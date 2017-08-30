HS Sports - Tuesday - WQOW TV: Eau Claire, WI NEWS18 News, Weather, and Sports

HS Sports - Tuesday

Posted:
By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
Connect
Mitch Brenner scores in the 2nd half as Memorial tops Chippewa Falls Mitch Brenner scores in the 2nd half as Memorial tops Chippewa Falls
McDonell/Regis tops Arcadia McDonell/Regis tops Arcadia
The Huskies sweep the Ramblers The Huskies sweep the Ramblers
Bloomer beats Colfax Bloomer beats Colfax
Lexi Meade leads Eau Claire Memorial to a 1st place finish Lexi Meade leads Eau Claire Memorial to a 1st place finish

BOYS HS SOCCER
Big Rivers

CHIPPEWA FALLS   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   5
Cardinals: 0-3-2, Old Abes: 3-0-0

EAU CLAIRE NORTH   2
MENOMONIE   2

Independent

ARCADIA   0
MCDONELL/REGIS   7
Saints: 2-1-1

HS VOLLEYBALL
Non-Conference

EAU CLAIRE REGIS   0
EAU CLAIRE NORTH   3
Ramblers: 4-1, Huskies: 9-2

COLFAX   1
BLOOMER   3
Vikings: 0-4, Blackhawks: 4-4

BALDWIN-WOODVILLE   0
MENOMONIE   3

RICE LAKE   3
HAYWARD   1

AMHERST   3
NEILLSVILLE/GRANTON   1

Lakeland

BIRCHWOOD   0
FLAMBEAU   3

Fall Creek Invite

T1. FALL CREEK   2-1
T1. MONDOVI   2-1
T1. DURAND   2-1
4. ELEVA-STRUM   0-3

Elk Mound Quad

1. ELK MOUND   3-0
2. GREENWOOD   2-1
3. BLAIR-TAYLOR   1-2
4. PLUM CITY   0-3

GIRLS HS TENNIS
Big Rivers

HUDSON   6
EAU CLAIRE NORTH   1

GIRLS HS GOLF
Lake Hallie Invitational

1. EAU CLAIRE MEMORIAL   173
2. RIVER FALLS   188
3. CHIPPEWA FALLS   196
4. EAU CLAIRE NORTH   202
5. MENOMONIE   206
6. HUDSON   208
7. RICE LAKE   245

Powered by Frankly
Can't Find Something?

WQOW
5545 Highway 93, Eau Claire, WI 54701
(715) 835-1881
News Tips: (715)-831-1824 or news@wqow.com

All content © Copyright 2000 - 2017 WQOW Television. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy,, Terms of Service, and Ad Choices.