL CREEK 57

(6) CADOTT 54

FC at (3) EC Regis, Friday



(10) BOYCEVILLE 61

(7) PLUM CITY/ELMWOOD 78

at (2) Spring Valley, Friday



(12) OSSEO-FAIRCHILD 67

(5) MONDOVI 64

O-F at (4) Durand, Friday



(9) COLFAX 69

(8) GLENWOOD CITY 86

GC at (1) Stanley-Boyd, Friday



(10) CHEQUAMEGON 71

(7) WASHBURN 79

Washburn at (2) Cameron, Friday



(11) ABBOTSFORD 44

(6) CHETEK-WEYERHAEUSER 66

C-W at (3) Unity, Friday



(12) COLBY 43

(5) ST. CROIX FALLS 57



(13) ATHENS 49

(4) GRANTSBURG 77

Regional Semifinal, Friday, at Grantsburg



(9) LADYSMITH 65

(8) CUMBERLAND 72

CHS at (1) Phillips, Friday



(9) COULEE CHRISTIAN 40

(8) LA CROSSE AQUINAS 66

LCA at (1) C-FC, Friday



(10) BOSCOBEL 54

(7) MELROSE-MINDORO 66

at (2) Pardeeville, Friday



(12) COLEMAN 63

(5) NEILLSVILLE 81

Neillsville at Wabeno/Laona, Friday



WIAA Division 5 Regional Quarterfinals



(16) NEW AUBURN 29

(1) McDONELL CENTRAL 84



(9) LAKE HOLCOMBE 52

(8) RIB LAKE 75

Regional Semifinal, Friday, at McDonell



(15) GRANTON 48

(2) AUGUSTA 91



(10) EC IMMANUEL LUTHERAN 58

(7) INDEPENDENCE 56, F-OT

Regional Semifinal, Friday, at Augusta



(12) GILMANTON 59

(5) ELEVA-STRUM 78



(13) CASHTON 51

(4) ALMA/PEPIN 76

E-S at A/P, Friday



(13) TIGERTON 30

(4) LOYAL 63



(12) GREENWOOD 67

(5) WILD ROSE 77

WR at Loyal, Friday

WIAA Division 2 Regional Quarterfinals



(9) NEW RICHMOND 54

(8) HOLMEN 74

Holmen at (1) La Crosse Central, Friday



(10) MENOMONIE 51

(7) RIVER FALLS 60

RF at (2) Onalaska, Friday



(11) ASHLAND 36

(6) SPARTA 73

Sparta at (3) Rice Lake, Friday

WIAA Division 3 Regional Quarterfinals



(9) WEST SALEM 55

(8) BLACK RIVER FALLS 64

BRF at (1) Bloomer, Friday



(10) SOMERSET 47

(7) AMERY 58

Amery at (2) Northwestern, Friday



(11) SPOONER 45

(6) ELLSWORTH 57

Ellsworth at (3) Hayward, Friday



(9) BALDWIN-WOODVILLE 43

(8) BARRON 51

Barron at (1) Prescott, Friday



WIAA Boys Basketball brackets & results

