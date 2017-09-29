Sports Overtime - Friday

HS FOOTBALL
Big Rivers
HUDSON 35
EAU CLAIRE MEMORIAL 7
Raiders: 4-1 (5-2), Old Abes: 4-1 (6-1)
EAU CLAIRE NORTH 0
CHIPPEWA FALLS 35
Huskies: 0-5 (0-7), Cardinals: 3-2 (4-3)
MENOMONIE 27
RICE LAKE 16
Mustangs: 5-0 (7-0), Warriors: 3-2 (5-2)
SUPERIOR 30
RIVER FALLS 32
Spartans: 0-5 (2-5), Wildcats: 1-4 (1-6)
Cloverbelt
STANLEY-BOYD 43
FALL CREEK 14
Orioles: 6-0 (7-0), Crickets: 2-4 (3-4)
OSSEO-FAIRCHILD 29
NEILLSVILLE/GRANTON 0
Heart O'North
BLOOMER 14
CHETEK-WEYERHAEUSER 41
NORTHWESTERN 35
HAYWARD 7
BARRON 12
LADYSMITH 56
SPOONER 62
CUMBERLAND
Dunn-St. Croix
BOYCEVILLE 8
ELK MOUND 61
MONDOVI 53
COLFAX 0
DURAND 24
GLENWOOD CITY 6
Dairyland
INDEPENDENCE/GILMANTON 40
AUGUSTA 7
MELROSE-MINDORO 40
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 0
WHITEHALL 42
BLAIR-TAYLOR 7
Cloverwood
ABBOTSFORD 28
OWEN-WITHEE 19
WISCONSIN RAPIDS ASSUMPTION 48
GREENWOOD 14
Middle Border
BALDWIN-WOODVILLE 35
PRESCOTT 14
ST. CROIX CENTRAL 0
OSCEOLA 17
ELLSWORTH 21
NEW RICHMOND 35
SOMERSET 36
AMERY 0
South Lakeland
CLEAR LAKE 41
ELMWOOD/PLUM CITY 0
FREDERIC 8
LAKE HOLCOMBE/CORNELL 24
North Lakeland
GRANTSBURG 51
CAMERON 8
Non-Conference
ALTOONA 14
SPRING VALLEY 35
CHEQUAMEGON 12
ELEVA-STRUM 46
BOYS HS SOCCER
Non-Conference
WASHBURN/BAYFIELD/SOUTH SHORE 0
McDONELL/REGIS 2
Goals: Austin Erickson, Zach Yengo
Saints: 5-3-3