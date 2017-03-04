Sports Overtime - Saturday

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
WIAA State Championship
WAUKESHA NORTH 1
HUDSON 2
Raiders win State Title
GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY
WIAA State Championship
CENTRAL WISCONSIN 2
BAY AREA 1 F-OT
Storm win State Title
GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
WIAA Division 1 Sectional Finals
(4) CHIPPEWA FALLS 52
(1) APPLETON NORTH 79
(2) OAK CREEK 52
(1) MILWAUKEE KING 63
WIAA Division 2 Sectional Finals
(2) MENOMONIE 44
(1) HORTONVILLE 74
(4) CUDAHY 43
(1) WAUWATOSA EAST 34
WIAA Division 3 Sectional Finals
(5) BLOOMER 72
(2) SOMERSET 57
(1) WAUPUN 59
(1) MARTIN LUTHER 63
WIAA Division 4 Sectional Finals
(2) CAMERON 67
(1) DURAND 69
(2) HOWARDS GROVE 52
(1) KENOSHA ST. JOSEPH 50
WIAA Division 5 Sectional Finals
(2) MERCER 31
(1) CLAYTON 67
(4) FALL RIVER 74
(2) MILWAUKEE ACADEMY OF SCIENCE 76
(4) GREEN BAY N.E.W. LUTHERAN 49
(2) LOYAL 68
(1) SHULLSBURG 49
(1) BANGOR 63
BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
WIAA Division 1 Regional Finals
(6) APPLETON WEST 61
(3) EAU CLAIRE NORTH 67 F-2OT
(7) CHIPPEWA FALLS 46
(2) STEVENS POINT 83
WIAA Division 2 Regional Finals
(3) RICE LAKE 60
(2) ONALASKA 76
(4) LA CROSSE LOGAN 62
(1) LA CROSSE CENTRAL 84
WIAA Division 3 Regional Finals
(5) MAUSTON 83
(1) BLOOMER 79
(6) ALTOONA 60
(2) GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU 63
(5) ST. CROIX CENTRAL 68
(1) PRESCOTT 83
(3) HAYWARD 58
(2) NORTHWESTERN 59
WIAA Division 4 Regional Finals
(3) EAU CLAIRE REGIS 71
(2) SPRING VALLEY 53
(4) DURAND 46
(1) STANLEY-BOYD 56
(3) UNITY 38
(2) CAMERON 66
(5) ST. CROIX FALLS 61
(1) PHILLIPS 77
WIAA Division 5 Regional Finals
(4) OWEN-WITHEE 57
(1) MCDONELL CENTRAL 74
(3) PRENTICE 49
(2) CLEAR LAKE 51 F-OT
(4) ALMA/PEPIN 54
(1) BANGOR 66
(3) ROYALL 63
(2) AUGUSTA 72
BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING
WIAA Team State Finals
ELLSWORTH 27
LUXEMBOURG-CASCO 26
Panthers win State Championship
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