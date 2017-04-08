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HS Sports - Saturday

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The Cardinals open up the 2017 season with a pair of wins The Cardinals open up the 2017 season with a pair of wins
Rice Lake scores 21 runs in the first two innings, as they roll past Somerset Rice Lake scores 21 runs in the first two innings, as they roll past Somerset
Eau Claire Regis falls in a pair of close games with Chequamegon Eau Claire Regis falls in a pair of close games with Chequamegon
The Warriors rally for a comeback win against Northwestern The Warriors rally for a comeback win against Northwestern
Zach Wolfe & Sohil Brahmbhatt roll to their 3rd win of the Invite Zach Wolfe & Sohil Brahmbhatt roll to their 3rd win of the Invite

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference

WISCONSIN RAPIDS LINCOLN   1
CHIPPEWA FALLS   11
F-6 INN.

WISCONSIN RAPIDS LINCOLN   0
CHIPPEWA FALLS   1
RED RAIDERS: 2-2, CARDINALS: 2-0

RICE LAKE   29
SOMERSET   1                 F-5 INN.
Warriors: 1-2, Spartans: 1-3

MEDFORD   5
MENOMONIE   2

MENOMONIE   12
PHILLIPIN   9

DELAVAN-DARIEN   10
BLOOMER   12

VIROQUA   0
BLOOMER   6
Blackhawks: 4-0

EAU CLAIRE REGIS   9
SCHAEFFER ACADEMY (MN)   0

EAU CLAIRE REGIS   5
PHILLIPS   1

HIGH SCHOOL SOFTBALL
Non-Conference

CHEQUAMEGON   4
EAU CLAIRE REGIS   2

CHEQUAMEGON   7
EAU CLAIRE REGIS   6
Screaming Eagles: 2-1, Ramblers: 1-3

NORTHWESTERN   6
RICE LAKE   7
Tigers: 1-2, Warriors: 1-0

INDEPENDENCE/GILMANTON   8
PEPIN/ALMA   7

INDEPENDENCE/GILMANTON   7
ELMWOOD/PLUM CITY   4

MACFARLAND   4
EAU CLAIRE MEMORIAL   0

WAUNAKEE   5
EAU CLAIRE MEMORIAL   0

GREENWOOD   10
HURLEY   5

GREENWOOD   4
THREE LAKES PHELPS   5

GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER
Wisconsin Rapids Invitational

EAU CLAIRE NORTH   1
MERRILL   0

EAU CLAIRE NORTH   3
NORTHLAND PINES   1

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