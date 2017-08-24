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HS Sports - Thursday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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Jack Brown has 3 TD's in EC Memorial's win Jack Brown has 3 TD's in EC Memorial's win
Loyal Crawford breaks loose on a 48-yard TD run Loyal Crawford breaks loose on a 48-yard TD run
Wesley Brantner leads a 1-2-3 finish for Durand Wesley Brantner leads a 1-2-3 finish for Durand
Kassye Todd takes 1st for Elmwod/Plum City Kassye Todd takes 1st for Elmwod/Plum City
Augusta battles Blair-Taylor at the Onalaska Invite Augusta battles Blair-Taylor at the Onalaska Invite

HS FOOTBALL
Non-Conference

LA CROSSE CENTRAL
EAU CLAIRE MEMORIAL
Red Raiders: 1-0, Old Abes: 1-0

LADYSMITH   26
LAKE HOLCOMBE/CORNELL   6
Lumberjacks: 2-0, Knights: 0-2
 

Cloverbelt

FALL CREEK   21
SPENCER/COLUMBUS   44
Crickets: 0-2, Rockets: 2-0
 

HS CROSS COUNTRY
Boyceville Invitational 

Boys:
1. DURAND   21
2. McDONELL CENTRAL   64
3. ELLSWORTH   120
4. AUGUSTA   129
5. COLFAX   134
6. CAMERON   160
7. SPRING VALLEY   170
8. GLENWOOD CITY   192
9. BALDWIN-WOODVILLE   208
10. BOYCEVILLE   216
11. CLEAR LAKE   254
12. BRUCE   347
13. MONDOVI   400
14. NEW AUBURN   422

Individuals:
1. Wesley Brantner (DUR), 17:51.5
2. Riley Radle (DUR)
3. Isaac Wegner (DUR)

Girls:
1. GLENWOOD CITY   39
2. CAMERON   70
3. COLFAX
4. ELLSWORTH   78
5. McDONELL CENTRAL   158
6. DURAND   178
7. CLEAR LAKE   173
8. BOYCEVILLE   211
9. BALDWIN-WOODVILLE   220
10. SPRING VALLEY   226
11. MONDOVI   270

Individuals:
1. Kassye Todd (Elmwood/Plum City), 22:08.3
2. Emily Bethell (GC)
3. Carli Wanink (CAM)
 

GIRLS HS VOLLEYBALL
Non-Conference

BALDWIN-WOODVILLE   2
DURAND   3
 


Onalaska Invitational

AUGUSTA   0
BLAIR-TAYLOR   2
25-23, 25-23

LADYSMITH   2
NORTHWESTERN   0
25-19, 25-11

CADOTT   2
NORTHWESTERN   0
25-13, 25-22

CUMBERLAND   2
NORTHWESTERN   0
25-19, 25-20

NORTHWESTERN   2
AUGUSTA   0
25-15, 25-21

NORTHWESTERN   2
BLAIR-TAYLOR   1
25-19, 22-25, 15-13

Amery Triangular

ALTOONA   2
HAYWARD   0

ALTOONA   1
AMERY   2

 

GIRLS HS GOLF
Chi-Hi Invitational

1. EAU CLAIRE MEMORIAL   351
2. RIVER FALLS   377
3. STANLEY-BOYD   397
4. CHIPPEWA FALLS   408
5. HUDSON   419
6. EAU CLAIRE NORTH   421
7. D.C. EVEREST   448
8. MENOMONIE   452
9. RICE LAKE   477
10. EAU CLAIRE REGIS   534

Medalist:
Lexi Meade (ECM), 77

 

BOYS HS SOCCER
Non-Conference

McDONELL/REGIS   2
BARRON   1
 

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