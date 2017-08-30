HS Sports - Tuesday

BOYS HS SOCCER
Big Rivers
CHIPPEWA FALLS 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 5
Cardinals: 0-3-2, Old Abes: 3-0-0
EAU CLAIRE NORTH 2
MENOMONIE 2
Independent
ARCADIA 0
MCDONELL/REGIS 7
Saints: 2-1-1
HS VOLLEYBALL
Non-Conference
EAU CLAIRE REGIS 0
EAU CLAIRE NORTH 3
Ramblers: 4-1, Huskies: 9-2
COLFAX 1
BLOOMER 3
Vikings: 0-4, Blackhawks: 4-4
BALDWIN-WOODVILLE 0
MENOMONIE 3
RICE LAKE 3
HAYWARD 1
AMHERST 3
NEILLSVILLE/GRANTON 1
Lakeland
BIRCHWOOD 0
FLAMBEAU 3
Fall Creek Invite
T1. FALL CREEK 2-1
T1. MONDOVI 2-1
T1. DURAND 2-1
4. ELEVA-STRUM 0-3
Elk Mound Quad
1. ELK MOUND 3-0
2. GREENWOOD 2-1
3. BLAIR-TAYLOR 1-2
4. PLUM CITY 0-3
GIRLS HS TENNIS
Big Rivers
HUDSON 6
EAU CLAIRE NORTH 1
GIRLS HS GOLF
Lake Hallie Invitational
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 173
2. RIVER FALLS 188
3. CHIPPEWA FALLS 196
4. EAU CLAIRE NORTH 202
5. MENOMONIE 206
6. HUDSON 208
7. RICE LAKE 245