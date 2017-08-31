HS Sports - Thursday

HS FOOTBALL
Cloverbelt
EAU CLAIRE REGIS 35
OSSEO-FAIRCHILD 8
Ramblers: 2-1 (2-1), Thunder: 2-1 (2-1)
FALL CREEK 63
ALTOONA 25
Crickets: 1-2 (1-2), Railroaders: 0-3 (0-3)
Lakeland
ALMA CENTER LINCOLN 24
NORTHWOOD/SOLON SPRINGS 28
Non-Conference
WASHBURN 8
PRAIRIE FARM 38
HS VOLLEYBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
RICE LAKE 2
Old Abes: 1-0 (10-1), Warriors: 0-1 (3-1)
CHIPPEWA FALLS 3
MENOMONIE 0
Lakeland
TURTLE LAKE 3
PRAIRIE FARM 1
LAKE HOLCOMBE 3
CORNELL 0
SHELL LAKE 0
CAMERON 3
Woodland
GREENFIELD 3
CUDAHY 0
Non-Conference
CADOTT 0
BLOOMER 3
DRUMMOND 1
NORTHWESTERN 3
Fall Creek Invitational
CHETEK-WEYERHAEUSER 2
BOYCEVILLE 1
CHETEK-WEYERHAEUSER 0
FALL CREEK 2
CHETEK-WEYERHAEUSER 1
OWEN-WITHEE 2
BOYS HS SOCCER
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 4
RICE LAKE 1
Huskies: 1-0-1 (2-1-1), Warriors: 1-1-0 (1-2-0)
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
RIVER FALLS 1
Old Abes: 2-0-0 (4-0-0), Wildcats: 0-2-0 (0-3-0)
GIRLS HS TENNIS
Big Rivers
MENOMONIE 6
EAU CLAIRE NORTH 1
HS CROSS COUNTRY
Spooner Invitational
Boys Team Scores:
1. ASHLAND 79
2. NORTHWESTERN 92
3. RICE LAKE 125
T4. BLOOMER 132
T4. CHETEK-WEYERHAEUSER 132
6. BARRON 134
Medalist: Walker Miller (ASH), 17:22.8
Girls Team Scores:
1. NORTHWESTERN 64
2. HAYWARD 67
3. SUPERIOR 107
4. ASHLAND 127
5. SHELL LAKE 135
6. RICE LAKE 145
Medalist: Erica Loe (LADY), 20:40.4
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