HS Sports - Tuesday

HS BASEBALL
Big Rivers
HUDSON 0
EAU CLAIRE 9
ECN: Tanner Halvorson 5 IP, 3 H, 0 BB, 6 K
Raiders: 0-2 (0-2), Huskies: 1-0 (5-1)
RIVER FALLS 4
MENOMONIE 1
Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
D.C. EVEREST 2
Western Cloverbelt
EAU CLAIRE REGIS 7
STANLEY-BOYD 3
ALTOONA 9
OSSEO-FAIRCHILD 4
McDONELL CENTRAL 8
FALL CREEK 2
CADOTT 1
THORP 13, F-5 INN.
Eastern Cloverbelt
SPENCER 0
GREENWOOD 10, F-5 INN.
Dairyland
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 4
ELEVA-STRUM 0
INDEPENDENCE/GILMANTON 11
BLAIR-TAYLOR 0, F-5 INN.
Dunn-St. Croix
ELK MOUND 2
DURAND 1
MONDOVI 5
COLFAX 3
Heart O'North
CHETEK-WEYERHAEUSER 5
BLOOMER 3
HS SOFTBALL
Western Cloverbelt
EAU CLAIRE REGIS 9
STANLEY-BOYD 6
McDONELL CENTRAL 22
FALL CREEK 0, F-5 INN.
ALTOONA 13
OSSEO-FAIRCHILD 1, F-5 INN.
CADOTT 2
THORP 11
Eastern Cloverbelt
SPENCER 12
GREENWOOD 2, F-6 INN.
Heart O'North
CUMBERLAND 10
LADYSMITH 9
BLOOMER 27
CHETEK-WEYERHAEUSER 0, F-3 INN.
Middle Border
OSCEOLA 3
NEW RICHMOND 8, F-8 INN.
Dairyland
AUGUSTA 13
WHITEHALL 0, F-5 INN.
BLAIR-TAYLOR 5
INDEPENDENCE/GILMANTON 0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 12
ELEVA-STRUM 1, F-6 INN.
Dunn-St. Croix
DURAND 8
ELK MOUND 10, F-8 INN.
EM: Madysen Borofka game-winning HR
PLUM CITY 0
PEPIN/ALMA 10, F-6 INN.
PLUM CITY 6
PEPIN/ALMA 11
GLENWOOD CITY 14
ELMWOOD 7
COLFAX 5
MONDOVI 11
Lakeland
CLEAR LAKE 2
FLAMBEAU 12, F-5 INN.
GIRLS HS SOCCER
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 6
CHIPPEWA FALLS 1
Old Abes: 3-0-0 (4-1-0), Cardinals: 1-0-2 (2-1-3)
MENOMONIE 0
EAU CLAIRE NORTH 10
Mustangs: 0-3-0 (0-5-0), Huskies: 2-1-0 (3-1-0)
BOYS HS GOLF
Big Rivers at Lake Hallie G.C.
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 154
2. CHIPPEWA FALLS 155
3. EAU CLAIRE NORTH 156
3. HUDSON 156
5. RIVER FALLS 159
6. RICE LAKE 163
7. MENOMONIE 198
Medalist: Logan Comte (ECN), 35
HS TRACK & FIELD
Eleva-Strum Cardinal Invite
Boys:
1. G-E-T 173.5
2. ELK MOUND 129.5
3. ELEVA-STRUM 91.5
4. ALTOONA 58
5. INDEPENDENCE/GILMANTON 53.5
6. FALL CREEK 42.5
7. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 33
8. OSSEO-FAIRCHILD 30.5
9. AUGUSTA 29
10. MONDOVI 26
11. GILMAN 20
12. LINCOLN 12
Girls:
1. ELK MOUND 107.5
2. G-E-T 92.5
3. OSSEO-FAIRCHILD 86
4. ALTOONA 80
5. INDEPENDENCE/GILMANTON 71.5
6. FALL CREEK 62
7. ELEVA-STRUM 53
8. MONDOVI 52.5
9. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 24
10. AUGUSTA 24
11. LINCOLN 23
12. GILMAN 8
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