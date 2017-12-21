HS Sports - Thursday

BOYS HS HOCKEY
Non-Conference
NEW RICHMOND 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 3 F-OT
Old Abes: 9-0
SOMERSET 4
EAU CLAIRE NORTH 8
Huskies: 7-2-1
GIRLS HS HOCKEY
Non-Conference
EAU CLAIRE/ALTOONA 8
WESTERN WISCONSIN 2
BOYS HS BASKETBALL
Non-Conference
MARSHFIELD 52
EAU CLAIRE NORTH 74
MENOMONIE 62
SUPERIOR 71
ASHLAND 49
RICE LAKE 54
ELK MOUND 36
ST. CROIX CENTRAL 47
CORNELL 31
COLFAX 75
NEW RICHMOND 77
EAU CLAIRE MEMORIAL 81
Western Cloverbelt
FALL CREEK 63
EAU CLAIRE REGIS 84
OSSEO-FAIRCHILD 62
McDONELL CENTRAL 61
ALTOONA 70
STANLEY-BOYD 56
CADOTT 46
THORP 47
Eastern Cloverbelt
COLBY 54
NEILLSVILLE 86
GREENWOOD 73
GRANTON 26
SPENCER COLUMBUS 75
GILMAN 43
GIRLS HS BASKETBALL
Non-Conference
EAU CLAIRE NORTH 64
MARSHFIELD 63
BOYCEVILLE 35
CAMERON 69
ELEVA-STRUM 47
MONDOVI 44
ALMA CENTER LINCOLN 53
STANLEY-BOYD 65
HOLMEN 52
RICE LAKE 54
Dairyland
ALMA-PEPIN 22
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 73
INDEPENDENCE 61
AUGUSTA 28
MELROSE-MINDORO 63
BLAIR-TAYLOR 23
Eastern Cloverbelt
COLBY 60
NEILLSVILLE 45
GREENWOOD 35
OWEN-WITHEE
Heart O'North
SPOONER 39
LADYSMITH 36
HAYWARD 69
CHETEK-WEYERHAEUSER 22
CUMBERLAND 24
NORTHWESTERN 62
BLOOMER 39
BARRON 22
Lakeland
BRUCE 42
SHELL LAKE 65
NEW AUBURN 37
CORNELL 47
GIRLS HS GYMNASTICS
Big Rivers
EAU CLAIRE 131.825
CHIPPEWA FALLS 131.200