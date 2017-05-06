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HS Sports - Saturday

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Sam Hanson delivers a 2-run blast as Eau Claire Memorial beats New Richmond Sam Hanson delivers a 2-run blast as Eau Claire Memorial beats New Richmond
Rice Lake scores early and takes down Bloomer in extra innings Rice Lake scores early and takes down Bloomer in extra innings
Abigail Stow scores the game winner to lift Memorial past Kimberly Abigail Stow scores the game winner to lift Memorial past Kimberly
Regis/McDonell battles Ashland to a tie Regis/McDonell battles Ashland to a tie
Zach Wolfe & Sam Rachek win 1 doubles, as Memorial tops Brookfield East Zach Wolfe & Sam Rachek win 1 doubles, as Memorial tops Brookfield East

HIGH SCHOOL BASEBALL
Non-Conference

NEW RICHMOND   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   10                    F-6 INN.
Tigers: 6-7, Old Abes: 13-3

EAU CLAIRE NORTH   8
STILLWATER   6
Huskies: 12-1, Stillwater: 11-3

CHIPPEWA FALLS   21
MARSHFIELD   4

CHIPPEWA FALLS   10
MARSHFIELD   1
Cardinals: 11-3, Tigers: 4-4

MENOMONIE   5
SUPERIOR   0

MENOMONIE   3
SUPERIOR   2

HIGH SCHOOL SOFTBALL
Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   0
HOLMEN   4

EAU CLAIRE MEMORIAL   0
HOLMEN   9
Old Abes: 5-11, Vikings: 13-6

RICE LAKE   8
BLOOMER   7         F-10 INN.
Warriors: 12-2, Blackhawks: 10-3

STRATFORD   4
BLOOMER   9

ALTOONA   0
ONALASKA   5
Railroaders: 10-3, Hilltoppers: 10-4

Fall Creek Triangluar

AUGUSTA   9
FALL CREEK   7

ELK MOUND   14
AUGUSTA   2            F-5 INN.

ELK MOUND   20
FALL CREEK   1          F-3 INN.
Beavers: 9-5, Crickets: 0-12, Mounders: 14-4

GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER
UWEC Soccer Invitational

KIMBERLY   1
EAU CLAIRE MEMORIAL   2
Papermakers: 8-2-3, Old Abes: 11-2-1

GREEN BAY PREBLE   0
EAU CLAIRE NORTH   3
Hornets: 6-3-4, Huskies: 8-4-1

RHINELANDER   2
REGIS/MCDONELL   1

ASHLAND   1
REGIS/MCDONELL   1
Oredockers: 7-2-4, Saints: 2-4-4

BOYS HIGH SCHOOL TENNIS
Eau Claire Memorial Invitational

BROOKFIELD EAST   3
EAU CLAIRE MEMORIAL   4

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