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Sports Overtime - Friday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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Hudson hands EC Memorial its first loss of the season Hudson hands EC Memorial its first loss of the season
Codie Meinen runs for a touchdown as Chippewa Falls wins its 3rd straight Codie Meinen runs for a touchdown as Chippewa Falls wins its 3rd straight
Menomonie celebrates a Brenden Johnston TD as the Mustangs stay unbeaten Menomonie celebrates a Brenden Johnston TD as the Mustangs stay unbeaten
Stanley-Boyd's Brandon Herrick heads to the end zone as the Orioles stay unbeaten Stanley-Boyd's Brandon Herrick heads to the end zone as the Orioles stay unbeaten
Chetek-Weyerhaeuser gives Bloomer its first loss of the season Chetek-Weyerhaeuser gives Bloomer its first loss of the season

HS FOOTBALL
Big Rivers

HUDSON   35
EAU CLAIRE MEMORIAL 7
Raiders: 4-1 (5-2), Old Abes: 4-1 (6-1)

EAU CLAIRE NORTH   0
CHIPPEWA FALLS   35
Huskies: 0-5 (0-7), Cardinals: 3-2 (4-3)

MENOMONIE   27
RICE LAKE   16
Mustangs: 5-0 (7-0), Warriors: 3-2 (5-2)

SUPERIOR   30
RIVER FALLS   32
Spartans: 0-5 (2-5), Wildcats: 1-4 (1-6)
 

Cloverbelt 

STANLEY-BOYD   43
FALL CREEK   14
Orioles: 6-0 (7-0), Crickets: 2-4 (3-4)

OSSEO-FAIRCHILD   29
NEILLSVILLE/GRANTON   0

Heart O'North

BLOOMER   14
CHETEK-WEYERHAEUSER   41

NORTHWESTERN   35
HAYWARD   7

BARRON   12
LADYSMITH   56

SPOONER   62
CUMBERLAND   
 

Dunn-St. Croix

BOYCEVILLE   8
ELK MOUND   61

MONDOVI   53
COLFAX   0

DURAND   24
GLENWOOD CITY   6
 

Dairyland

INDEPENDENCE/GILMANTON   40
AUGUSTA   7

MELROSE-MINDORO   40
COCHRANE-FOUNTAIN CITY   0

WHITEHALL   42
BLAIR-TAYLOR   7

Cloverwood

ABBOTSFORD   28
OWEN-WITHEE   19

WISCONSIN RAPIDS ASSUMPTION   48
GREENWOOD   14

 

Middle Border

BALDWIN-WOODVILLE    35
PRESCOTT   14

ST. CROIX CENTRAL   0
OSCEOLA      17

ELLSWORTH   21
NEW RICHMOND   35

SOMERSET   36
AMERY   0

South Lakeland

CLEAR LAKE   41
ELMWOOD/PLUM CITY   0

FREDERIC   8
LAKE HOLCOMBE/CORNELL   24

 

North Lakeland

GRANTSBURG   51
CAMERON   8
 

Non-Conference

ALTOONA   14
SPRING VALLEY   35

CHEQUAMEGON   12
ELEVA-STRUM   46

 

BOYS HS SOCCER
Non-Conference

WASHBURN/BAYFIELD/SOUTH SHORE   0
McDONELL/REGIS   2
Goals: Austin Erickson, Zach Yengo
Saints: 5-3-3

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