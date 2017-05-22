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HS Sports - Monday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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Rice Lake's Kenny Bednarek runs a :47.0 in the 400 Rice Lake's Kenny Bednarek runs a :47.0 in the 400
EC Memorial's Drake Schneider wins the 110 hurdles EC Memorial's Drake Schneider wins the 110 hurdles
An extremely tight finish in the boys 4 x 800 relay at Stanley-Boyd An extremely tight finish in the boys 4 x 800 relay at Stanley-Boyd
Alex Mazur of Chippewa Falls competes at #2 singles Alex Mazur of Chippewa Falls competes at #2 singles
Connor Klatt scores Altoona's first run Connor Klatt scores Altoona's first run

HS TRACK & FIELD
WIAA Division 1 Superior Regional

Boys:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   116
2. RIVER FALLS   108
3. EAU CLAIRE NORTH   98
3. HUDSON   98
5. NEW RICHMOND   90
6. MENOMONIE   74
7. CHIPPEWA FALLS   69
8. SUPERIOR   44

Girls:
1. HUDSON   168.5
2. RIVER FALLS   120.5
3. EAU CLAIRE MEMORIAL   95
4. MENOMONIE   91
5. EAU CLAIRE NORTH   74
6. CHIPPEWA FALLS   64
7. SUPERIOR   44
8. NEW RICHMOND   40
 

WIAA Division 2 Cameron Regional

Boys:
1. RICE LAKE   144
2. HAYWARD   101
3. NORTHWESTERN   86
4. CAMERON   75.5
5. ASHLAND   73
6. BARRON   56
7. FREDERIC/LUCK   43.5
8. SPOONER   43
8. CUMBERLAND   43
10. LADYSMITH   36

Girls:
1. HAYWARD   143
2. RICE LAKE   141
3. NORTHWESTERN   76
4. CAMERON   73
5. ASHLAND   70
6. FREDERIC/LUCK   61
7. BARRON   58
8. LADYSMITH   34
9. CUMBERLAND   33
10. SPOONER   10
 

WIAA Division 2 Stanley-Boyd Regional

Boys:
1. 

Girls:
1. 

WIAA Division 3 Eleva-Strum Regional

Boys:
1. EAU CLAIRE REGIS   150
2. ELEVA-STRUM   146
3. McDONELL CENTRAL   105
4. AUGUSTA   58
5. COLFAX   50
6. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   46.5
7. OSSEO-FAIRCHILD   44
8. SPRING VALLEY   40
9. ELMWOOD/PLUM CITY   33.5
10. NEW AUBURN   6

Girls:
1. COLFAX   108
2. OSSEO-FAIRCHILD   87
3. McDONELL CENTRAL   86.33
4. SPRING VALLEY   83
5. EAU CLAIRE REGIS   80
6. ELMWOOD/PLUM CITY   77
7. ELEVA-STRUM   55
8. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   53.66
9. AUGUSTA   38

WIAA Track & Field regional results
https://www.wiaawi.org/Sports/BoysTrackField.aspx
 

BOYS HS TENNIS
WIAA Division 1 EC North Subsectional

1. EAU CLAIRE MEMORIAL   24
2. HUDSON   18
3. MENOMONIE   16
4. CHIPPEWA FALLS   8
5. NEW RICHMOND   6
6. EAU CLAIRE NORTH   2
6. RIVER FALLS   2
8. SUPERIOR   0

Subsectional results:
http://wiaawisc.org/BoysTennis2017/resultsSubSect/results01.php


WIAA Division 2 Baldwin-Woodville Subsectional

1. ALTOONA   24
1. EAU CLAIRE REGIS   24
3. ASHLAND   14
4. BALDWIN-WOODVILLE   12
5. OSCEOLA   2
6. AMERY   0
6. ELLSWORTH   0
6. PHILLIPS   0

Subsectional results: 
http://wiaawisc.org/BoysTennis2017/resultsSubSect/results17.php
 

HS BASEBALL
Non-Conference

INDEPENDENCE/GILMANTON   4
ALTOONA   6
Indees: 14-5, Railroaders: 13-6

BLOOMER   11
FALL CREEK   5
 

Dunn-St. Croix

BOYCEVILLE   0
ELK MOUND   11, F-5 INN.

COLFAX   0
DURAND   28, F-5 INN.

COLFAX   0
DURAND   17, F-5 INN. 
Elk Mound & Durand share DSC title

Dairyland

COCHRANE-FOUNTAIN CITY   0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   1
ECIL clinches share of conference title
 

Lakeland

PRAIRIE FARM   8
FLAMBEAU    0
 

HS SOFTBALL
Heart O'North

CUMBERLAND   2
BLOOMER   15, F-5 INN.
 

Dairyland

COCHRANE-FOUNTAIN CITY   10
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   0
 

Non-Conference

AUGUSTA   6
OSSEO-FAIRCHILD   9
 

WIAA Division 5 Regional Quarterfinal

(10) OWEN-WITHEE   17
(7) PORT EDWARDS   4

 

GIRLS HS SOCCER
Non-Conference

REGIS/McDONELL   7
AMERY   0

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