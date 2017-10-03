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HS Sports - Tuesday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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EC Memorial wins the BRC title by beating Hudson EC Memorial wins the BRC title by beating Hudson
Chippewa Falls fights to a 2-2 tie with EC North Chippewa Falls fights to a 2-2 tie with EC North
McDonell Central stays unbeaten in the Western Cloverbelt McDonell Central stays unbeaten in the Western Cloverbelt
EC Memorial's Kate Augustyn wins the 50 freestyle EC Memorial's Kate Augustyn wins the 50 freestyle
EC Regis wins the Division 2 subsectional EC Regis wins the Division 2 subsectional

BOYS HS SOCCER
Big Rivers

HUDSON   1
EAU CLAIRE MEMORIAL   3

EAU CLAIRE NORTH   
CHIPPEWA FALLS

 

GIRLS HS VOLLEYBALL
Western Cloverbelt

McDONELL CENTRAL   3
FALL CREEK   0

EAU CLAIRE REGIS   3
CADOTT   0

THORP
ALTOONA   

OSSEO-FAIRCHILD   0
STANLEY-BOYD   3
 

Heart O'North

HAYWARD   0
BARRON   3

CUMBERLAND   0
BLOOMER   3

Dunn-St. Croix

SPRING VALLEY   0
ELK MOUND   3

COLFAX   3
ELMWOOD   0
 

Dairyland

WHITEHALL   0
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   3

AUGUSTA   3
ELEVA-STRUM   0

 

Lakeland

SHELL LAKE   3
PRAIRIE FARM   2
 

Non-Conference

STEVENS POINT   3
CHIPPEWA FALLS   2
 

GIRLS HS SWIMMING & DIVING
Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH   47
EAU CLAIRE MEMORIAL   136

 

GIRLS HS TENNIS
WIAA Division 2 EC Regis Subsectional

1. EAU CLAIRE REGIS   24
2. ALTOONA   18
3. ONALASKA LUTHER   16
4. LA CROSSE AQUINAS   10
5. MONDOVI   8

Individual results:
http://wiaawisc.org/GirlsTennis2017/resultsSubSect/results22.php

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