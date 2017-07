Chippewa Falls goes extra innings to beat Eau Claire

AMERICAN LEGION BASEBALL

19U AAA Regional, Copeland Park, La Crosse



CHIPPEWA FALLS 5

EAU CLAIRE 3, F-11 INN.



LA CROSSE 4

HUDSON 5



Wednesday's schedule:

1:00 P.M., Eau Claire vs. La Crosse (loser eliminated)

4:00 P.M., Chippewa Falls vs. Hudson

7:00 P.M., Eau Clare/La Crosse winner vs. Chippewa Falls/Hudson loser