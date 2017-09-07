HS Sports - Thursday

HS FOOTBALL
W. Cloverbelt
ALTOONA 7
EAU CLAIRE REGIS 42
Railroaders: 0-4 (0-4), Ramblers: 3-1 (3-1)
BOYS HS SOCCER
Big Rivers
CHIPPEWA FALLS 5
EAU CLAIRE NORTH 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 4
HUDSON 0
RICE LAKE 4
MENOMONIE 0
HS VOLLEYBALL
Big Rivers
HUDSON 3
EAU CLAIRE NORTH 1
RICE LAKE 3
CHIPPEWA FALLS 0
W. Cloverbelt
OSSEO-FAIRCHILD
EAU CLAIRE REGIS
ALTOONA 3
FALL CREEK 0
MCDONELL CENTRAL 3
STANLEY-BOYD 0
THORP 3
CADOTT 2
Dairyland
GILMANTON 0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 3
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 3
ALMA CENTER LINCOLN 0
AUGUSTA 3
WHITEHALL 1
E. Cloverbelt
SPENCER 3
GILMAN 2
Lakeland
CORNELL 1
FLAMBEAU 3
CLAYTON 3
CLEAR LAKE 0
NORTHWOODS 0
CAMERON 3
Heart O'North
BARRON 3
CUMBERLAND 0
BLOOMER 3
CHETEK-WEYERHAEUSER 0
HAYWARD 3
NORTHWESTERN 0
GIRLS HS GOLF
Lake Wissota Invitational
Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 174
2. RIVER FALLS 176
3. CHIPPEWA FALLS 194
4. EAU CLAIRE NORTH 204
5. HUDSON 207
6. MENOMONIE 214
Medalist: Lexi Meade (ECM), 34