HS Sports - Tuesday

BOYS HS SOCCER
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 4
Huskies: 1-1-1 (2-2-1), Old Abes: 3-0-0 (5-0-0)
RIVER FALLS 1
CHIPPEWA FALLS 2
Non-Conference
SPOONER 0
MCDONELL/REGIS 3
HS VOLLEYBALL
Non-Conference
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
EAU CLAIRE REGIS 2
ELEVA-STRUM 0
OSSEO-FAIRCHILD 3
BOYCEVILLE 1
CHETEK-WEYERHAEUSER 3
GLENWOOD CITY 1
NORTHWESTERN 3
Dairyland
ALMA CENTER LINCOLN 3
INDEPENDENCE 2
Lakeland
HOLCOMBE 3
FLAMBEAU 1
GIRLS HS GOLF
Mill Run Invitational
Team Scores:
1. RIVER FALLS 177
2. EAU CLAIRE MEMORIAL 181
3. CHIPPEWA FALLS 191
4. EAU CLAIRE NORTH 193
5. HUDSON 201
6. MENOMONIE 209
7. RICE LAKE 257
Medalist: Lexi Meade (ECM), Sidney Brown (ECN) - 37