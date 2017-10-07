HS Sports - Saturday

HIGH SCHOOL FOOTBALL
Cloverbelt
NEILLSVILLE/GRANTON 6
EAU CLAIRE REGIS 36
Warriors: 1-7, Ramblers: 6-2
BOYS HS SOCCER
Husky Invitational
STEVENS POINT 1
EAU CLAIRE NORTH 1
ARCADIA 0
NEW RICHMOND 7
EAU CLAIRE NORTH 3
LA CROSSE CENTRAL 2
STEVENS POINT 7
ARCADIA 1
NEW RICHMOND 6
LA CROSSE CENTRAL 1
Team Standings:
1. NEW RICHMOND
2. STEVENS POINT
3. EAU CLAIRE NORTH
4. LA CROSSE CENTRAL
5. ARCADIA
Non-Conference
WAUSAU EAST 4
CHIPPEWA FALLS 3
HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY
Old Abe Invitational
Boys Team Scores:
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 50
2. D.C. EVEREST 69
3. ROCHESTER CENTURY 164
4. RIVER FALLS 169
5. HUDSON 171
6. EAU CLAIRE NORTH 188
7. MEDFORD 190
8. MENOMONIE 229
9. NEW RICHMOND 241
10. MCDONELL CENTRAL 267
Medalist: Zak Sather (ECM), 16:16.8
Full Team Results
Girls Team Scores:
1. HUDSON 35
2. ROCHESTER CENTURY 82
3. EAU CLAIRE MEMORIAL 124
4. NEW RICHMOND 138
5. MENOMONIE 145
6. MEDFORD 153
7. CHIPPEWA FALLS 165
8. D.C. EVEREST 168
9. RIVER FALLS 231
10. RICE LAKE 259
Medalist: Rachel Ball (HUD), 17:53.8
Full Team Results
HIGH SCHOOL VOLLEYBALL
Heart O'North Conference Tournament
NORTHWESTERN 1
CHETEK-WEYERHAEUSER 2
NORTHWESTERN 0
BARRON 2
NORTHWESTERN 0
LADYSMITH 2
NORTHWESTERN 0
BLOOMER 2
SPOONER 0
BARRON 2
SPOONER 0
LADYSMITH 2
HAYWARD 1
CHETEK-WEYERHAEUSER 2
HAYWARD 0
BARRON 2
CUMBERLAND 0
BLOOMER 2
CHETEK-WEYERHAEUSER 1
CUMBERLAND 2
BARRON 1
CUMBERLAND 2
SPOONER 1
CHETEK-WEYERHAEUSER 2
HAYWARD 0
LADYSMITH 2
HAYWARD 0
BLOOMER 2
SPOONER 0
BLOOMER 2
CUMBERLAND 1
LADYSMITH 2
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