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HS Sports - Thursday

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By Andrew Cely, Weekend Sports Anchor
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Brenden Olson scores the game winner in overtime, as Memorial stays unbeaten Brenden Olson scores the game winner in overtime, as Memorial stays unbeaten
Sam Stange scores 4 goals to lead North past Somerset Sam Stange scores 4 goals to lead North past Somerset
Dalton Banks scores 6 straight points in the 1st half, as North tops Marshfield Dalton Banks scores 6 straight points in the 1st half, as North tops Marshfield
Cade Osborn puts in 19 for the Ramblers Cade Osborn puts in 19 for the Ramblers
Natalia Mattoon wins the Vault competition in Chippewa Falls Natalia Mattoon wins the Vault competition in Chippewa Falls

BOYS HS HOCKEY
Non-Conference

NEW RICHMOND   2
EAU CLAIRE MEMORIAL   3     F-OT
Old Abes: 9-0

SOMERSET   4
EAU CLAIRE NORTH   8
Huskies: 7-2-1

GIRLS HS HOCKEY
Non-Conference

EAU CLAIRE/ALTOONA   8
WESTERN WISCONSIN   2

BOYS HS BASKETBALL
Non-Conference

MARSHFIELD   52
EAU CLAIRE NORTH   74

MENOMONIE   62
SUPERIOR   71

ASHLAND   49
RICE LAKE   54

ELK MOUND   36
ST. CROIX CENTRAL   47

CORNELL   31
COLFAX   75

NEW RICHMOND   77
EAU CLAIRE MEMORIAL   81

Western Cloverbelt

FALL CREEK   63
EAU CLAIRE REGIS   84

OSSEO-FAIRCHILD   62
McDONELL CENTRAL   61

ALTOONA   70
STANLEY-BOYD   56

CADOTT   46
THORP   47

Eastern Cloverbelt

COLBY   54
NEILLSVILLE   86

GREENWOOD   73
GRANTON   26

SPENCER COLUMBUS   75
GILMAN   43

GIRLS HS BASKETBALL
Non-Conference

EAU CLAIRE NORTH   64
MARSHFIELD   63

BOYCEVILLE   35
CAMERON   69

ELEVA-STRUM   47
MONDOVI   44

ALMA CENTER LINCOLN   53
STANLEY-BOYD   65

HOLMEN   52
RICE LAKE   54

Dairyland

ALMA-PEPIN   22
COCHRANE-FOUNTAIN CITY   73

INDEPENDENCE   61
AUGUSTA   28

MELROSE-MINDORO   63
BLAIR-TAYLOR   23

Eastern Cloverbelt

COLBY   60
NEILLSVILLE   45

GREENWOOD   35
OWEN-WITHEE

Heart O'North

SPOONER   39
LADYSMITH   36

HAYWARD   69
CHETEK-WEYERHAEUSER   22

CUMBERLAND   24
NORTHWESTERN   62

BLOOMER   39
BARRON   22

Lakeland

BRUCE   42
SHELL LAKE   65

NEW AUBURN   37
CORNELL   47

GIRLS HS GYMNASTICS
Big Rivers

EAU CLAIRE   131.825
CHIPPEWA FALLS   131.200

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