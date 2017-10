HS Sports - Saturday

Jack Longville scores as the Abes win a Regional title

The Macks sweep Luck

The Ramblers top the Mounders

The Huskies win the Regional Championship over Hudson

GIRLS HS VOLLEYBALL

WIAA Division 1 Regional Finals

(7) HUDSON 0

(2) EAU CLAIRE NORTH 3

(6) D.C. EVEREST 3

(3) EAU CLAIRE MEMORIAL 0

Evergreens vs. Huskies at D.C. Everest, Thursday, Sectional Semifinal

(8) MARSHFIELD 0

(1) RIVER FALLS 3

(5) WAUSAU WEST 2

(4) STEVENS POINT 3

Panthers vs. Wildcats at D.C. Everest, Thursday, Sectional Semifinal

WIAA Division 2 Regional Finals

(3) RICE LAKE 3

(2) BLOOMER 2

(4) ELLSWORTH 1

(1) ST. CROIX CENTRAL 3

Warriors vs. Panthers at Rice Lake, Thursday, Sectional Semifinal

WIAA Division 3 Regional Finals

(5) ELK MOUND 1

(1) EAU CLAIRE REGIS 3

(3) COCHRANE-FOUNTAIN CITY 3

(2) AQUINAS 2

Pirates vs. Ramblers at Osseo-Fairchild, Thursday, Sectional Semifinal

(10) WEBSTER 1

(3) COLFAX 3

(5) CLEAR LAKE 0

(1) GRANTSBURG 3

Vikings vs. Pirates at Cameron, Thursday, Sectional Semifinal

WIAA Division 4 Regional Finals

(3) LUCK 0

(2) MCDONELL CENTRAL 3

(4) EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 0

(1) CLAYTON 3

Macks vs. Bears at McDonell Central, Thursday, Sectional Semifinal

BOYS HS SOCCER

WIAA Division 1 Regional Finals

(4) D.C. EVEREST 1

(1) EAU CLAIRE MEMORIAL 2

(3) WAUSAU WEST 0

(2) HUDSON 2

Raiders vs. Old Abes at Eau Claire Memorial, Thursday, Sectional Semifinal

WIAA Division 2 Regional Finals

(4) ONALASKA 0

(1) NEW RICHMOND 3

(3) RIVER FALLS 1

(2) HOLMEN 2

Vikings vs. Tigers at New Richmond, Thursday, Sectional Semifinal

WIAA Division 3 Regional Finals

(5) UNITY / ST. CROIX FALLS 1

(1) AMERY 6

(3) RICE LAKE 1

(2) BALDWIN-WOODVILLE 0

Rice Lake vs. Amery at Amery, Thursday, Sectional Semifinal

WIAA Division 4 Regional Finals

(4) CUMBERLAND 0

(1) MCDONELL/REGIS 7

(3) NORTHLAND PINES 3

(2) BARRON 4

Bears vs. Saints at Casper Park, Thursday, Sectional Semifinal

GIRLS HS TENNIS

WIAA Division 2 Team State Tournament

EAU CLAIRE REGIS 2

UNIVERSITY SCHOOL OF MILWAUKEE 5