HS Sports - Tuesday

Altoona knocks out Northwestern

EC Immanuel Lutheran takes 3 straight from Cornell

McDonell Central sweeps New Auburn

GIRLS HS VOLLEYBALL

WIAA Regional Quarterfinals

Division 4



NEW AUBURN 0

McDONELL CENTRAL

25-8, 25-0, 25-8



PRAIRIE FARM 3

LAKE HOLCOMBE 1

PF at McD, Thursday



CORNELL 0

EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 3

25-12, 25-16, 25-12



ELMWOOD 0

TURTLE LAKE 3

TL at ECIL, Thursday



GILMANTON 1

LINCOLN 3

25-27, 27-25, 25-19, 25-15



BRUCE 1

PLUM CITY 3

25-16, 25-17, 20-26, 25-19



BLAIR-TAYLOR 3

ELEVA-STRUM 0

25-17, 25-21, 25-23



WIAA Division 4 brackets & results:

http://halftime.wiaawi.org/CustomApps/Tournaments/Brackets/HTML/2017_Volleyball_Girls_Div4_Sec1_2.html





Division 2



NORTHWESTERN 0

ALTOONA 3

25-9, 25-4, 25-12



BALDWIN-WOODVILLE 0

ELLSWORTH 3

Altoona at Ellsworth, Thursday



ASHLAND 0

RICE LAKE 3

25-9, 25-12, 25-8



HAYWARD 0

BARRON 3

Barron at Rice Lake, Thursday



WIAA Division 2 brackets & results:

http://halftime.wiaawi.org/CustomApps/Tournaments/Brackets/HTML/2017_Volleyball_Girls_Div2_Sec1_2.html



Division 3



BOYCEVILLE 0

COLFAX 3

25-15, 25-10, 25-20



UNITY 1

CAMERON 3

Cameron at Colfax, Thursday



SPRING VALLEY 0

ELK MOUND 3



VIROQUA 0

WESTBY 3

Westby at Elk Mound, Thursday



BROOKWOOD 3

MONDOVI 2

Brookwood at EC Regis, Thursday



CHEQUAMEGON 3

CUMBERLAND 0

25-23, 26-24, 25-16



DURAND 1

MELROSE-MINDORO 3



WHITEHALL 0

COCHRANE-FOUNTAIN CITY 3



THORP 3

COLBY 1



CADOTT 0

STEVENS POINT PACELLI 3

25-12, 25-21, 25-19



FALL CREEK 2

MARATHON 3



WIAA Division 3 brackets & results:

http://halftime.wiaawi.org/CustomApps/Tournaments/Brackets/HTML/2017_Volleyball_Girls_Div3_Sec1_2.html







GIRLS HS SWIMMING & DIVING

Big Rivers



HUDSON 99

CHIPPEWA FALLS 71



MENOMONIE 76

EAU CLAIRE MEMORIAL 109