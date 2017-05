HS Sports - Tuesday

Rice Lake's Ben Resnick ties for medalist honors in Division 2

EC North's John Haselwander ties for medalist honors in Division 1

Bloomer hands EC Regis its second straight loss

Tanner Halvorson throws a 2-hitter as EC North beats River Falls

HS BASEBALL

Big Rivers



RIVER FALLS 0

EAU CLAIRE NORTH 10, F-6 INN.

Wildcats: 5-5 (8-6), Huskies: 11-1 (17-2)



EAU CLAIRE MEMORIAL 2

MENOMONIE 1

Old Abes: 7-4 (18-5), Mustangs: 1-11 (10-15)



HUDSON 1

CHIPPEWA FALLS 10

Raiders: 5-5 (5-6), Cardinals: 7-4 (13-8)



Dunn-St. Croix



ELK MOUND 12

PLUM CITY 1, F-5 INN.

Mounders share Large DSC title with Durand



Heart O'North



NORTHWESTERN 8

LADYSMITH 10

Dairyland



EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 7

WHITEHALL 2

Lancers clinch Dairyland title



ELEVA-STRUM 12

AUGUSTA 4



Lakeland



BRUCE 0

PRAIRIE FARM 11, F-5 INN.

Jordan Siebert (4 inn.) & Dusty Harren (1 inn.) combined no-hitter



Non-Conference



DURAND 4

ALTOONA 1



THORP 5

RIB LAKE 4



HS SOFTBALL

WIAA Division 3 Regional Quarterfinals



(10) NEKOOSA 10

(7) STANLEY-BOYD 21

S-B at (2) Altoona, Wednesday



(9) ST. CROIX CENTRAL 1

(8) NEILLSVILLE/GRANTON 8

N/G at (1) Bloomer, Wednesday



(10) WEBSTER/SIREN 0

(7) LADYSMITH 15, F-3 INN.

Ladysmith at (2) Spooner, Wednesday



BOYS HS GOLF

WIAA Division 1 New Richmond Regional



1. HUDSON 321

1. RIVER FALLS 321

3. EAU CLAIRE MEMORIAL 323

4. EAU CLAIRE NORTH



Medalists: Ben Skogen (RF) & John Haselwander (ECN), 73



WIAA Division 2 Baldwin-Woodville Regional



1. RICE LAKE 318

2. ST. CROIX CENTRAL 348

3. AMERY 349

3. BLOOMER 349



Medalists: Simon Cuskey (RL) & Ben Resnick (RL), 76



WIAA Division 3 Spring Valley Regional



1. SPRING VALLEY 337

2. ELEVA-STRUM 339

3. CADOTT 364

4. OSSEO-FAIRCHILD 366



Medalist: Tyler Leach (SV), 72



