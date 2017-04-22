Sports Overtime - Saturday

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference
NEW RICHMOND 3
CHIPPEWA FALLS 7
NEW RICHMOND 14
CHIPPEWA FALLS 3
Tigers: 3-6, Cardinals: 5-2
PRESCOTT 11
DURAND 1 F-5 INN.
PRESCOTT 13
DURAND 6
Cardinals: 8-2, Panthers: 5-4
STANLEY-BOYD 13
AUGUSTA 6
STANLEY-BOYD 6
AUGUSTA 5
EAU CLAIRE MEMORIAL 1
LAKEVILLE NORTH 4
MENOMONIE 3
MARSHFIELD 2
BARRON 1
SPOONER 10
SPOONER 11
BARRON 3
BLOOMER 7
LADYSMITH 5
LADYSMITH 5
BLOOMER 2 F-10 INN.
HIGH SCHOOL SOFTBALL
Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL
LA CROSSE CENTRAL
EAU CLAIRE MEMORIAL
LA CROSSE CENTRAL
Old Abes: 2-4, Red Raiders: 5-4
AUGUSTA 6
ALTOONA 7
Beavers: 5-4, Railroaders: 5-1
NEW RICHMOND 14
ELMWOOD 5
NEW RICHMOND 11
RIVER FALLS 0
BARRON 11
SPOONER 13
BARRON 8
SPOONER 12
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 6
DURAND 7
MENOMONIE 12
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 0 F-5 INN.
MENOMONIE 4
DURAND 3 F-8 INN.
LADYSMITH 0
BLOOMER 15 F-3 INN.
BLOOMER 18
LADYSMITH 4 F-5 INN.
BOYS HIGH SCHOOL GOLF
Lake Wissota Invitational
Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 302
2. RIVER FALLS 313
3. CHIPPEWA FALLS 316
4. RICE LAKE 329
5. EAU CLAIRE NORTH 331
6. NEW RICHMOND 344
7. SUPERIOR 349
8. CADOTT 356
9. MENOMONIE 368
10. BALDWIN-WOODVILLE 390
11. MCDONELL-REGIS 395
12. STANLEY-BOYD 425
Medalists: Trevor Hudecek (ECM), Blake Skogen (RF): 72 (+1)