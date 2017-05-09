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HS Sports - Tuesday

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EC North edges Chippewa Falls EC North edges Chippewa Falls
Hudson blanks EC Memorial Hudson blanks EC Memorial
Ethan Cook slides into home as EC Regis beats Altoona Ethan Cook slides into home as EC Regis beats Altoona
EC Memorial's Coby Kison wins the boys pole vault EC Memorial's Coby Kison wins the boys pole vault
Altoona's Kristi Springer wins the girls triple jump Altoona's Kristi Springer wins the girls triple jump

HS BASEBALL
Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   2
CHIPPEWA FALLS   1
Huskies: 8-0 (12-0), Cardinals: 5-2 (11-4)

HUDSON   7
EAU CLAIRE MEMORIAL   0
Raiders: 3-3 (3-11), Old Abes: 4-3 (13-4)

RICE LAKE   2
MENOMONIE   5

Western Cloverbelt

ALTOONA   1
EAU CLAIRE REGIS   8
Railroaders: 8-2 (9-3), Ramblers: 9-1 (14-1)

OSSEO-FAIRCHILD   11
FALL CREEK   12

STANLEY-BOYD   9
THORP   6

Eastern Cloverbelt

NEILLSVILLE   6
GILMAN   8
 

Heart O'North

CUMBERLAND   15
BLOOMER   1, F-5 INN.

SPOONER   5
LADYSMITH   6
 

Dunn-St. Croix

ELK MOUND   11
GLENWOOD CITY   0, F-5 INN.
 

Dairyland

BLAIR-TAYLOR   1
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   4

BLAIR-TAYLOR   2
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   16

ELEVA-STRUM   2
COCHRANE-FOUNTAIN CITY   12, F-6 INN.

INDEPENDENCE/GILMANTON   11
LINCOLN   0, F-6 INN.
 

Lakeland

PRAIRIE FARM   17
WINTER   5, F-5 INN.
 

Non-Conference

EAST RIDGE (MN)   2
RIVER FALLS   0
 

HS SOFTBALL
Western Cloverbelt

ALTOONA   6
EAU CLAIRE REGIS   0

ALTOONA   9
EAU CLAIRE REGIS   3

CADOTT   0
McDONELL CENTRAL   10, F-5 INN.

CADOTT   0
McDONELL CENTRAL   16, F-5 INN.

THORP   15
STANLEY-BOYD   2, F-5 INN.

THORP   8
STANLEY-BOYD   1
 

Eastern Cloverbelt

GILMAN   3
NEILLSVILLE   13

GILMAN   3
NEILLSVILLE   5

SPENCER   11
OWEN-WITHEE   0, F-5 INN.

SPENCER   14
OWEN-WITHEE   1, F-INN. 
 

Heart O'North

LADYSMITH   0
SPOONER   8

LADYSMITH   5
SPOONER   9

BLOOMER   12
CUMBERLAND   6
 

Dunn-St. Croix

MONDOVI   10
COLFAX   11

ELK MOUND   11
DURAND   4

Dairyland

BLAIR-TAYLOR   5
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   1

COCHRANE-FOUNTAIN CITY   14
ELEVA-STRUM   0, F-5 INN.

INDEPENDENCE/GILMANTON   15
LINCOLN   4, F-6 INN.

AUGUSTA   17
MELROSE-MINDORO   4
 

HS TRACK & FIELD
Eau Claire Intracity Meet

Boys:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   104
2. EAU CLAIRE NORTH   96
3. EAU CLAIRE REGIS   52
4. ALTOONA   20

Individual results:
http://www.accuracetiming.com/results/eccity_2017b.pdf

Girls:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   123
2. EAU CLAIRE NORTH   96
3. ALTOONA   37
4. EAU CLAIRE REGIS   15

Individual results: 
http://www.accuracetiming.com/results/eccity_2017g.pdf

 

GIRLS HS SOCCER
Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   8
SUPERIOR   0

ARCADIA   0
REGIS/McDONELL   12
 

Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   1
HUDSON   3

 

BOYS HS GOLF
Big Rivers at Tanglewood Greens GC, Menomonie

1. EAU CLAIRE MEMORIAL   159
2. RIVER FALLS   163
3. RICE LAKE   168
4. CHIPPEWA FALLS   172
4. EAU CLAIRE NORTH   172
6. HUDSON   173
7. MENOMONIE   200

Medalists:
Billy Peterson (ECM), Blake Skogen (RF), & Jaxon Knotek (RF), 37
 

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