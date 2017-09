HS Sports - Thursday

Nati Raehl (#3) has 2 TD receptions for EC Regis

HS FOOTBALL

Non-Conference



DURAND 9

EAU CLAIRE REGIS 22

DHS: Josh Biesterveld TD run

ECR: Isaac Michels 3 TD passes

Panthers: 3-2, Ramblers: 4-1



GIRLS HS VOLLEYBALL

Big Rivers



CHIPPEWA FALLS 0

EAU CLAIRE MEMORIAL 3

25-22, 25-19, 25-22



EAU CLAIRE NORTH 3

MENOMONIE 0



Western Cloverbelt



FALL CREEK 0

EAU CLAIRE REGIS 3



ALTOONA 0

McDONELL CENTRAL 3



CADOTT 2

STANLEY-BOYD 3



Heart O'North



NORTHWESTERN 0

CUMBERLAND 3

25-15-, 25-16, 25-16



BLOOMER 3

SPOONER 0

25-18, 25-13, 25-5

Dunn-St. Croix



ELMWOOD 1

MONDOVI 3

26-24, 20-25, 25-15, 25-22



BOYCEVILLE 1

DURAND 3



COLFAX 3

PLUM CITY 0

Dairyland



COCHRANE-FOUNTAIN CITY 3

WHITEHALL 0



GILMANTON 0

LINCOLN 3

Lakeland



CAMERON 3

PRAIRIE FARM 0



LAKE HOLCOMBE 3

NEW AUBURN 0





GIRLS HS GOLF

Big Rivers at Turtleback G.C.



1, EAU CLAIRE MEMORIAL 182

1. RIVER FALLS 182

3. EAU CLAIRE NORTH 187

4. CHIPPEWA FALLS 193

5. MENOMONIE 194

6. HUDSON 207

7. RICE LAKE 234



Individuals:



1. Lexi Meade (ECM), 37

2. Sydney Brown (ECN), 40



HS CROSS COUNTRY

Altoona Invitational at City Wells



Boys:



1. DURAND 46

2. McDONELL CENTRAL 71

3. MARSHFIELD COLUMBUS 78

4. AUGUSTA 114

5. ELK MOUND 116

6. EC IMMANUEL LUTHERAN 147

7. ALTOONA 150

8. G-E-T 180

9. EC REGIS 188

10. STANLEY-BOYD 265



Individual:

1. Dan Lau (ECIL), 16:38.4



Girls:



1. ELK MOUND 70

2. CHIPPEWA VALLEY LIGHTNING BOLTS 96

3. ALTOONA 116

4. McDONELL CENTRAL 12

5. DURAND 137

6. FALL CREEK 137

7. INDEPENDENCE/GILMANTON 145

8. MARSHFIELD COLUMBUS 147

9. G-E-T 198

10. OSSEO-FAIRCHILD 210

11. EC REGIS 239



Individual:

1. Kari Herman (O-F), 20:20.9



Complete results: http://hotweyered.com/?page_id=43



GIRLS HS TENNIS

Big Rivers



CHIPPEWA FALLS 6

EAU CLAIRE NORTH 1



ALTOONA 2

EAU CLAIRE REGIS 5





BOYS HS SOCCER

Big Rivers



EAU CLAIRE MEMORIAL 0

RICE LAKE 0

Game called in 87th minute due to lightning





Non-Conference



McDONELL/REGIS 1

BLACK RIVER FALLS 2

Saints goal: Joey Huffcutt