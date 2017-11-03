Sports Overtime - Friday

HS FOOTBALL
WIAA Level 3 Playoffs
Division 2
(2) GREEN BAY SOUTHWEST 16
(1) MENOMONIE 14
(3) HARTFORD UNION 19
(1) WAUNAKEE 45
Division 3
(2) RICE LAKE 42
(1) ANTIGO 7
(3) NOTRE DAME 28
(1) WEST DE PERE 7
Division 4
(4) BLOOMER 0
(2) ST. CROIX CENTRAL 28
(2) FREEDOM 14
(1) WRIGHTSTOWN 13
Division 5
(2) ELK MOUND 7
(1) GRANTSBURG 40
(5) STRATFORD 15
(2) AMHERST 52
Division 6
(4) UNITY 8
(3) EAU CLAIRE REGIS 21
(2) MARATHON 12
(1) IOLA-SCANDINAVIA 32
Division 7
(3) ABBOTSFORD 50
(1) CLEAR LAKE 14
(2) BANGOR 16
(1) EDGAR 8
GIRLS HS VOLLEYBALL
WIAA State Semifinals
Division 1
RIVER FALLS 3
OCONOMOWOC 1
DIVINE SAVIOR HOLY ANGELS 1
BURLINGTON 3
Wildcats vs. Demons, State Championship Game, Saturday, 4:30 p.m.
Division 3
EAU CLAIRE REGIS 3
STRATFORD 2
23-25, 15-25, 25-14, 25-20, 19-17
LAKE COUNTRY LUTHERAN 3
WATERLOO 2
Ramblers vs. Lightning, State Championship Game, Saturday, 11:30 a.m.
Division 4
CLAYTON 3
WAUSAU NEWMAN CATHOLIC 2
25-18, 23-25, 25-21, 20-25, 15-8
LOURDES ACADEMY 3
BENTON 0
Bears vs. Knights, State Championship Game, Saturday, 9 a.m.
BOYS HS SOCCER
WIAA State Semifinals
Division 4
(4) MCDONELL/REGIS 1
(1) THE PRAIRIE SCHOOL 5
(3) STURGEON BAY 1
(2) KOHLER 0
The Prairie Hawks vs. Clippers, State Championship Game, Saturday, 4:30 p.m.
Division 3
(4) PLYMOUTH 0
(1) DELAVAN-DARIEN 2
(3) AMERY 1
(2) MOUNT HOREB 5
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