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Sports Overtime - Friday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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The Ramblers advance to level 4 with a win over Unity The Ramblers advance to level 4 with a win over Unity
Ryan Larson scores a TD as the Panthers run past Bloomer Ryan Larson scores a TD as the Panthers run past Bloomer
Warrior Sam Bliese returns an interception in Rice Lake's win over Antigo Warrior Sam Bliese returns an interception in Rice Lake's win over Antigo
Green Bay Southwest upsets Menomonie Green Bay Southwest upsets Menomonie

HS FOOTBALL
WIAA Level 3 Playoffs
Division 2

(2) GREEN BAY SOUTHWEST   16
(1) MENOMONIE   14

(3) HARTFORD UNION   19
(1) WAUNAKEE   45

Division 3

(2) RICE LAKE   42
(1) ANTIGO   7

(3) NOTRE DAME   28
(1) WEST DE PERE   7

Division 4

(4) BLOOMER   0
(2) ST. CROIX CENTRAL   28

(2) FREEDOM   14
(1) WRIGHTSTOWN   13

Division 5

(2) ELK MOUND   7
(1) GRANTSBURG   40

(5) STRATFORD   15
(2) AMHERST   52

Division 6

(4) UNITY   8
(3) EAU CLAIRE REGIS   21

(2) MARATHON   12
(1) IOLA-SCANDINAVIA   32

Division 7

(3) ABBOTSFORD   50
(1) CLEAR LAKE   14

(2) BANGOR   16
(1) EDGAR   8

GIRLS HS VOLLEYBALL
WIAA State Semifinals
Division 1

RIVER FALLS   3
OCONOMOWOC   1   

DIVINE SAVIOR HOLY ANGELS   1
BURLINGTON   3

Wildcats vs. Demons, State Championship Game, Saturday, 4:30 p.m.

Division 3

EAU CLAIRE REGIS   3
STRATFORD   2
23-25, 15-25, 25-14, 25-20, 19-17

LAKE COUNTRY LUTHERAN   3
WATERLOO   2

Ramblers vs. Lightning, State Championship Game, Saturday, 11:30 a.m.

Division 4

CLAYTON   3
WAUSAU NEWMAN CATHOLIC   2
25-18, 23-25, 25-21, 20-25, 15-8

LOURDES ACADEMY   3
BENTON   0

Bears vs. Knights, State Championship Game, Saturday, 9 a.m.

BOYS HS SOCCER
WIAA State Semifinals
Division 4

(4) MCDONELL/REGIS   1
(1) THE PRAIRIE SCHOOL   5

(3) STURGEON BAY   1
(2) KOHLER   0

The Prairie Hawks vs. Clippers, State Championship Game, Saturday, 4:30 p.m.

Division 3

(4) PLYMOUTH   0
(1) DELAVAN-DARIEN   2   

(3) AMERY   1
(2) MOUNT HOREB   5
 

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