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HS Sports - Saturday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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The Blackhawks finish 4-0 to win the Invite The Blackhawks finish 4-0 to win the Invite
Eau Claire North tops Hayward Eau Claire North tops Hayward
Memorial edges Osceola Memorial edges Osceola
Memorial's Sierra Auleta leads the Abes past Everest Memorial's Sierra Auleta leads the Abes past Everest
Menomonie's Carissa Henderson wins the 50 freestyle in 25.93 seconds Menomonie's Carissa Henderson wins the 50 freestyle in 25.93 seconds

HS VOLLEYBALL
Eau Claire North Invitational

HAYWARD   0
EAU CLAIRE NORTH   2

OSCEOLA   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   2

BLOOMER   2
ELK MOUND   1

BLOOMER   2
EAU CLAIRE MEMORIAL   1

BLOOMER   2
OSCEOLA   0

BLOOMER   2
EAU CLAIRE NORTH   0
Blackhawks: win Tournament at 4-0

GIRLS HS TENNIS
Memorial Invitational

D.C. EVEREST   0
EAU CLAIRE MEMORIAL   7

HUDSON   2
WAUSAU EAST   5

WAUSAU EAST   1
EAU CLAIRE MEMORIAL   6

D.C. EVEREST   0
HUDSON   7

EAU CLAIRE NORTH   7
MARSHFIELD   0

MENOMONIE   4
WAUSAU WEST   3

EAU CLAIRE NORTH   3
WAUSAU WEST   4

MENOMONIE   7
MARSHFIELD   0

GIRLS HS SWIMMING
Chippewa Falls Sprint Invite

Team Scores:
1. HODAGS   295
2. CHIPPEWA FALLS   263
3. RICE LAKE   256
4. WISCONSIN RAPIDS LINCOLN   250
5. MENOMONIE   226
6. ONALASKA   198
7. LA CROSSE   178
8. MARSHFIELD   172

BOYS HS SOCCER
Appleton/Xavier Invitational

HOWARDS GROVE   1
EAU CLAIRE NORTH   0

DELEVAN-DARIEN   6
EAU CLAIRE NORTH   1

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