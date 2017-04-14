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HS Sports - Thursday

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The Old Abes explode for 4 runs in the 2nd inning to roll past Rice Lake The Old Abes explode for 4 runs in the 2nd inning to roll past Rice Lake
The Cardinals sweep Menomonie at Casper Park The Cardinals sweep Menomonie at Casper Park
The Ramblers hold off a late Altoona rally to win The Ramblers hold off a late Altoona rally to win
The Old Abes in midseason form with a convincing win over Superior The Old Abes in midseason form with a convincing win over Superior

HIGH SCHOOL BASEBALL
Big Rivers

RICE LAKE   3
EAU CLAIRE MEMORIAL   9
Warriors: 2-4, Old Abes: 5-0

CHIPPEWA FALLS   3
MENOMONIE   1

CHIPPEWA FALLS   11
MENOMONIE   1
Cardinals: 4-0, Mustangs: 2-3

Western Cloverbelt

EAU CLAIRE REGIS   6
ALTOONA   3
Ramblers: 5-0, Railroaders: 1-2

Dunn-St. Croix

ELK MOUND   12
MONDOVI   2          F-6 INN.

BOYCEVILLE   1
DURAND   3

Dairyland

AUGUSTA   12
BLAIR-TAYLOR        F-5 INN.

HIGH SCHOOL SOFTBALL
Big Rivers Conference

RIVER FALLS   2
MENOMONIE   3

RIVER FALLS   7
MENOMONIE   8       F-11 INN.

Western Cloverbelt

OSSEO FAIRCHILD   0
ALTOONA   12          F-5 INN.

Dunn-St. Croix

MONDOVI   2
DURAND   6

PLUM CITY   3
COLFAX   12

Dairyland

ALMA CENTER LINCOLN   3
ELEVA-STRUM   1

Middle Border

AMERY   1
NEW RICHMOND   3

Non-Conference

FALL CREEK   1
INDEPENDENCE/GILMANTON   11                  F-5 INN.

HIGH SCHOOL SOCCER

SUPERIOR   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   10

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