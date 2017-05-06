HS Sports - Saturday

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference
NEW RICHMOND 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 10 F-6 INN.
Tigers: 6-7, Old Abes: 13-3
EAU CLAIRE NORTH 8
STILLWATER 6
Huskies: 12-1, Stillwater: 11-3
CHIPPEWA FALLS 21
MARSHFIELD 4
CHIPPEWA FALLS 10
MARSHFIELD 1
Cardinals: 11-3, Tigers: 4-4
MENOMONIE 5
SUPERIOR 0
MENOMONIE 3
SUPERIOR 2
HIGH SCHOOL SOFTBALL
Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
HOLMEN 4
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
HOLMEN 9
Old Abes: 5-11, Vikings: 13-6
RICE LAKE 8
BLOOMER 7 F-10 INN.
Warriors: 12-2, Blackhawks: 10-3
STRATFORD 4
BLOOMER 9
ALTOONA 0
ONALASKA 5
Railroaders: 10-3, Hilltoppers: 10-4
Fall Creek Triangluar
AUGUSTA 9
FALL CREEK 7
ELK MOUND 14
AUGUSTA 2 F-5 INN.
ELK MOUND 20
FALL CREEK 1 F-3 INN.
Beavers: 9-5, Crickets: 0-12, Mounders: 14-4
GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER
UWEC Soccer Invitational
KIMBERLY 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 2
Papermakers: 8-2-3, Old Abes: 11-2-1
GREEN BAY PREBLE 0
EAU CLAIRE NORTH 3
Hornets: 6-3-4, Huskies: 8-4-1
RHINELANDER 2
REGIS/MCDONELL 1
ASHLAND 1
REGIS/MCDONELL 1
Oredockers: 7-2-4, Saints: 2-4-4
BOYS HIGH SCHOOL TENNIS
Eau Claire Memorial Invitational
BROOKFIELD EAST 3
EAU CLAIRE MEMORIAL 4