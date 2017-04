HS Sports - Tuesday

HS BASEBALL

Big Rivers



MENOMONIE 1

EAU CLAIRE NORTH 2, 1ST

Suspended, will resume Thursday at Wakanda Park, Menomonie

Mustangs: 0-4 (3-5), Huskies: 2-0 (6-0)



EAU CLAIRE MEMORIAL 0

CHIPPEWA FALLS 0, 4TH

Suspended, will resume Thursday at Carson Park, Eau Claire

Old Abes: 2-0 (7-1), Cardinals: 3-1 (6-2)

Western Cloverbelt



McDONELL CENTRAL

EAU CLAIRE REGIS, ppd.

Macks: 2-1 (3-3), Ramblers: 4-0 (10-0)



ALTOONA 10

STANLEY-BOYD 3

Railroaders: 4-1 (5-2), Orioles: 0-3 (4-6)

Heart O'North



CHETEK-WEYERHAEUSER 4

LADYSMITH 6





HS SOFTBALL

Big Rivers



EAU CLAIRE NORTH 4

RICE LAKE 14



EAU CLAIRE NORTH 7

RICE LAKE 9, F-8 INN.

Western Cloverbelt



THORP 4

OSSEO-FAIRCHILD 15, F-5 INN.

Dunn-St. Croix



ELK MOUND 24

PLUM CITY 8, F-6 INN.

Heart O'North



LADYSMITH 13

CHETEK-WEYERHAEUSER 7

Dairyland



MELROSE-MINDORO 5

INDEPENDENCE/GILMANTON 9

Lakeland



ST. CROIX FALLS 7

FLAMBEAU 9



HS TRACK & FIELD

Old Abe Invitational



Boys:

1. RICE LAKE 153

2. EAU CLAIRE MEMORIAL 144

3. EAU CLAIRE NORTH 99

4. FALL CREEK 72

5. MENOMONIE 25

6. EAU CLAIRE MEMORIAL JV 17

7. CHIPPEWA FALLS 5



Boys individual results:

http://www.accuracetiming.com/results/oldabe_2017b.pdf





Girls: |

1. EAU CLAIRE MEMORIAL 125

2. RICE LAKE 98

3. WAUSAU WEST 89

4. EAU CLAIRE NORTH 81

5. FALL CREEK 64

6. CHIPPEWA FALLS 24

7. MENOMONIE 18

7. EAU CLAIRE MEMORIAL JV 18



Girls individual results:

http://www.accuracetiming.com/results/oldabe_2017g.pdf



BOYS HS GOLF

Big Rivers at Wild Ridge G.C.



1. EAU CLAIRE MEMORIAL 153

2. RICE LAKE 163

2. RIVER FALLS 163

4. HUDSON 166

5. EAU CLAIRE NORTH 168

5. CHIPPEWA FALLS 168

7. MENOMONIE 187

Medalists: Billy Peterson (ECM), & Trevor Hudecek (ECM), 37





GIRLS HS SOCCER

Big Rivers



EAU CLAIRE MEMORIAL 6

EAU CLAIRE NORTH 0

Old Abes: 5-0-0 (6-2-1), Huskies: 3-2-0 (5-2-0)