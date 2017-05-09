HS Sports - Tuesday

HS BASEBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 2
CHIPPEWA FALLS 1
Huskies: 8-0 (12-0), Cardinals: 5-2 (11-4)
HUDSON 7
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
Raiders: 3-3 (3-11), Old Abes: 4-3 (13-4)
RICE LAKE 2
MENOMONIE 5
Western Cloverbelt
ALTOONA 1
EAU CLAIRE REGIS 8
Railroaders: 8-2 (9-3), Ramblers: 9-1 (14-1)
OSSEO-FAIRCHILD 11
FALL CREEK 12
STANLEY-BOYD 9
THORP 6
Eastern Cloverbelt
NEILLSVILLE 6
GILMAN 8
Heart O'North
CUMBERLAND 15
BLOOMER 1, F-5 INN.
SPOONER 5
LADYSMITH 6
Dunn-St. Croix
ELK MOUND 11
GLENWOOD CITY 0, F-5 INN.
Dairyland
BLAIR-TAYLOR 1
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 4
BLAIR-TAYLOR 2
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 16
ELEVA-STRUM 2
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 12, F-6 INN.
INDEPENDENCE/GILMANTON 11
LINCOLN 0, F-6 INN.
Lakeland
PRAIRIE FARM 17
WINTER 5, F-5 INN.
Non-Conference
EAST RIDGE (MN) 2
RIVER FALLS 0
HS SOFTBALL
Western Cloverbelt
ALTOONA 6
EAU CLAIRE REGIS 0
ALTOONA 9
EAU CLAIRE REGIS 3
CADOTT 0
McDONELL CENTRAL 10, F-5 INN.
CADOTT 0
McDONELL CENTRAL 16, F-5 INN.
THORP 15
STANLEY-BOYD 2, F-5 INN.
THORP 8
STANLEY-BOYD 1
Eastern Cloverbelt
GILMAN 3
NEILLSVILLE 13
GILMAN 3
NEILLSVILLE 5
SPENCER 11
OWEN-WITHEE 0, F-5 INN.
SPENCER 14
OWEN-WITHEE 1, F-INN.
Heart O'North
LADYSMITH 0
SPOONER 8
LADYSMITH 5
SPOONER 9
BLOOMER 12
CUMBERLAND 6
Dunn-St. Croix
MONDOVI 10
COLFAX 11
ELK MOUND 11
DURAND 4
Dairyland
BLAIR-TAYLOR 5
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 1
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 14
ELEVA-STRUM 0, F-5 INN.
INDEPENDENCE/GILMANTON 15
LINCOLN 4, F-6 INN.
AUGUSTA 17
MELROSE-MINDORO 4
HS TRACK & FIELD
Eau Claire Intracity Meet
Boys:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 104
2. EAU CLAIRE NORTH 96
3. EAU CLAIRE REGIS 52
4. ALTOONA 20
Individual results:
http://www.accuracetiming.com/results/eccity_2017b.pdf
Girls:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 123
2. EAU CLAIRE NORTH 96
3. ALTOONA 37
4. EAU CLAIRE REGIS 15
Individual results:
http://www.accuracetiming.com/results/eccity_2017g.pdf
GIRLS HS SOCCER
Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL 8
SUPERIOR 0
ARCADIA 0
REGIS/McDONELL 12
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 1
HUDSON 3
BOYS HS GOLF
Big Rivers at Tanglewood Greens GC, Menomonie
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 159
2. RIVER FALLS 163
3. RICE LAKE 168
4. CHIPPEWA FALLS 172
4. EAU CLAIRE NORTH 172
6. HUDSON 173
7. MENOMONIE 200
Medalists:
Billy Peterson (ECM), Blake Skogen (RF), & Jaxon Knotek (RF), 37
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