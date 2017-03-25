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HS Sports - Saturday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Eau Claire Memorial's Hannah Roeske dominates the 1600 meter Eau Claire Memorial's Hannah Roeske dominates the 1600 meter
Cameron's Josh Koenecke wins a close race in the 55 meter dash Cameron's Josh Koenecke wins a close race in the 55 meter dash

HIGH SCHOOL TRACK & FIELD
Northern Badger Classic - Large Schools

Boys Team Scores
1. LAKELAND   67
2. MEDFORD AREA    66
3. MENOMONIE   56
4. EASTVIEW   53
5. LA CROSSE LOGAN   52
6. RICE LAKE   51
7. EAU CLAIRE MEMORIAL   38.5
8. CHIPPEWA FALLS   32
9. TOMAH   26.5
10. BLACK RIVER FALLS   18
11. TURTLE LAKE/CLAYTON   16
12. EAU CLAIRE NORTH   14
13. BLOOMER   7
14. HAYWARD   6
15. SUPERIOR   3

Girls Team Scores
1. MENOMONIE   85
2. BLOOMER   82
T3. LAKELAND   45
T3. HAYWARD   45
5. RICE LAKE   43
6. EAU CLAIRE MEMORIAL   41
7. STEWARTVILLE   33
8. CHIPPEWA FALLS   31
9. LA CROSSE LOGAN   29
10. MEDFORD AREA   23
11. SUPERIOR   19
12. BLACK RIVER FALLS   14
13. EAU CLAIRE NORTH   12
14. TOMAH   4
15. TURTLE LAKE/CLAYTON

Northern Badger Classic - Small Schools

Boys Team Scores
1. CHETEK-WEYERHAEUSER   69
2. AMERY   42
3. ELK MOUND   41.5
4. SAINT CROIX FALLS   36
5. CORNELL/LAKE HOLCOMBE   34.5
6. ST. CHARLES   34
7. ARCADIA   28
8. CAMERON   24
9. LADYSMITH   23.5
10. BARRON

Girls Team Scores
1. BYRON   89
2. SAINT CROIX FALLS   57
3. ARCADIA   55
4. SHELL LAKE   32
5. FALL CREEK   31
6. GRANTSBURG   30
7. SOMERSET   23
8. FREDERIC/LUCK   21.5
9. BOYCEVILLE   21
10. FLAMBEAU   18
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