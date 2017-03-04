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Sports Overtime - Saturday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Keelin Norman-Klatt has a big night as Eau Claire Regis advances Keelin Norman-Klatt has a big night as Eau Claire Regis advances
Alex Ohde puts in 20, as the Macks roll past Owen-Withee Alex Ohde puts in 20, as the Macks roll past Owen-Withee
The Blackhawks roll past Somerset to qualify for State The Blackhawks roll past Somerset to qualify for State
Durand wins a wild Sectional Semifinal against Cameron Durand wins a wild Sectional Semifinal against Cameron

BOYS HIGH SCHOOL HOCKEY
WIAA State Championship

WAUKESHA NORTH   1
HUDSON   2
Raiders win State Title

GIRLS HIGH SCHOOL HOCKEY
WIAA State Championship

CENTRAL WISCONSIN   2
BAY AREA   1               F-OT
Storm win State Title

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
WIAA Division 1 Sectional Finals

(4) CHIPPEWA FALLS   52
(1) APPLETON NORTH   79

(2) OAK CREEK   52
(1) MILWAUKEE KING   63
 

WIAA Division 2 Sectional Finals

(2) MENOMONIE   44
(1) HORTONVILLE   74

(4) CUDAHY   43
(1) WAUWATOSA EAST   34

WIAA Division 3 Sectional Finals

(5) BLOOMER   72
(2) SOMERSET   57

(1) WAUPUN   59
(1) MARTIN LUTHER   63

WIAA Division 4 Sectional Finals

(2) CAMERON   67
(1) DURAND   69

(2) HOWARDS GROVE   52
(1) KENOSHA ST. JOSEPH   50

WIAA Division 5 Sectional Finals

(2) MERCER   31
(1) CLAYTON   67

(4) FALL RIVER   74
(2) MILWAUKEE ACADEMY OF SCIENCE   76

(4) GREEN BAY N.E.W. LUTHERAN   49
(2) LOYAL   68

(1) SHULLSBURG   49
(1) BANGOR   63

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
WIAA Division 1 Regional Finals

(6) APPLETON WEST   61
(3) EAU CLAIRE NORTH   67       F-2OT

(7) CHIPPEWA FALLS   46
(2) STEVENS POINT   83

WIAA Division 2 Regional Finals

(3) RICE LAKE   60
(2) ONALASKA   76

(4) LA CROSSE LOGAN   62
(1) LA CROSSE CENTRAL   84

WIAA Division 3 Regional Finals

(5) MAUSTON   83
(1) BLOOMER   79

(6) ALTOONA   60
(2) GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU   63

(5) ST. CROIX CENTRAL   68
(1) PRESCOTT   83

(3) HAYWARD   58
(2) NORTHWESTERN   59

WIAA Division 4 Regional Finals

(3) EAU CLAIRE REGIS   71
(2) SPRING VALLEY   53

(4) DURAND   46
(1) STANLEY-BOYD   56

(3) UNITY   38
(2) CAMERON   66


(5) ST. CROIX FALLS   61
(1) PHILLIPS   77

WIAA Division 5 Regional Finals

(4) OWEN-WITHEE   57
(1) MCDONELL CENTRAL   74


(3) PRENTICE   49
(2) CLEAR LAKE   51          F-OT

(4) ALMA/PEPIN   54
(1) BANGOR   66


(3) ROYALL   63
(2) AUGUSTA   72

BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING
WIAA Team State Finals

ELLSWORTH   27
LUXEMBOURG-CASCO   26
Panthers win State Championship

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