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Sports Overtime - Saturday

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Lucas Steinmetz scores as Chippewa wins both games of their doubleheader Lucas Steinmetz scores as Chippewa wins both games of their doubleheader
Petey Brookshaw scores as Prescott sweeps Durand Petey Brookshaw scores as Prescott sweeps Durand
Lucy Gibbons hits a 2-run homerun to lift Memorial past La Crosse Central Lucy Gibbons hits a 2-run homerun to lift Memorial past La Crosse Central
The Rails walk off with a come from behind win in the 7th The Rails walk off with a come from behind win in the 7th
Chippewa Falls' Chase Hoople leads the Cardinals to a 3rd place finish at Lake Wissota Chippewa Falls' Chase Hoople leads the Cardinals to a 3rd place finish at Lake Wissota

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference

NEW RICHMOND   3
CHIPPEWA FALLS   7

NEW RICHMOND   14
CHIPPEWA FALLS   3      
Tigers: 3-6, Cardinals: 5-2

PRESCOTT   11
DURAND   1          F-5 INN.

PRESCOTT   13
DURAND   6
Cardinals: 8-2, Panthers: 5-4

STANLEY-BOYD   13
AUGUSTA   6

STANLEY-BOYD   6
AUGUSTA   5

EAU CLAIRE MEMORIAL   1
LAKEVILLE NORTH   4

MENOMONIE   3
MARSHFIELD   2

BARRON   1
SPOONER   10

SPOONER   11
BARRON   3

BLOOMER   7
LADYSMITH   5

LADYSMITH   5
BLOOMER   2            F-10 INN.

HIGH SCHOOL SOFTBALL
Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   
LA CROSSE CENTRAL   

EAU CLAIRE MEMORIAL   
LA CROSSE CENTRAL   
Old Abes: 2-4, Red Raiders: 5-4

AUGUSTA   6
ALTOONA   7
Beavers: 5-4, Railroaders: 5-1

NEW RICHMOND   14
ELMWOOD   5

NEW RICHMOND   11
RIVER FALLS   0

BARRON   11
SPOONER   13

BARRON   8
SPOONER   12

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   6
DURAND   7

MENOMONIE   12
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   0      F-5 INN.

MENOMONIE   4
DURAND   3              F-8 INN.

LADYSMITH   0
BLOOMER   15       F-3 INN.

BLOOMER   18
LADYSMITH   4        F-5 INN.

BOYS HIGH SCHOOL GOLF
Lake Wissota Invitational

Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   302
2. RIVER FALLS   313
3. CHIPPEWA FALLS   316
4. RICE LAKE   329
5. EAU CLAIRE NORTH   331
6. NEW RICHMOND   344
7. SUPERIOR   349
8. CADOTT   356
9. MENOMONIE   368
10. BALDWIN-WOODVILLE   390
11. MCDONELL-REGIS   395
12. STANLEY-BOYD   425

Medalists: Trevor Hudecek (ECM), Blake Skogen (RF): 72 (+1)

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