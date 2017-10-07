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HS Sports - Saturday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Sophomore Hayden Reinders scores a 36 yard TD as the Ramblers roll Sophomore Hayden Reinders scores a 36 yard TD as the Ramblers roll
Eau Claire Memorial's Zak Sather wins the Old Abe Invitational Eau Claire Memorial's Zak Sather wins the Old Abe Invitational
Hudson's Rachel Ball wins the girls race Hudson's Rachel Ball wins the girls race
The Cardinals score 3 goals, but come up short to Wausau East The Cardinals score 3 goals, but come up short to Wausau East

HIGH SCHOOL FOOTBALL
Cloverbelt

NEILLSVILLE/GRANTON   6
EAU CLAIRE REGIS   36
Warriors: 1-7, Ramblers: 6-2

BOYS HS SOCCER
Husky Invitational

STEVENS POINT   1
EAU CLAIRE NORTH   1

ARCADIA   0
NEW RICHMOND   7

EAU CLAIRE NORTH   3
LA CROSSE CENTRAL   2

STEVENS POINT   7
ARCADIA   1

NEW RICHMOND   6
LA CROSSE CENTRAL   1

Team Standings:
1. NEW RICHMOND
2. STEVENS POINT
3. EAU CLAIRE NORTH
4. LA CROSSE CENTRAL
5. ARCADIA

Non-Conference

WAUSAU EAST   4
CHIPPEWA FALLS   3

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY
Old Abe Invitational

Boys Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL   50
2. D.C. EVEREST   69
3. ROCHESTER CENTURY   164
4. RIVER FALLS   169
5. HUDSON   171
6. EAU CLAIRE NORTH   188
7. MEDFORD   190
8. MENOMONIE   229
9. NEW RICHMOND   241
10. MCDONELL CENTRAL   267
Medalist: Zak Sather (ECM), 16:16.8
Full Team Results

Girls Team Scores:
1. HUDSON   35
2. ROCHESTER CENTURY   82
3. EAU CLAIRE MEMORIAL   124
4. NEW RICHMOND   138
5. MENOMONIE   145
6. MEDFORD   153
7. CHIPPEWA FALLS   165
8. D.C. EVEREST   168
9. RIVER FALLS   231
10. RICE LAKE   259
Medalist: Rachel Ball (HUD), 17:53.8
Full Team Results

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL
Heart O'North Conference Tournament

NORTHWESTERN   1
CHETEK-WEYERHAEUSER   2

NORTHWESTERN   0
BARRON   2

NORTHWESTERN   0
LADYSMITH   2

NORTHWESTERN   0
BLOOMER   2

SPOONER   0
BARRON   2

SPOONER   0
LADYSMITH   2

HAYWARD   1
CHETEK-WEYERHAEUSER   2

HAYWARD   0
BARRON   2

CUMBERLAND   0
BLOOMER   2

CHETEK-WEYERHAEUSER   1
CUMBERLAND   2

BARRON   1
CUMBERLAND   2

SPOONER   1
CHETEK-WEYERHAEUSER   2

HAYWARD   0
LADYSMITH   2

HAYWARD   0
BLOOMER   2

SPOONER   0
BLOOMER   2

CUMBERLAND   1
LADYSMITH   2

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