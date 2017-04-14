HS Sports - Thursday

HIGH SCHOOL BASEBALL
Big Rivers
RICE LAKE 3
EAU CLAIRE MEMORIAL 9
Warriors: 2-4, Old Abes: 5-0
CHIPPEWA FALLS 3
MENOMONIE 1
CHIPPEWA FALLS 11
MENOMONIE 1
Cardinals: 4-0, Mustangs: 2-3
Western Cloverbelt
EAU CLAIRE REGIS 6
ALTOONA 3
Ramblers: 5-0, Railroaders: 1-2
Dunn-St. Croix
ELK MOUND 12
MONDOVI 2 F-6 INN.
BOYCEVILLE 1
DURAND 3
Dairyland
AUGUSTA 12
BLAIR-TAYLOR F-5 INN.
HIGH SCHOOL SOFTBALL
Big Rivers Conference
RIVER FALLS 2
MENOMONIE 3
RIVER FALLS 7
MENOMONIE 8 F-11 INN.
Western Cloverbelt
OSSEO FAIRCHILD 0
ALTOONA 12 F-5 INN.
Dunn-St. Croix
MONDOVI 2
DURAND 6
PLUM CITY 3
COLFAX 12
Dairyland
ALMA CENTER LINCOLN 3
ELEVA-STRUM 1
Middle Border
AMERY 1
NEW RICHMOND 3
Non-Conference
FALL CREEK 1
INDEPENDENCE/GILMANTON 11 F-5 INN.
HIGH SCHOOL SOCCER
SUPERIOR 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 10