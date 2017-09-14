HS Sports - Thursday

HS FOOTBALL
Non-Conference
DURAND 9
EAU CLAIRE REGIS 22
DHS: Josh Biesterveld TD run
ECR: Isaac Michels 3 TD passes
Panthers: 3-2, Ramblers: 4-1
GIRLS HS VOLLEYBALL
Big Rivers
CHIPPEWA FALLS 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
25-22, 25-19, 25-22
EAU CLAIRE NORTH 3
MENOMONIE 0
Western Cloverbelt
FALL CREEK 0
EAU CLAIRE REGIS 3
ALTOONA 0
McDONELL CENTRAL 3
CADOTT 2
STANLEY-BOYD 3
Heart O'North
NORTHWESTERN 0
CUMBERLAND 3
25-15-, 25-16, 25-16
BLOOMER 3
SPOONER 0
25-18, 25-13, 25-5
Dunn-St. Croix
ELMWOOD 1
MONDOVI 3
26-24, 20-25, 25-15, 25-22
BOYCEVILLE 1
DURAND 3
COLFAX 3
PLUM CITY 0
Dairyland
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 3
WHITEHALL 0
GILMANTON 0
LINCOLN 3
Lakeland
CAMERON 3
PRAIRIE FARM 0
LAKE HOLCOMBE 3
NEW AUBURN 0
GIRLS HS GOLF
Big Rivers at Turtleback G.C.
1, EAU CLAIRE MEMORIAL 182
1. RIVER FALLS 182
3. EAU CLAIRE NORTH 187
4. CHIPPEWA FALLS 193
5. MENOMONIE 194
6. HUDSON 207
7. RICE LAKE 234
Individuals:
1. Lexi Meade (ECM), 37
2. Sydney Brown (ECN), 40
HS CROSS COUNTRY
Altoona Invitational at City Wells
Boys:
1. DURAND 46
2. McDONELL CENTRAL 71
3. MARSHFIELD COLUMBUS 78
4. AUGUSTA 114
5. ELK MOUND 116
6. EC IMMANUEL LUTHERAN 147
7. ALTOONA 150
8. G-E-T 180
9. EC REGIS 188
10. STANLEY-BOYD 265
Individual:
1. Dan Lau (ECIL), 16:38.4
Girls:
1. ELK MOUND 70
2. CHIPPEWA VALLEY LIGHTNING BOLTS 96
3. ALTOONA 116
4. McDONELL CENTRAL 12
5. DURAND 137
6. FALL CREEK 137
7. INDEPENDENCE/GILMANTON 145
8. MARSHFIELD COLUMBUS 147
9. G-E-T 198
10. OSSEO-FAIRCHILD 210
11. EC REGIS 239
Individual:
1. Kari Herman (O-F), 20:20.9
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GIRLS HS TENNIS
Big Rivers
CHIPPEWA FALLS 6
EAU CLAIRE NORTH 1
ALTOONA 2
EAU CLAIRE REGIS 5
BOYS HS SOCCER
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
RICE LAKE 0
Game called in 87th minute due to lightning
Non-Conference
McDONELL/REGIS 1
BLACK RIVER FALLS 2
Saints goal: Joey Huffcutt
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