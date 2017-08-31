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HS Sports - Thursday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Cade Osborn rushes for 2 first half TDs as the Ramblers top the Thunder Cade Osborn rushes for 2 first half TDs as the Ramblers top the Thunder
Joey Kinderman scores as the Crickets race past Altoona Joey Kinderman scores as the Crickets race past Altoona
The Old Abes beat Rice Lake, 3-2 The Old Abes beat Rice Lake, 3-2
Jack Echternach scores as North tops Rice Lake Jack Echternach scores as North tops Rice Lake

HS FOOTBALL
Cloverbelt

EAU CLAIRE REGIS   35
OSSEO-FAIRCHILD   8
Ramblers: 2-1 (2-1), Thunder: 2-1 (2-1)

FALL CREEK   63
ALTOONA   25
Crickets: 1-2 (1-2), Railroaders: 0-3 (0-3)

Lakeland

ALMA CENTER LINCOLN   24
NORTHWOOD/SOLON SPRINGS   28

Non-Conference

WASHBURN   8
PRAIRIE FARM   38

HS VOLLEYBALL
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   3
RICE LAKE   2
Old Abes: 1-0 (10-1), Warriors:  0-1 (3-1)

CHIPPEWA FALLS   3
MENOMONIE   0

Lakeland

TURTLE LAKE   3
PRAIRIE FARM   1

LAKE HOLCOMBE   3
CORNELL   0

SHELL LAKE   0
CAMERON   3

Woodland

GREENFIELD   3
CUDAHY   0

Non-Conference

CADOTT   0
BLOOMER   3

DRUMMOND   1
NORTHWESTERN   3

Fall Creek Invitational

CHETEK-WEYERHAEUSER   2
BOYCEVILLE   1

CHETEK-WEYERHAEUSER   0
FALL CREEK   2

CHETEK-WEYERHAEUSER   1
OWEN-WITHEE   2

BOYS HS SOCCER
Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   4
RICE LAKE   1
Huskies: 1-0-1 (2-1-1), Warriors: 1-1-0 (1-2-0)

EAU CLAIRE MEMORIAL   3
RIVER FALLS   1
Old Abes: 2-0-0 (4-0-0), Wildcats: 0-2-0 (0-3-0)

GIRLS HS TENNIS
Big Rivers

MENOMONIE   6
EAU CLAIRE NORTH   1

HS CROSS COUNTRY
Spooner Invitational

Boys Team Scores: 
1. ASHLAND   79
2. NORTHWESTERN   92
3. RICE LAKE   125
T4. BLOOMER   132
T4. CHETEK-WEYERHAEUSER   132
6. BARRON   134
Medalist: Walker Miller (ASH), 17:22.8

Girls Team Scores: 
1. NORTHWESTERN   64
2. HAYWARD   67
3. SUPERIOR   107
4. ASHLAND   127
5. SHELL LAKE   135
6. RICE LAKE   145
Medalist: Erica Loe (LADY), 20:40.4

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