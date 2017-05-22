HS Sports - Monday

HS TRACK & FIELD
WIAA Division 1 Superior Regional
Boys:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 116
2. RIVER FALLS 108
3. EAU CLAIRE NORTH 98
3. HUDSON 98
5. NEW RICHMOND 90
6. MENOMONIE 74
7. CHIPPEWA FALLS 69
8. SUPERIOR 44
Girls:
1. HUDSON 168.5
2. RIVER FALLS 120.5
3. EAU CLAIRE MEMORIAL 95
4. MENOMONIE 91
5. EAU CLAIRE NORTH 74
6. CHIPPEWA FALLS 64
7. SUPERIOR 44
8. NEW RICHMOND 40
WIAA Division 2 Cameron Regional
Boys:
1. RICE LAKE 144
2. HAYWARD 101
3. NORTHWESTERN 86
4. CAMERON 75.5
5. ASHLAND 73
6. BARRON 56
7. FREDERIC/LUCK 43.5
8. SPOONER 43
8. CUMBERLAND 43
10. LADYSMITH 36
Girls:
1. HAYWARD 143
2. RICE LAKE 141
3. NORTHWESTERN 76
4. CAMERON 73
5. ASHLAND 70
6. FREDERIC/LUCK 61
7. BARRON 58
8. LADYSMITH 34
9. CUMBERLAND 33
10. SPOONER 10
WIAA Division 2 Stanley-Boyd Regional
Boys:
1.
Girls:
1.
WIAA Division 3 Eleva-Strum Regional
Boys:
1. EAU CLAIRE REGIS 150
2. ELEVA-STRUM 146
3. McDONELL CENTRAL 105
4. AUGUSTA 58
5. COLFAX 50
6. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 46.5
7. OSSEO-FAIRCHILD 44
8. SPRING VALLEY 40
9. ELMWOOD/PLUM CITY 33.5
10. NEW AUBURN 6
Girls:
1. COLFAX 108
2. OSSEO-FAIRCHILD 87
3. McDONELL CENTRAL 86.33
4. SPRING VALLEY 83
5. EAU CLAIRE REGIS 80
6. ELMWOOD/PLUM CITY 77
7. ELEVA-STRUM 55
8. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 53.66
9. AUGUSTA 38
WIAA Track & Field regional results
https://www.wiaawi.org/Sports/BoysTrackField.aspx
BOYS HS TENNIS
WIAA Division 1 EC North Subsectional
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 24
2. HUDSON 18
3. MENOMONIE 16
4. CHIPPEWA FALLS 8
5. NEW RICHMOND 6
6. EAU CLAIRE NORTH 2
6. RIVER FALLS 2
8. SUPERIOR 0
Subsectional results:
http://wiaawisc.org/BoysTennis2017/resultsSubSect/results01.php
WIAA Division 2 Baldwin-Woodville Subsectional
1. ALTOONA 24
1. EAU CLAIRE REGIS 24
3. ASHLAND 14
4. BALDWIN-WOODVILLE 12
5. OSCEOLA 2
6. AMERY 0
6. ELLSWORTH 0
6. PHILLIPS 0
Subsectional results:
http://wiaawisc.org/BoysTennis2017/resultsSubSect/results17.php
HS BASEBALL
Non-Conference
INDEPENDENCE/GILMANTON 4
ALTOONA 6
Indees: 14-5, Railroaders: 13-6
BLOOMER 11
FALL CREEK 5
Dunn-St. Croix
BOYCEVILLE 0
ELK MOUND 11, F-5 INN.
COLFAX 0
DURAND 28, F-5 INN.
COLFAX 0
DURAND 17, F-5 INN.
Elk Mound & Durand share DSC title
Dairyland
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 1
ECIL clinches share of conference title
Lakeland
PRAIRIE FARM 8
FLAMBEAU 0
HS SOFTBALL
Heart O'North
CUMBERLAND 2
BLOOMER 15, F-5 INN.
Dairyland
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 10
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 0
Non-Conference
AUGUSTA 6
OSSEO-FAIRCHILD 9
WIAA Division 5 Regional Quarterfinal
(10) OWEN-WITHEE 17
(7) PORT EDWARDS 4
GIRLS HS SOCCER
Non-Conference
REGIS/McDONELL 7
AMERY 0
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