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HS Sports - Thursday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Jack Nicolai scores 2 TDs as the Ramblers roll Jack Nicolai scores 2 TDs as the Ramblers roll
Lucas Connolly scored 4 goals as Chippewa tops North Lucas Connolly scored 4 goals as Chippewa tops North
The Warriors sweep Chippewa The Warriors sweep Chippewa
Regis tops Osseo-Fairchild Regis tops Osseo-Fairchild
Lexi Meade wins Lake Wissota Invite (34) Lexi Meade wins Lake Wissota Invite (34)

HS FOOTBALL
W. Cloverbelt

ALTOONA   7
EAU CLAIRE REGIS   42
Railroaders: 0-4 (0-4), Ramblers: 3-1 (3-1)

BOYS HS SOCCER
Big Rivers

CHIPPEWA FALLS   5
EAU CLAIRE NORTH   2

EAU CLAIRE MEMORIAL   4
HUDSON   0

RICE LAKE   4
MENOMONIE   0

HS VOLLEYBALL
Big Rivers

HUDSON   3
EAU CLAIRE NORTH   1

RICE LAKE   3
CHIPPEWA FALLS   0

W. Cloverbelt

OSSEO-FAIRCHILD   
EAU CLAIRE REGIS

ALTOONA   3
FALL CREEK   0

MCDONELL CENTRAL   3
STANLEY-BOYD   0

THORP   3
CADOTT   2

Dairyland

GILMANTON   0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   3

COCHRANE-FOUNTAIN CITY   3
ALMA CENTER LINCOLN   0

AUGUSTA   3
WHITEHALL   1

E. Cloverbelt

SPENCER   3
GILMAN   2

Lakeland

CORNELL   1
FLAMBEAU   3

CLAYTON   3
CLEAR LAKE   0

NORTHWOODS   0
CAMERON   3

Heart O'North

BARRON   3
CUMBERLAND   0

BLOOMER   3
CHETEK-WEYERHAEUSER   0

HAYWARD   3
NORTHWESTERN   0

GIRLS HS GOLF
Lake Wissota Invitational

Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   174
2. RIVER FALLS   176
3. CHIPPEWA FALLS   194
4. EAU CLAIRE NORTH   204
5. HUDSON   207
6. MENOMONIE   214

Medalist: Lexi Meade (ECM), 34

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