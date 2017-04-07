HS Sports - Friday

HS SOFTBALL
Non-Conference
ALTOONA 2
EAU CLAIRE NORTH 4
Railroaders: 1-1, Huskies: 1-0
STOUGHTON 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 8
DURAND 7
CADOTT 8
LAKE HOLCOMBE/CORNELL 0
GILMAN 18, F-5 INN.
ATHENS 8
THORP 9
Dairyland
AUGUSTA 5
INDEPENDENCE/GILMANTON 2
ELEVA-STRUM 0
BLAIR-TAYLOR 10, F-5 INN.
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 7
LINCOLN 8, F-8 INN.
HS BASEBALL
Non-Conference
PRESCOTT 8
ELK MOUND 3
Cardinals: 2-1, Mounders: 1-2
UNION GROVE 3
EAU CLAIRE MEMORIAL 4
EAU CLAIRE NORTH 15
STOUGHTON 0, F-5 INN.
GREENWOOD 2
EAU CLAIRE REGIS 12, F-5 INN.
HAYWARD 3
MENOMONIE 9
BLOOMER 12
ADAMS-FRIENDSHIP 2, F-5 INN.
LAKE HOLCOMBE/CORNELL 2
GILMAN 7
DURAND 20
CADOTT 1, F-5 INN.
FALL CREEK 5
MONDOVI 8
BOYCEVILLE 7
TURTLE LAKE/CLAYTON 1
ATHENS 6
THORP 9
Dairyland
EAU CLAIRE IMMNANUEL LUTHERAN 10
LINCOLN 6
ELEVA-STRUM 14
BLARI-TAYLOR 4, F-5 INN.
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