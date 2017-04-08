HS Sports - Saturday

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference
WISCONSIN RAPIDS LINCOLN 1
CHIPPEWA FALLS 11
F-6 INN.
WISCONSIN RAPIDS LINCOLN 0
CHIPPEWA FALLS 1
RED RAIDERS: 2-2, CARDINALS: 2-0
RICE LAKE 29
SOMERSET 1 F-5 INN.
Warriors: 1-2, Spartans: 1-3
MEDFORD 5
MENOMONIE 2
MENOMONIE 12
PHILLIPIN 9
DELAVAN-DARIEN 10
BLOOMER 12
VIROQUA 0
BLOOMER 6
Blackhawks: 4-0
EAU CLAIRE REGIS 9
SCHAEFFER ACADEMY (MN) 0
EAU CLAIRE REGIS 5
PHILLIPS 1
HIGH SCHOOL SOFTBALL
Non-Conference
CHEQUAMEGON 4
EAU CLAIRE REGIS 2
CHEQUAMEGON 7
EAU CLAIRE REGIS 6
Screaming Eagles: 2-1, Ramblers: 1-3
NORTHWESTERN 6
RICE LAKE 7
Tigers: 1-2, Warriors: 1-0
INDEPENDENCE/GILMANTON 8
PEPIN/ALMA 7
INDEPENDENCE/GILMANTON 7
ELMWOOD/PLUM CITY 4
MACFARLAND 4
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
WAUNAKEE 5
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
GREENWOOD 10
HURLEY 5
GREENWOOD 4
THREE LAKES PHELPS 5
GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER
Wisconsin Rapids Invitational
EAU CLAIRE NORTH 1
MERRILL 0
EAU CLAIRE NORTH 3
NORTHLAND PINES 1