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HS Sports - Friday

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Brooklynn Becker scores as EC North defeats Altoona Brooklynn Becker scores as EC North defeats Altoona
Prescott wins at Elk Mound Prescott wins at Elk Mound
EC Memorial's Zach Wolfe & Sohil Brahmbhatt win in doubles EC Memorial's Zach Wolfe & Sohil Brahmbhatt win in doubles

HS SOFTBALL
Non-Conference

ALTOONA   2
EAU CLAIRE NORTH   4
Railroaders: 1-1, Huskies: 1-0

STOUGHTON   2
EAU CLAIRE MEMORIAL   8

DURAND   7
CADOTT   8

LAKE HOLCOMBE/CORNELL   0
GILMAN   18, F-5 INN.

ATHENS   8
THORP   9

Dairyland

AUGUSTA   5
INDEPENDENCE/GILMANTON   2

ELEVA-STRUM   0
BLAIR-TAYLOR   10, F-5 INN.

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   7
LINCOLN   8, F-8 INN.

 

HS BASEBALL
Non-Conference

PRESCOTT   8
ELK MOUND   3
Cardinals: 2-1, Mounders: 1-2

UNION GROVE   3
EAU CLAIRE MEMORIAL   4

EAU CLAIRE NORTH   15
STOUGHTON   0, F-5 INN.

GREENWOOD   2
EAU CLAIRE REGIS   12, F-5 INN.

HAYWARD   3
MENOMONIE   9

BLOOMER   12
ADAMS-FRIENDSHIP   2, F-5 INN.

LAKE HOLCOMBE/CORNELL   2
GILMAN   7

DURAND   20
CADOTT   1, F-5 INN.

FALL CREEK   5
MONDOVI   8

BOYCEVILLE   7
TURTLE LAKE/CLAYTON   1

ATHENS   6
THORP   9

Dairyland

EAU CLAIRE IMMNANUEL LUTHERAN   10
LINCOLN   6

ELEVA-STRUM   14
BLARI-TAYLOR   4, F-5 INN.

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