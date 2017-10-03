HS Sports - Tuesday

BOYS HS SOCCER
Big Rivers
HUDSON 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
EAU CLAIRE NORTH
CHIPPEWA FALLS
GIRLS HS VOLLEYBALL
Western Cloverbelt
McDONELL CENTRAL 3
FALL CREEK 0
EAU CLAIRE REGIS 3
CADOTT 0
THORP
ALTOONA
OSSEO-FAIRCHILD 0
STANLEY-BOYD 3
Heart O'North
HAYWARD 0
BARRON 3
CUMBERLAND 0
BLOOMER 3
Dunn-St. Croix
SPRING VALLEY 0
ELK MOUND 3
COLFAX 3
ELMWOOD 0
Dairyland
WHITEHALL 0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 3
AUGUSTA 3
ELEVA-STRUM 0
Lakeland
SHELL LAKE 3
PRAIRIE FARM 2
Non-Conference
STEVENS POINT 3
CHIPPEWA FALLS 2
GIRLS HS SWIMMING & DIVING
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 47
EAU CLAIRE MEMORIAL 136
GIRLS HS TENNIS
WIAA Division 2 EC Regis Subsectional
1. EAU CLAIRE REGIS 24
2. ALTOONA 18
3. ONALASKA LUTHER 16
4. LA CROSSE AQUINAS 10
5. MONDOVI 8
Individual results:
http://wiaawisc.org/GirlsTennis2017/resultsSubSect/results22.php