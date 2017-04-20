HS Sports - Thursday

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference
D.C. EVEREST 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 13 F-5 INN.
Evergreens: 2-3, Old Abes: 7-0
Adam Krajewski (ECM): 2/2, 4 RBI
ELK MOUND 0
EAU CLAIRE REGIS 12 F-5 INN.
Mounders: 3-4, Ramblers: 8-0
FALL CREEK 11
ELEVA-STRUM 14
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 6
HUDSON 1
Huskies: 2-0 (6-0), Raiders: 0-3 (0-3)
RICE LAKE 1
CHIPPEWA FALLS 7
Warriors: 1-3 (3-5), Cardinals: 3-1 (4-2)
RIVER FALLS 5
MENOMONIE 3
HIGH SCHOOL SOFTBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 2
CHIPPEWA FALLS 13 F-5 INN.
EAU CLAIRE MEMORIAL 9
CHIPPEWA FALLS 17
Old Abes: 0-2 (2-4), Cardinals: 3-1 (6-2)
Dunn-St. Croix
PLUM CITY 2
MONDOVI 10
SPRING VALLEY 3
DURAND 8
DURAND 24
MONDOVI 12
Dairyland
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 1
INDEPENDENCE/GILMANTON 2
MELROSE-MINDORO 1
BLAIR-TAYLOR 17 F-5 INN.
Eastern Cloverbelt
GREENWOOD 21
OWEN-WITHEE 4
Non-Conference
ALTOONA 14
NEILLSVILLE 1 F-5 INN.
GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER
Big Rivers
RIVER FALLS 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
Wildcats: 2-1 (1-2), Old Abes: 3-0 (4-1)
EAU CLAIRE NORTH 2
RICE LAKE 0
BOYS HIGH SCHOOL GOLF
Lake Wissota Invitational
Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 156
2. EAU CLAIRE NORTH 160
3. RIVER FALLS 162
T4. CHIPPEWA FALLS 164
T4. RICE LAKE 164
6. RICE LAKE 166
7. MENOMONIE 198
Medalist: Chase Hoople (CHI), 35 (-1)