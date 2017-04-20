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HS Sports - Thursday

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The Old Abes race past D.C. Everest to stay perfect on the season The Old Abes race past D.C. Everest to stay perfect on the season
Cade Osborn comes up with a great catch as Regis rolls Cade Osborn comes up with a great catch as Regis rolls
The Cardinals sweep Memorial The Cardinals sweep Memorial
Abigail Stow scores a pair to lead Memorial past River Falls Abigail Stow scores a pair to lead Memorial past River Falls
North's Logan Comte finishes with a 38 at Lake Wissota North's Logan Comte finishes with a 38 at Lake Wissota

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference

D.C. EVEREST   2
EAU CLAIRE MEMORIAL   13             F-5 INN.
Evergreens: 2-3, Old Abes: 7-0
Adam Krajewski (ECM): 2/2, 4 RBI

ELK MOUND   0
EAU CLAIRE REGIS   12        F-5 INN.
Mounders: 3-4, Ramblers: 8-0

FALL CREEK   11
ELEVA-STRUM   14

Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   6
HUDSON   1
Huskies: 2-0 (6-0), Raiders: 0-3 (0-3)

RICE LAKE   1
CHIPPEWA FALLS   7
Warriors: 1-3 (3-5), Cardinals: 3-1 (4-2)

RIVER FALLS   5
MENOMONIE   3

HIGH SCHOOL SOFTBALL
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   2
CHIPPEWA FALLS   13                    F-5 INN.

EAU CLAIRE MEMORIAL   9
CHIPPEWA FALLS   17
Old Abes: 0-2 (2-4), Cardinals: 3-1 (6-2)

Dunn-St. Croix

PLUM CITY   2
MONDOVI   10

SPRING VALLEY   3
DURAND   8

DURAND   24
MONDOVI   12

Dairyland

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   1
INDEPENDENCE/GILMANTON   2

MELROSE-MINDORO   1
BLAIR-TAYLOR   17          F-5 INN.

Eastern Cloverbelt

GREENWOOD   21
OWEN-WITHEE   4

Non-Conference

ALTOONA   14
NEILLSVILLE   1         F-5 INN.

GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER
Big Rivers

RIVER FALLS   1
EAU CLAIRE MEMORIAL   3
Wildcats: 2-1 (1-2), Old Abes: 3-0 (4-1)

EAU CLAIRE NORTH   2
RICE LAKE   0

BOYS HIGH SCHOOL GOLF
Lake Wissota Invitational

Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   156
2. EAU CLAIRE NORTH   160
3. RIVER FALLS   162
T4. CHIPPEWA FALLS   164
T4. RICE LAKE   164
6. RICE LAKE   166
7. MENOMONIE   198

Medalist: Chase Hoople (CHI), 35 (-1)
 

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