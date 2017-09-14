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HS Sports - Thursday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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Nati Raehl (#3) has 2 TD receptions for EC Regis Nati Raehl (#3) has 2 TD receptions for EC Regis
EC Memorial sweeps Chippewa Falls EC Memorial sweeps Chippewa Falls

HS FOOTBALL
Non-Conference

DURAND   9
EAU CLAIRE REGIS   22
DHS: Josh Biesterveld TD run
ECR: Isaac Michels 3 TD passes
Panthers: 3-2, Ramblers: 4-1
 

GIRLS HS VOLLEYBALL
Big Rivers

CHIPPEWA FALLS   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   3
25-22, 25-19, 25-22

EAU CLAIRE NORTH   3
MENOMONIE   0
 

Western Cloverbelt

FALL CREEK   0
EAU CLAIRE REGIS   3

ALTOONA   0
McDONELL CENTRAL   3

CADOTT   2
STANLEY-BOYD   3
 

Heart O'North

NORTHWESTERN   0
CUMBERLAND   3
25-15-, 25-16, 25-16

BLOOMER   3
SPOONER   0
25-18, 25-13, 25-5

Dunn-St. Croix

ELMWOOD   1
MONDOVI   3
26-24, 20-25, 25-15, 25-22

BOYCEVILLE   1
DURAND   3

COLFAX   3
PLUM CITY   0

Dairyland

COCHRANE-FOUNTAIN CITY   3
WHITEHALL   0

GILMANTON   0
LINCOLN   3

Lakeland

CAMERON   3
PRAIRIE FARM   0

LAKE HOLCOMBE   3
NEW AUBURN   0
 


GIRLS HS GOLF
Big Rivers at Turtleback G.C.

1, EAU CLAIRE MEMORIAL   182
1. RIVER FALLS   182
3. EAU CLAIRE NORTH   187
4. CHIPPEWA FALLS   193
5. MENOMONIE   194
6. HUDSON   207
7. RICE LAKE   234

Individuals:

1. Lexi Meade (ECM), 37
2. Sydney Brown (ECN), 40
 

HS CROSS COUNTRY
Altoona Invitational at City Wells

Boys:

1. DURAND   46
2. McDONELL CENTRAL   71
3. MARSHFIELD COLUMBUS   78
4. AUGUSTA   114
5. ELK MOUND   116
6. EC IMMANUEL LUTHERAN   147
7. ALTOONA   150
8. G-E-T   180
9. EC REGIS   188
10. STANLEY-BOYD   265

Individual:
1. Dan Lau (ECIL), 16:38.4

Girls:

1. ELK MOUND   70
2. CHIPPEWA VALLEY LIGHTNING BOLTS   96
3. ALTOONA   116
4. McDONELL CENTRAL   12
5. DURAND   137
6. FALL CREEK   137
7. INDEPENDENCE/GILMANTON   145
8. MARSHFIELD COLUMBUS   147
9. G-E-T   198
10. OSSEO-FAIRCHILD   210
11. EC REGIS   239

Individual:
1. Kari Herman (O-F), 20:20.9

Complete results: http://hotweyered.com/?page_id=43
 

GIRLS HS TENNIS
Big Rivers

CHIPPEWA FALLS    6
EAU CLAIRE NORTH   1
 

ALTOONA   2
EAU CLAIRE REGIS   5

 

BOYS HS SOCCER
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   0
RICE LAKE   0
Game called in 87th minute due to lightning

 

Non-Conference

McDONELL/REGIS   1
BLACK RIVER FALLS   2
Saints goal: Joey Huffcutt

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