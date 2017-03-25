HS Sports - Saturday

HIGH SCHOOL TRACK & FIELD
Northern Badger Classic - Large Schools
Boys Team Scores
1. LAKELAND 67
2. MEDFORD AREA 66
3. MENOMONIE 56
4. EASTVIEW 53
5. LA CROSSE LOGAN 52
6. RICE LAKE 51
7. EAU CLAIRE MEMORIAL 38.5
8. CHIPPEWA FALLS 32
9. TOMAH 26.5
10. BLACK RIVER FALLS 18
11. TURTLE LAKE/CLAYTON 16
12. EAU CLAIRE NORTH 14
13. BLOOMER 7
14. HAYWARD 6
15. SUPERIOR 3
Girls Team Scores
1. MENOMONIE 85
2. BLOOMER 82
T3. LAKELAND 45
T3. HAYWARD 45
5. RICE LAKE 43
6. EAU CLAIRE MEMORIAL 41
7. STEWARTVILLE 33
8. CHIPPEWA FALLS 31
9. LA CROSSE LOGAN 29
10. MEDFORD AREA 23
11. SUPERIOR 19
12. BLACK RIVER FALLS 14
13. EAU CLAIRE NORTH 12
14. TOMAH 4
15. TURTLE LAKE/CLAYTON
Northern Badger Classic - Small Schools
Boys Team Scores
1. CHETEK-WEYERHAEUSER 69
2. AMERY 42
3. ELK MOUND 41.5
4. SAINT CROIX FALLS 36
5. CORNELL/LAKE HOLCOMBE 34.5
6. ST. CHARLES 34
7. ARCADIA 28
8. CAMERON 24
9. LADYSMITH 23.5
10. BARRON
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