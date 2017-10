HS Sports - Tuesday

EC Memorial's Lexi Meade finishes tied for 16th at state

Altoona sweeps Spencer to win the Cloverbelt 3rd place match

EC Regis wins the Cloverbelt 2nd place match

GIRLS HS VOLLEYBALL

Cloverbelt Crossover



Second place

COLBY 1

EAU CLAIRE REGIS 3

22-25, 25-19, 25-10, 25-5



Third place

SPENCER 0

ALTOONA 3



Fourth place

GILMAN 0

STANLEY-BOYD 3

25-19. 25-23. 25-14



Fifth place

GREENWOOD

THORP



Sixth place

NEILLSVILLE/GRANTON 3

CADOTT 1

25-23, 19-25, 25-22, 27-25



Seventh place

OWEN-WITHEE 2

FALL CREEK 3



Eighth place

LOYAL

OSSEO-FAIRCHILD





Dairyland



AUGUSTA 2

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 3



COCHRANE-FOUNTAIN CITY 3

ELEVA-STRUM 1

25-14, 25-13, 20-25, 25-13



WHITEHALL 0

LINCOLN 3

25-24, 25-17, 25-19

Dunn-St. Croix



COLFAX 3

MONDOVI 2

25-17, 25-12, 22-25, 21-25, 15-8



DURAND 3

PLUM CITY 0



Lakeland



PRAIRIE FARM 3

CAMERON 3



BRUCE 1

FLAMBEAU 3

24-26, 25-16, 25-23, 25-16



BOYS HS SOCCER

Big Rivers



RICE LAKE 0

EAU CLAIRE MEMORIAL 2

Warriors: 5-4-2 (Old Abes: 10-1-1)





Non-Conference



BLACK RIVER FALLS/MELROSE-MINDORO 0

McDONELL/REGIS 5

Tigers: 5-6-3, Saints: 7-4-3





GIRLS HS GOLF

WIAA State Championships - Second Round

Division 1



1. ARROWHEAD +54

2. MILTON +81

3. BROOKFIELD CENTRAL +88

4. FRANKLIN +111

5. KETTLE MORAINE +117

6. VERONA +118

7. ONALASKA +121

8. MIDDLETON +124

9. KAUKAUNA +155

10. BAY PORT +168

11. EAU CLAIRE MEMORIAL +206

12. GREEN BAY PREBLE +214



ECM Individuals:

16. Lexi Meade +17

T43. Rebekah Gerry +38

74. Katelyn Mongerson +74

76. Nicole Larson +80

77. Maddy Logan +82





Division 2



1. LA CROSSE AQUINAS +141

2. MADISON EDGEWOOD +156

3. FOX VALLEY LUTHERAN +165

4. CATHOLIC MEMORIAL +174

5. STANLEY-BOYD +213

6. SOMERSET +287



Top area individuals

2. Emily Neff (Hayward), +18

9. Grace Eide (Osseo-Fairchild), +34

T12. Savanna Anderson (S-B), +40

T18. Abby DeMoe (Colfax), +44

T18. Erica Feuerhelm (Ellsworth), +44

21. Ella Koenig (S-B), +49

T23. Haley Myers (Somerset), +53