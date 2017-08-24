HS Sports - Thursday

HS FOOTBALL
Non-Conference
LA CROSSE CENTRAL
EAU CLAIRE MEMORIAL
Red Raiders: 1-0, Old Abes: 1-0
LADYSMITH 26
LAKE HOLCOMBE/CORNELL 6
Lumberjacks: 2-0, Knights: 0-2
Cloverbelt
FALL CREEK 21
SPENCER/COLUMBUS 44
Crickets: 0-2, Rockets: 2-0
HS CROSS COUNTRY
Boyceville Invitational
Boys:
1. DURAND 21
2. McDONELL CENTRAL 64
3. ELLSWORTH 120
4. AUGUSTA 129
5. COLFAX 134
6. CAMERON 160
7. SPRING VALLEY 170
8. GLENWOOD CITY 192
9. BALDWIN-WOODVILLE 208
10. BOYCEVILLE 216
11. CLEAR LAKE 254
12. BRUCE 347
13. MONDOVI 400
14. NEW AUBURN 422
Individuals:
1. Wesley Brantner (DUR), 17:51.5
2. Riley Radle (DUR)
3. Isaac Wegner (DUR)
Girls:
1. GLENWOOD CITY 39
2. CAMERON 70
3. COLFAX
4. ELLSWORTH 78
5. McDONELL CENTRAL 158
6. DURAND 178
7. CLEAR LAKE 173
8. BOYCEVILLE 211
9. BALDWIN-WOODVILLE 220
10. SPRING VALLEY 226
11. MONDOVI 270
Individuals:
1. Kassye Todd (Elmwood/Plum City), 22:08.3
2. Emily Bethell (GC)
3. Carli Wanink (CAM)
GIRLS HS VOLLEYBALL
Non-Conference
BALDWIN-WOODVILLE 2
DURAND 3
Onalaska Invitational
AUGUSTA 0
BLAIR-TAYLOR 2
25-23, 25-23
LADYSMITH 2
NORTHWESTERN 0
25-19, 25-11
CADOTT 2
NORTHWESTERN 0
25-13, 25-22
CUMBERLAND 2
NORTHWESTERN 0
25-19, 25-20
NORTHWESTERN 2
AUGUSTA 0
25-15, 25-21
NORTHWESTERN 2
BLAIR-TAYLOR 1
25-19, 22-25, 15-13
Amery Triangular
ALTOONA 2
HAYWARD 0
ALTOONA 1
AMERY 2
GIRLS HS GOLF
Chi-Hi Invitational
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 351
2. RIVER FALLS 377
3. STANLEY-BOYD 397
4. CHIPPEWA FALLS 408
5. HUDSON 419
6. EAU CLAIRE NORTH 421
7. D.C. EVEREST 448
8. MENOMONIE 452
9. RICE LAKE 477
10. EAU CLAIRE REGIS 534
Medalist:
Lexi Meade (ECM), 77
BOYS HS SOCCER
Non-Conference
McDONELL/REGIS 2
BARRON 1
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