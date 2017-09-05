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HS Sports - Tuesday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Jack Longville tallies a hat trick as the Old Abes roll Jack Longville tallies a hat trick as the Old Abes roll
The Old Abes top the Ramblers, 3-2 The Old Abes top the Ramblers, 3-2
The Thunder sweep the Cardinals The Thunder sweep the Cardinals
Lexi Meade takes medalist honors at the Mill Run Invite Lexi Meade takes medalist honors at the Mill Run Invite

BOYS HS SOCCER
Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   4
Huskies: 1-1-1 (2-2-1), Old Abes: 3-0-0 (5-0-0)

RIVER FALLS   1
CHIPPEWA FALLS   2

Non-Conference

SPOONER   0
MCDONELL/REGIS   3

HS VOLLEYBALL
Non-Conference

EAU CLAIRE MEMORIAL   3
EAU CLAIRE REGIS   2

ELEVA-STRUM   0
OSSEO-FAIRCHILD   3

BOYCEVILLE   1
CHETEK-WEYERHAEUSER   3

GLENWOOD CITY   1
NORTHWESTERN   3

Dairyland

ALMA CENTER LINCOLN   3
INDEPENDENCE   2

Lakeland

HOLCOMBE   3
FLAMBEAU   1

GIRLS HS GOLF
Mill Run Invitational

Team Scores:
1. RIVER FALLS   177
2. EAU CLAIRE MEMORIAL   181
3. CHIPPEWA FALLS   191
4. EAU CLAIRE NORTH   193
5. HUDSON   201
6. MENOMONIE   209
7. RICE LAKE   257

Medalist: Lexi Meade (ECM), Sidney Brown (ECN) - 37

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