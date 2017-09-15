Sports Overtime - Friday

HS FOOTBALL
Big Rivers
RIVER FALLS 7
EAU CLAIRE MEMORIAL 21
Wildcats: 0-3 (0-5), Old Abes: 3-0 (5-0)
EAU CLAIRE NORTH 0
RICE LAKE 61
Huskies: 0-3 (0-5), Warriors: 3-0 (4-0)
CHIPPEWA FALLS 10
SUPERIOR 7
Cardinals: 1-2 (2-3), Spartans: 0-3 (2-3)
HUDSON 24
MENOMONIE 36
Raiders: 2-1 (3-2), Mustangs: 3-0 (5-0)
Heart O'North
BLOOMER 58
CUMBERLAND 38
Two teams combine for 1,025 yards of total offense
Blackhawks: 3-0 (5-0), Beavers: 2-1 (3-2)
BARRON 8
NORTHWESTERN 67
HAYWARD 42
SPOONER 44
CHETEK-WEYERHAEUSER 37
LADYSMITH 20
Cloverbelt
CADOTT 28
FALL CREEK 42
FC: Ethan Ritger 6 TD's, school record 325 yards rushing
Hornets: 2-3 (2-3), Crickets: 2-3 (2-3)
NEILLSVILLE/GRANTON 0
ALTOONA 35
Warriors: 0-4 (1-4), Railroaders: 1-4 (1-4)
OSSEO-FAIRCHILD 14
STANLEY-BOYD 42
Thunder: 1-3 (1-4), Orioles: 4-0 (5-0)
COLBY 14
SPENCER/COLUMBUS 57
Dunn-St. Croix
COLFAX 16
ELK MOUND 50
BOYCEVILLE 18
SPRING VALLEY 33
Dairyland
ELEVA-STRUM 8
AUGUSTA 42
Cardinals: 0-3 (0-5), Beavers: 1-2 (3-2)
INDEPENDENCE/GILMANTON 36
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 0
WHITEHALL 0
MELROSE-MINDORO 51
Cloverwood
OWEN-WITHEE 20
LOYAL 46
THORP 8
GILMAN 36
ATHENS 14
GREENWOOD 12
South Lakeland
TURTLE LAKE 52
LAKE HOLCOMBE/CORNELL 16
CLEAR LAKE 41
FREDERIC 0
North Lakeland
ELMWOOD/PLUM CITY 15
GRANTSBURG 48
Middle Border
BALDWIN-WOODVILLE 7
ST. CROIX CENTRAL 40
SOMERSET 20
ELLSWORTH 40
AMERY 7
?OSCEOLA 35
8-Man Football
Lakeland 8 Small
NEW AUBURN 46
WASHBURN/BAYFIELD/SOUTH SHORE 22