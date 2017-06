HS Sports - Wednesday

HS BASEBALL

WIAA Division 3 Regional Finals



(2) STANLEY-BOYD 4

(1) DURAND 12



(4) BOYCEVILLE 4

(2) ELK MOUND 5, F-8 INN.

Sectional semifinal at Cumberland, Tuesday, 1:00 P.M.



(6) CHETEK-WEYERHAEUSER 6

(1) PHILLIPS 1



(2) CUMBERLAND 8

(1) UNITY 10

Sectional semifinal at Cumberland, Tuesday, 11:00 P.M.

(3) NEILLSVILLE 0

(1) LA CROSSE AQUINAS 10, F-6 INN.



WIAA Division 4 Regional Finals



(2) EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 13

(1) CLEAR LAKE 11



(5) OWEN-WITHEE 3

(3) McDONELL CENTRAL 13, F-6 INN.

Sectional semifinal at Shell Lake, Tuesday, 1:15 P.M.



(2) SHELL LAKE 0

(1) WEBSTER 5

Webster vs. Butternut/Mercer, at Shell Lake, Tuesday, 11:00 A.M.



(2) ELEVA-STRUM 2

(1) INDEPENDENCE/GILMANTON 12, F-5 INN.

I/G vs. Royall, at Riverdale, Tuesday, 11:00 A.M.



WIAA Division 2 Regional Finals



(2) PRESCOTT 6

(1) ELLSWORTH 4





BOYS HS GOLF

WIAA Division 3 Cadott Sectional



1. ELEVA-STRUM 325

2. LUCK/FREDERIC 342

3. CADOTT 352

4. SPRING VALLEY 357

Top 2 teams advance

Medalist: Tyler Leach (SV), 69