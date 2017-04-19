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HS Sports - Tuesday

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Tanner Halvorson pitches EC North to a BRC win over Hudson Tanner Halvorson pitches EC North to a BRC win over Hudson
EC Memorial races past Chippewa Falls EC Memorial races past Chippewa Falls
EC North wins big at home over Menomonie EC North wins big at home over Menomonie
EC North's Logan Comte takes medalist honors at Lake Hallie G.C. EC North's Logan Comte takes medalist honors at Lake Hallie G.C.

HS BASEBALL
Big Rivers

HUDSON   0
EAU CLAIRE   9
ECN: Tanner Halvorson 5 IP, 3 H, 0 BB, 6 K
Raiders: 0-2 (0-2), Huskies: 1-0 (5-1)

RIVER FALLS   4
MENOMONIE   1

Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   3
D.C. EVEREST   2

Western Cloverbelt

EAU CLAIRE REGIS   7
STANLEY-BOYD   3

ALTOONA   9
OSSEO-FAIRCHILD   4

McDONELL CENTRAL   8
FALL CREEK   2

CADOTT   1
THORP   13, F-5 INN.

Eastern Cloverbelt

SPENCER   0
GREENWOOD   10, F-5 INN.

Dairyland

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   4
ELEVA-STRUM   0

INDEPENDENCE/GILMANTON   11
BLAIR-TAYLOR   0, F-5 INN.

Dunn-St. Croix

ELK MOUND   2
DURAND   1

MONDOVI   5
COLFAX   3

Heart O'North

CHETEK-WEYERHAEUSER   5
BLOOMER   3
 

HS SOFTBALL
Western Cloverbelt

EAU CLAIRE REGIS   9
STANLEY-BOYD   6

McDONELL CENTRAL   22
FALL CREEK   0, F-5 INN.

ALTOONA   13
OSSEO-FAIRCHILD   1, F-5 INN.

CADOTT   2
THORP   11

Eastern Cloverbelt

SPENCER   12
GREENWOOD   2, F-6 INN.
 

Heart O'North

CUMBERLAND   10
LADYSMITH   9

BLOOMER   27
CHETEK-WEYERHAEUSER   0, F-3 INN.

Middle Border

OSCEOLA   3
NEW RICHMOND   8, F-8 INN.

Dairyland

AUGUSTA   13
WHITEHALL   0, F-5 INN.

BLAIR-TAYLOR   5
INDEPENDENCE/GILMANTON   0

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   12
ELEVA-STRUM   1, F-6 INN. 

Dunn-St. Croix

DURAND   8
ELK MOUND   10, F-8 INN.
EM: Madysen Borofka game-winning HR

PLUM CITY   0
PEPIN/ALMA   10, F-6 INN.

PLUM CITY   6
PEPIN/ALMA   11

GLENWOOD CITY   14
ELMWOOD   7

COLFAX   5
MONDOVI   11

Lakeland

CLEAR LAKE   2
FLAMBEAU   12, F-5 INN.

GIRLS HS SOCCER
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   6
CHIPPEWA FALLS   1
Old Abes: 3-0-0 (4-1-0), Cardinals: 1-0-2 (2-1-3)

MENOMONIE   0
EAU CLAIRE NORTH   10
Mustangs: 0-3-0 (0-5-0), Huskies: 2-1-0 (3-1-0)
 

BOYS HS GOLF
Big Rivers at Lake Hallie G.C.

1. EAU CLAIRE MEMORIAL   154
2. CHIPPEWA FALLS   155
3. EAU CLAIRE NORTH   156
3. HUDSON   156
5. RIVER FALLS  159
6. RICE LAKE   163
7. MENOMONIE   198
Medalist: Logan Comte (ECN), 35
 

HS TRACK & FIELD
Eleva-Strum Cardinal Invite

Boys:
1. G-E-T   173.5
2. ELK MOUND   129.5
3. ELEVA-STRUM   91.5
4. ALTOONA   58
5. INDEPENDENCE/GILMANTON   53.5
6. FALL CREEK   42.5
7. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   33
8. OSSEO-FAIRCHILD   30.5
9. AUGUSTA   29
10. MONDOVI   26
11. GILMAN   20
12. LINCOLN   12

Girls:
1. ELK MOUND   107.5
2. G-E-T   92.5
3. OSSEO-FAIRCHILD   86
4. ALTOONA   80
5. INDEPENDENCE/GILMANTON   71.5
6. FALL CREEK   62
7. ELEVA-STRUM   53
8. MONDOVI   52.5
9. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   24
10. AUGUSTA   24
11. LINCOLN   23
12. GILMAN   8
 

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