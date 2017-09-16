HS Sports - Saturday

HS VOLLEYBALL
Eau Claire North Invitational
HAYWARD 0
EAU CLAIRE NORTH 2
OSCEOLA 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 2
BLOOMER 2
ELK MOUND 1
BLOOMER 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 1
BLOOMER 2
OSCEOLA 0
BLOOMER 2
EAU CLAIRE NORTH 0
Blackhawks: win Tournament at 4-0
GIRLS HS TENNIS
Memorial Invitational
D.C. EVEREST 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 7
HUDSON 2
WAUSAU EAST 5
WAUSAU EAST 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 6
D.C. EVEREST 0
HUDSON 7
EAU CLAIRE NORTH 7
MARSHFIELD 0
MENOMONIE 4
WAUSAU WEST 3
EAU CLAIRE NORTH 3
WAUSAU WEST 4
MENOMONIE 7
MARSHFIELD 0
GIRLS HS SWIMMING
Chippewa Falls Sprint Invite
Team Scores:
1. HODAGS 295
2. CHIPPEWA FALLS 263
3. RICE LAKE 256
4. WISCONSIN RAPIDS LINCOLN 250
5. MENOMONIE 226
6. ONALASKA 198
7. LA CROSSE 178
8. MARSHFIELD 172
BOYS HS SOCCER
Appleton/Xavier Invitational
HOWARDS GROVE 1
EAU CLAIRE NORTH 0
DELEVAN-DARIEN 6
EAU CLAIRE NORTH 1